Es geht sozusagen um den Film zur Theaterinszenierung zum Skandalbuch: Vor einem Monat zeigte die ARD eine Adaption des politisch heiklen Michel-Houellebecq-Romans "Unterwerfung", der eine Islamisierung Frankreichs zur Abwendung eines nationalistischen Menetekels imaginiert. Durchaus brisant ist auch die Ästhetik des Filmes, der zu einem Teil aus Fernsehspielszenen besteht, zum anderen Teil aus Fragmenten einer überaus erfolgreichen Bühnenproduktion des Deutschen Schauspielhauses Hamburg: Karin Beiers Lesart der frappierenden Fabel um einen Pariser Literaturprofessor, der sich vom zynischen Atheisten in einen sanften Muslim verwandelt, hatte im Februar 2016 Premiere – und wurde von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeiert.

Das lag vor allem an einem bravourösen Besetzungscoup: Der Schauspieler Edgar Selge verkörpert in dieser beißenden (und auch anderweitig schmerzenden) Islam-Satire auf unwiderstehliche Weise besagten Professor, dessen Vorname François nicht von ungefähr auf einen nationalen Prototyp verweist. Zweieinhalb Stunden währte Selges Solo, das mit stehenden Ovationen und Bravo-Rufen gefeiert wurde.

Dass sich die rbb-Verfilmung, die das Erste am 6. Juni zeigte (und mit einer lässlichen Talkshow pimpen zu müssen glaubte) stimmig an Symbole und Bildsprache der Inszenierung anlehnte, ist dem Neffen des 69-jährigen Hauptdarstellers zu danken: Titus Selge führte Regie bei dieser spannenden Literaturaneignung, die bei dem Label Studio Hamburg Enterprises erschienen ist. Selge junior stellte seinem Onkel in Gestalt des Akteurs Matthias Brandt einen zweiten Star an die Seite. Dass die Spielfilmhandlung ein ums andere Mal durch Reprisen von Karin Beiers Bühnenproduktion angereichert wird, ist nur kurzzeitig gewöhnungsbedürftig. Überhaupt ist diese seltene Mischung, die schon bald eine veritable Sogkraft entwickelt, insofern legitim, als der Urheber von "Unterwerfung" den polemischen Stoff ohnedies als Gedankenspiel verstanden wissen wollte, als ein Gemenge aus Fakten und Fiktion.

So muss es wohl auch sein, wenn ein Kunstwerk den Untergang des christlichen Abendlandes verhandelt (wie wir es kennen). Dass der Roman am Tag der Schüsse auf die „Charlie Hebdo“-Redaktion ausgeliefert wurde – am 7. Januar 2015 –, hat seinen Nimbus noch vergrößert. Auch deshalb, weil die Mitarbeiter der Satirezeitschrift just an einer Ausgabe arbeiteten, in der eine Rezension von „Unterwerfung“ stehen und auf deren Cover eine Houellebecq-Karikatur prangen sollte. So manifestiert sich in diesem Roman und seinen Adaptionen eine markante historische Zäsur. Darunter macht es der absichtsvolle Verstörer Michel Houellebecq ohnehin nie. Das zeigen eindrucksvoll Vorläuferromane wie „Elementarteilchen“ (1999) und „Plattform“ (2001).