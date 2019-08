Tinte- und Bleistiftzeichnungen Kafkas umfasst das am Mittwoch in Jerusalem präsentierte Konvolut aus dem Nachlass von Max Brod. (dpa)

Bremen. Nicht gerade enthusiastisch war der erste Eindruck, den der Dichter von seiner späteren Herzdame gewann: „Knochiges, leeres Gesicht. Fast zerbrochene Nase. Steifes reizloses Haar“, notierte Franz Kafka (1883-1924) in wenig schmeichelhaften Worten, nachdem er Felice Bauer (1887-1960) im August 1912 bei Max Brod (1884-1968) erstmals getroffen hatte. Und doch geriet ihm die dauerhaft ferne Frau, mit der es nur zu kurzen Treffen an wechselnden Orten reichte, zu einer jahrelangen schriftlichen Besessenheit. Mehr als 500 Briefe richtete Kafka in diesem desolaten Distanz-Drama an die Frau, mit der er sich gleich zweimal verlobte. Endgültig zerbrach das von Zaudern und Missverständnissen umflorte On-Off-Verhältnis im Jahr 1917.

Nicht von ungefähr exponiert die eingangs zitierte Passage reine Äußerlichkeiten einer Frau, die über weit mehr Charakteristika gebot. Denn Kafka, dessen fiktionale Texte tief in die Psyche der Figuren eintauchen, machte sich gern ein mehrheitlich flüchtiges Bild seines jeweiligen Gegenübers. Als Skizzen – nicht mehr, schon gar nicht weniger – lassen sich seine Zeichnungen bezeichnen, die überwiegend in schwarzer Tinte und Bleistift ausgeführt sind. Filigrane Figuren und sind so entstanden, und es verwundert nicht, dass einige unter ihnen so trist wirken, wie es der Prosa des Pragers nachgesagt wird.

„Hingeworfene Kritzeleien", sagte – wenig schmeichelhaft – am Mittwoch in Jerusalem der Archivar der israelischen Nationalbibliothek, Stefan Litt. Dass er den Medien unbekannte Werke und Seiten des Künstlers präsentieren konnte, liegt in einem über Jahre erbittert geführten Rechtsstreit begründet, der einen glücklichen Ausgang nahm: Kafkas unveröffentlichte Zeichnungen sowie Briefe und weitere Dokumente, die jetzt in Jerusalem präsentiert wurden, gehören zum Nachlass von Kafkas engem Freund Max Brod. Zuletzt lagerte das umkämpfte Konvolut in Zürcher Banksafes. Bereits im Oktober 2018 konnte die Nationalbibliothek der staunenden Öffentlichkeit eine erste Tranche von Brods geheimnisumwittertem Nachlass vorstellen.

„Wir haben jetzt den letzten Teil des Nachlasses von Max Brod bekommen – und vielleicht den wertvollsten Teil“, sagte Litt weiter. Vor zwei Wochen seien die 60 Mappen mit Originaldokumenten nach Jerusalem gekommen. Insgesamt handle es sich um Tausende Seiten. Darunter sei ein Übungsheft für Hebräisch, ein Skizzenheft, Dutzende Briefe Kafkas an Brod sowie gleich drei Versionen der rätselhaften Erzählung „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“.

Litt hofft, dass die Skizzen des Dichters neue Erkenntnisse über dessen Persönlichkeit ermöglichen. „Manchmal kann man einen Menschen in Bildern mehr entdecken als in geschriebenen Texten“, sagte er. Alle Kafka-Dokumente, die jetzt nach Israel gelangt sind, sollen spätestens bis Jahresende im Internet zu sehen sein.

Kafka hatte Brod vor seinem Tod gebeten, seine Werke zu verbrennen. Brod indes publizierte sie. Kafka erlangte posthum Weltruhm, der nun weiter ausbaufähig scheint.