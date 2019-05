Dogenpalast und Markusplatz: Der Niederländer Cees Nooteboom ist angenehm dünkelfrei und schätzt auch Sehenswürdigkeiten, die längst dem Massentourismus anheimgefallen sind. (Andrea Warnecke)

Die Geschichte seiner seit mehr als fünf Jahrzehnten währenden Liebe zur Serenissima rekonstruiert der Erzähler Cees Nooteboom in seinem jüngsten Buch auf anrührende Weise. Die Lagunenstadt Venedig, die dem 85-jährigen Niederländer als „absurde Kombination von Macht, Geld, Genie und großer Kunst“ gilt, besuchte er erstmals 1964. Mithin zu einer Zeit, als noch niemand auf die Idee kam, Eintritt zu erheben, um den durch Klimawandel und Touristenansturm hervorgerufenen Schwund an Substanz leidlich zu kompensieren. Nooteboom notiert bei jedem Besuch neue Impressionen und neue Fragestellungen. Es geht in einem halben Dutzend Kapitel um Orientierungsprobleme und Kunstschätze, um das Malerische des Ruins und den Stoizismus der Venezianer, um Flora und Fauna, Kirchen und Friedhöfe.

Eingängig ist der „Schaukel“ betitelte Abschnitt, in dem Nooteboom selbstironisch beschreibt, wie er bei seinem zehnten Aufenthalt das wagt, was er ein „Venedig-Klischee“ nennt: eine Gondelfahrt. Im frustrierenden Wissen darum, dass vor ihm Kollegen wie Thomas Mann, Marcel Proust und Ezra Pound diese Art des Fortkommens durch große und kleine Kanäle besungen haben. Originell gerät ist Hommage zum einen wegen der Jahreszeit, in die sein Trip fällt („Der Gondoliere sang von der Sonne, während er sich den Schnee aus den Augen wischen musste. O sole mio“), zum anderen wegen der Perspektive, die sich ihm bietet: „Ein leichtes Wogen hat sich der Stadt bemächtigt, man nimmt die Mauern wahr wie eine lebendige Haut, Verletzungen, Wunden, Narben, Heilung, Alter, Geschichte“. Und siehe: Cees Nootebooms literarische Liebeserklärung bewegt wie eine Bootsfahrt zur Giudecca.

Cees Nooteboom: Venedig. Der Löwe, die Stadt und das Wasser. A. d. Niederl. v. Helga van Beuningen. Suhrkamp, Berlin. 240 S., 24 €.