Impression von der Breminale am Osterdeich. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen beim Kulturfestival. (Dennis Ritter)

Die Breminale am Osterdeich wird 2020 anders aussehen. Wenn sich vom 15. bis 19. Juli der Osterdeich zur Festival-Meile wandelt, erwarten die Besucher einige Neuerungen. Wie die Veranstalter der Agentur Concept Bureau mitteilen, wird vor allem das Programm von Radio Bremen gebündelt und auf einer Hauptbühne zusammengefasst.

Waren es in den Vorjahren immer mindestens drei Bühnen, die der Sender mit seinen unterschiedlichen Wellen bespielte, wird es jetzt eine Plattform geben. „Das Zentrum des Geländes wird eine neue Bühne einnehmen: Die Radio Bremen Mainstage, auf der sich die Programme Bremen Eins, Bremen Vier und Bremen Next abwechseln und für ein Headliner-Musikprogramm sorgen“, sagt der künstlerische Leiter der Breminale, Jonte von Döllen. Das bedeutet auch: Die stark frequentierte Bremen-Next-Bühne und das Bremen-Vier-Zelt fallen auf dem Bremer Umsonst-und-Draußen Festival weg.

Westlich dieser Mainstage soll laut von Döllen eine neue Bühne und Plattform für täglich wechselnde Programmpartnerschaften aus der lokalen Veranstalter-Szene entstehen. Mit Freaques de la Musique wird zudem ein Format auf die Breminale geholt, das seit Jahren Musiker aus dem Grenzbereich zwischen Jazz und Rock im Bremer Güterbahnhof versammelt. Die sogenannte Pappinale wird laut dem neuen Plan umziehen und ein zentraleres Areal am Deich bespielen. Die Bühnen Dreimeterbretter, Flut und die Parkbühne (von Bremen zwei) bleiben an Ort und Stelle. Mehr Informationen zum Programm sollen in den nächsten Monaten folgen.

Die Breminale wird 2020 zum 33. Mal ausgerichtet. Seit 2018 tritt die Agentur Concept Bureau als Veranstalter auf, weil es vor dem damaligen Festival Streitigkeiten zwischen den vorherigen Veranstaltern Breminale GmbH und Sternkultur gegeben hatte, die daraufhin ihre Zusammenarbeit beendeten. Concept Bureau wird die nächsten drei Auflagen des Kulturfestivals veranstalten, weil sich die Agentur in einer Ausschreibung 2019 durchgesetzt hatte.