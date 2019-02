Aljona Savchenko und Bruno Massot beim Paarlauf in Südkorea. (Peter Kneffel/dpa)

20. bis 24. Februar: Holiday on Ice

Mit "Showtime" präsentiert Holiday on Ice die größte Eisshow der Welt. Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot tanzen als Gaststars auf Schlittschuhen über das Eis. Sie präsentieren ihre Olympiakür „La Terre Vu Du Ciel“ und die exklusiv für Holiday on Ice kreierte Performance zu „Never Tear Us Apart“. Vorstellungen gibt es am Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 19 Uhr. Am Samstag um 15 Uhr und 19 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr und 16.30 Uhr. Mehr zur Show erfahren Sie hier.

22. und 23. Februar: Bremer Lichtertreiben und Samba-Karneval

Das fünfte Bremer Lichtertreiben am Freitagabend bietet einen Vorgeschmack auf den Samba-Karneval am Tag darauf. Ab 18 Uhr ziehen die Bremer Karnevalsfiguren durch das Viertel. Startpunkt und Lageplan finden Sie hier.

Ein Bild vom Samba-Karneval 2017. (Carmen Jaspersen/dpa)

Unter dem Motto "Eine Laune der Natur" zieht der Samba-Karneval am Samstag durch die Innenstadt. Los geht es um 12 Uhr am Marktplatz. Ab 20 Uhr können Kostümbegeisterte im Schlachthof Bremen auf dem Maskenball weiterfeiern. Mehr zum Programm lesen Sie hier.

22. und 23. Februar: Büttenabende in Ganderkesee

Schick oder verkleidet lädt der Ganderkeseer Fasching zum dritten und vierten Büttenabend in der Sporthalle am Steinacker ein. Die ersten beiden Abende fanden bereits vergangenes Wochenende statt. Das Programm bietet eine Mischung aus Show, Tanz, Gesang und Büttenreden. Samstag geht es um 20 Uhr los, am Sonntag um 19 Uhr. Wer keine Karten mehr bekommt, kann nach der Show zur Party kommen. Mehr darüber erfahren Sie hier.

23. Februar: Bülent Ceylan

Komiker Bülent Ceylan präsentiert am Samstag sein zehntes Programm "Lassmalache". Er redet rund um das Thema Lachen. Mit dabei: Die Gesundheit der Seele, die durch das Lachen positiv beeinflusst wird und Funktionen des Lachens. Um 19 Uhr beginnt die Show in der Halle 7.

23. Februar: Horst Lichter

Nach drei Jahren Abwesenheit kehrt Bestsellerautor und Moderator Horst Lichter zurück auf die Bühne: Samstag ab 20 Uhr präsentiert er im Metropoltheater sein neues Programm "Herr Lichter sucht das Glück!". In dem Programm erzählt er über sein Leben und seine Begegnungen mit anderen Menschen.

26. Februar: Rudelsingen im Modernes

Wer das Wochenende verlängern will, geht am Dienstagabend ab 19.30 Uhr ins Modernes, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das "Rudelsingen" ist gemeinschaftliches Karaoke-Singen. Live-Musik von Simon Bröker und Felix Fleischmann und an die Wand projezierte Songtexte begleiten das Publikum.