Brennt für englischsprachiges Kino: Vor sieben Jahren hat der Ire Frank Mc Girr den Film Club etabliert. Jetzt hegt er den Wunsch nach einer zeitgemäßen, heimeligen Bleibe. (Christina Kuhaupt)

Die große Leidenschaft des Frank McGirr lässt sich an seinem Blick ablesen. Wann immer er über Filme spricht (und das geschieht recht häufig), hellt sich seine Miene prompt auf – und seine ohnedies zum Hinsehen ladenden Augen sind von einer Klarheit, die man bloß von Bergbächen in Luis-Trenker-Werken kennt. Da fügt es sich, dass der charismatische Ire in dieser Materie durchblickt wie kaum ein anderer in Bremen – und zudem die Lizenz besitzt, seiner Passion immer wieder freitags um 18 Uhr zu frönen.

McGirr, Master of Arts, wiewohl kein Pädagoge, so doch ein frappierender Autodidakt in Sachen bewegter Bilder, leitet als Tutor den von ihm im Jahr 2011 begründeten English Film Club an der Bremer Volkshochschule. Anschauungsmaterial liefert der Herr über 250 DVDs selbst. Weil der 52-Jährige zwar sanftmütig ist, aber eine bärige Physiognomie hat, weiß sein Publikum, wie ernst ihm die Sprachregelung ist, dem Deutschen im Vorführungsraum zu entsagen.

„Die meisten Teilnehmer sprechen schon im Fahrstuhl nur Englisch“, hat Nina Oberländer, Leiterin Bildungsmarketing der Volkshochschule, beobachtet, besser: belauscht. Besagte Teilnehmer rekrutieren sich aus vielerlei Alters- und Berufsgruppen. Sie eint ein Faible für das Kino – und der Wunsch, ihr Englisch durch Plauder-Praxis zu verbessern.

Zu diesem ehrbaren Zweck nehmen sie in einem durch Beamer, Leinwand und Zusatzleuchten gepimpten Raum der Bildungseinrichtung an der Faulenstraße Platz. „Chinatown“, ein raffinierter Thriller von Roman Polanski aus dem Jahr 1974, steht auf dem Programm. McGirr muss nicht viele Worte machen, bevor er den Film startet.

Vorbereitung ist die halbe Miete bei dieser Veranstaltungsreihe. Einige Tage vor dem Screening gehen den Teilnehmern Mails mit Lektionen zu, die Kleinstgruppen an diesem Abend im Gespräch erörtern werden. Zudem gießt McGirr mit Akribie und didaktischem Geschick ein Diskussionsfundament: Neben einer generellen Hinführung zum jeweiligen Werk gibt er den, nun ja, Clubmitgliedern Filmrezensionen, historische Hintergründe sowie einen Überblick zu Themen und Symbolen an die Hand. Wer seine Hausaufgaben macht, ist bestens für den Abend präpariert.

Synchronisation, die bequem macht

So wie der 78-jährige Karl-Heinz, der seit 2011 so enthusiastisch mit von der Voyeurspartie ist, dass er daheim in dicken Ordnern bisheriges Material hortet. „Chocolat“ mit Juliette Binoche sei sein erstes Mal gewesen, glaubt er. Ganz sicher ist er sich freilich nicht eingedenk all der Klassikerpreziosen, die er in den vergangenen Jahren an der Seite seines Tutors gesehen hat.

Von John Hustons Melodram „African Queen“ (1951) über Billy Wilders Lustspiel „Some Like It Hot“ (1959) und François Truffauts Dystopie „Fahrenheit 451“ (1966) bis zu jüngeren Perlen der Filmkunst wie der Best-Ager-Komödie „The Best Exotic Marigold Hotel“ (2011) und dem schräg gestimmten Biopic „Florence Foster Jenkins“ (2016).

Dass ihm die Cineasten an Freitagen regelrecht die Bude einrennen – knapp 40 sind diesmal gekommen – begründet McGirr mit einem beklagenswerten Umstand, den das Publikum im deutschsprachigen Raum mit Franzosen, Spaniern und Italienern teilt: Synchronisation, die bequem macht; die einer eleganten Möglichkeit des Spracherwerbs den Boden entzieht.

Anbindung an ein Bremer Programmkino

Denn während Kinos in Skandinavien und den Niederlanden das Original mit Untertiteln favorisieren, gibt es diesen kulturellen Grenzhandel hierzulande nur in ausgewählten Häusern und Formaten. Dabei kommt Nicht-Muttersprachlern das Englische laut McGirr als Konversationssprache viel flüssiger über die Lippen, wenn sie ihm dank Kino-Erfahrung ohne Scheu begegnen.

Weil sein Club so beliebt ist, wünscht sich McGirr, ihn in angemessenen Räumen aufzuwerten. Nichts gegen die rückwärtig dezent gepolsterten Stühle der Volkshochschule. Aber Kinositze würden der bestens etablierten Reihe besser stehen – zumal bei langen Filmen wie „Chinatown“. Zudem würde es den Teilnehmern gefallen, ihren englischsprachigen Disput ohne Zeitlimit an einer Bar ausklingen zu lassen, statt um 21 Uhr von freundlichen Putzkräften des Raumes verwiesen zu werden.

Viele Teilnehmer, so hört man, fänden die Anbindung des Filmclubs an ein Bremer Programmkino gut. „Wenn es in der Schauburg schon Liebesfilmabende für Singles gibt, sollte es erst recht Platz für eine anspruchsvolle Reihe wie die von Frank geben“, sagt eine Teilnehmerin. McGirr selbst hat ein Wunschszenario: ein English House mit einem technisch zeitgemäßen Kinosaal nebst Bar. Für dieses Ziel braucht er indes generöse Unterstützung. Ein Medienmogul wie ein gewisser Mr. Kane käme gerade recht, aber auch ein bescheidener Neubeginn.