Bremen. Das Theater Bremen, das derzeit geschlossen ist, hat seine veränderten Spielpläne für die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Tanz bekanntgegeben. „Wir planen im Augenblick für unterschiedliche Ausgangssituationen“, schreibt Intendant Michael Börgerding in einer Mitteilung ­– schließlich sei kaum abzusehen, wie sich die Lage weiter entwickeln werde.

Der aktuelle Stand aber sei folgender: Im Musiktheater werde „Jenůfa“ von Leoš Janáček, das am 9. Mai Premiere gehabt hätte, auf den Anfang der Spielzeit 21/22 verschoben. Die Produktion „Falstaff“ (Inszenierung: Paul-Georg Dittrich), deren Premiere für Sonntag, 15. März, geplant war, soll noch in dieser Spielzeit nachgeholt werden. Dafür muss die für Mai ins Auge gefasste Wiederaufnahme von „L’elisir d’amore“ von Gaetano Donizetti auf die zweite Jahreshälfte verschoben werden, vielleicht auch auf 2021.

Im Schauspiel müssen die Premieren von Bertolt Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ (Regie: Alize Zandwijk, Start ursprünglich am 9. April), „Die Marquise von O. … – Faster Pussycat! Kill! Kill!“ (Regie: Elsa Bach), „Schäfchen im Trockenen“ (Regie: Nina Mattenklotz, Premiere ursprünglich am 17. April) und Anton Tschechows „Drei Schwestern“ (Regie: Dušan David Parízek, Premiere ursprünglich am 29. Mai) verschoben werden. Konkrete Nachholtermine stehen noch nicht fest; man wolle aber an allen Produktionen festhalten.

Für die kommende Spielzeit war zudem eine Bühnenadaption von Wassili Grossmanns Roman „Leben und Schicksal“ (Regie: Armin Petras) geplant; die Premiere soll weiterhin am 10. Oktober stattfinden. Auch „Mutter Vater Land“ (Regie: Frank Abt, Premiere am 23. September) und „Trüffel Trüffel Trüffel“ (Regie: Felix Rothenhäusler), eine Übernahme aus den Münchner Kammerspielen, sollen wie gehabt starten. Die Wiederaufnahme von „Woyzeck“ hingegen müsse voraussichtlich entfallen, sagt Börgerding. Die Probenzeiten würden erst einmal für andere Stücke gebraucht. Im Tanztheater wird „Futuralgia“ von Núria Guiu Sagarra, das am 16. Mai auf dem Festival Tanz Bremen Premiere gehabt hätte, nun im Oktober starten.

Des Weiteren gibt das Theater bekannt, dass bis zu den Sommerferien alle Schulvorstellungen entfallen müssen. Das Moks-Stück „Der rote Baum“ für Kinder ab sechs Jahren (Premiere ursprünglich am 10. Mai) wird verschoben; wann es startet, ist unklar. „Sie sehen, es bleibt kompliziert“, schreibt Börgerding in seiner Mitteilung – und schließt mit einer guten Nachricht: Allen künstlerischen Gästen des Theaters, deren Stücke von Ausfällen betroffen sind, werde bis zum 19. April, gegebenenfalls bis Ende des Monats, „in Anerkennung ihrer bislang geleisteten Arbeit“ das volle Honorar gezahlt.