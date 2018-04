Konstruktiver Polemiker: In der Talkreihe WESER-Strand attackierte Regisseur Claus Peymann unlängst das Regietheater. (CHRISTINA KUHAUPT)

Bremen. Auf die Frage, was Claus Peymann ohne den österreichischen Dramatiker und Romancier Thomas Bernhard wäre, antwortete der in Bremen geborene Theatermacher im August 2004 in einem Interview denkbar lakonisch: "Dümmer. Doof. Einfach doof." Was der 80-jährige Peymann dem Schriftsteller Bernhard (1931-1989) alles verdankt, wird sich am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr im Theater am Goetheplatz manifestieren. Dann liest der vormalige Intendant des Berliner Ensembles im Rahmen des Azubifestivals Bremer Frühling aus Bernhards "Holzfällen. Eine öffentliche Erregung".

Der 1984 erschienene Künstlerroman, eine ironische Polemik von Graden, versammelt eine vermeintlich kultursinnige, indes zusehends trunkene und entsprechende aberwitzige Abendgesellschaft, deren skurrile Ein- und Ausfälle von einem Ohrensessel aus ein Ich-Erzähler, Vexierbild des Autors, mit spitzer Abscheu kommentiert. Eingeschrieben ist dem reichlich biografisch unterfütterten Szenario auch der Mann, der zwei Jahre nach der Romanveröffentlichung Burgtheaterdirektor werden sollte: Claus Peymann, der zuvor in Stuttgart (1974-1979) und Bochum (1979-1986) für Furore sorgte.

Groteske Skandalisierung

Die groteske Skandalisierung des Buches, die in dessen gerichtlich angeordneter Beschlagnahmung samt Verbot im August 1984 gipfelte, hatte freilich nichts mit dem designierten Leiter der Wiener Traditionsbühne zu tun, sondern vielmehr mit einem empörten Komponisten: Es war ein Wiener Literaturkritiker, der in Bernhards Kulturbetriebskolportage einen „Schlüsselroman“ witterte und einen im Buch als trunksüchtiges Großmaul gezeichneten Komponisten, der sich in der eitlen Figur des Tonsetzers Auersperg wiedererkannte, zu einer Klage anstiftete. Erst im Februar 1985 zog Gerhard Lampersberg, vormals ein Bernhard-Intimus, die Klage zurück. Der Roman avancierte prompt zum Bestseller. Dieser kuriose Umstand lässt Verschwörungstheoretiker bis zum heutigen Tag halblaut darüber nachdenken, dass die Indizierung des Titels womöglich ein abgekartetes Spiel gewesen sei.

In seiner Vorschau auf den gewiss launigen Leseabend bringt das Theater Bremen in seinem Internetauftritt zwar die faktische und die fiktive Komponistenfigur ziemlich durcheinander, besinnt sich aber immerhin auf den Anlass für die anstehende Schmählektüre aus berufenem Munde: Claus Peymann, der auf der Goetheplatz-Bühne literaturhistorisch beglaubigt und überdies äußerst stilecht im Ohrensessel zu sitzen kommen soll, hatte im November vergangenen Jahres im WESER-Strand-Talk dieser Zeitung vehement gegen das Theater Bremen gestichelt. In seinen Redebeiträgen richtete er sich sowohl gegen „Originalitätsdruck“ an deutschen Stadttheatern als auch gegen eine von ihm als mangelhaft empfundene Stückauswahl und Besetzungspolitik. Explizit bezog er das Theater Bremen in seine Schelte mit ein. Grund genug für Bremens Generalintendant Michael Börgerding, die geharnischte Kritik in dieser Zeitung als gegenstandslos zurückzuweisen – und Claus Peymann, sozusagen als symbolische Reparationszahlung, zur Gestaltung einer Veranstaltung zu laden, auf dass zerdeppertes Porzellan wieder gekittet werden möge. Dass der vormalige Prinzipal dieser Einladung folgt, entspricht seinem großen Gespür für Gerechtigkeit mindestens so sehr wie seinem seit Kindertagen überbordenden Drang zur Selbstdarstellung.

Dies umso mehr, als Thomas Bernhard die letzten 100 Seiten von "Holzfällen" nahezu ausschließlich auf Peymann münzte, dem er unter anderem die delikaten Dramolette "Claus Peymann verlässt Bochum und geht als Burgtheaterdirektor nach Wien", "Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen" sowie "Claus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese" widmete. So antizipiert eine besonders ausschweifend schwadronierende Figur des süffisanten Prosastücks, ein sogenannter Burgschauspieler, über den künftigen Herrn der Burg: „Mir ist es vollkommen gleichgültig, wer der neue Mann ist, der ins Haus kommt; ihm sei das immer gleich gewesen, er habe zehn oder elf Burgtheaterdirektoren überlebt, sagte der Burgschauspieler, alle sind sie verschwunden, kein Mensch erinnere sich heute überhaupt noch an die Namen dieser Leute.“

Schuld und Sühne

Die Wiener Intendanz des Claus Peymann (1986-1999) freilich geriet zu einem von memorablen Eklats umflorten Triumph. Das hatte naturgemäß viel mit seiner intensiven Zusammenarbeit mit Thomas Bernhard zu tun. 1988, nur zwei Jahre nach seinem Dienstantritt an der schönen blauen Donau, trieb Peymann Österreich mit der Uraufführung von Bernhards „Heldenplatz“ in eine nationale Krise. 50 Jahre nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland und zwei Jahre nach der Affäre um die Wehrmachtzugehörigkeit des österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim setzten Bernhards Stück und Peymanns Inszenierung eine erbittert geführte Debatte um Schuld und Sühne der Alpenrepublik in Gang.

"Er hatte mich fest in seinen Krallen", sagt Peymann im eingangs zitierten Interview über seinen jahrelangen Intimus Thomas Bernhard. "Er hat auch meine Entscheidung für Wien, fürs Burgtheater beeinflusst, ohne ihn hätte ich es wohl nicht gemacht. Wobei er dachte, es würde nicht viel länger als ein halbes Jahr dauern." Eingedenk dieser miesen Sozialprognose, die der inszenierende Intendant immerhin um das 28-Fache überbot, versteht es sich gleichsam von selbst, dass Claus Peymann dem schriftstellernden Schwarzseher attestiert, dieser habe "die Düsternis ja regelrecht angezogen". Vielleicht relativiert er am Abend seines Auftritts auch gleich das ungehaltene Diktum Bernhards, Bremen sei eine "kleinbürgerliche, unzumutbar sterile Stadt".