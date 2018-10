Bremen. Ein Musiker. Zwei Tänzer. Drei Tänzerinnen. 31 Skizzen, die sozusagen als Vorbilder einer Choreografie dienen. 80 Minuten Spieldauer. Macht ungefähr zweieinhalb Minuten pro Zeichnung. Könnte man in einem Anflug von Mitleid meinen eingedenk des Pensums, das sich das Tanzkollektiv Bremen für sein umjubeltes Gastspiel am Theater Bremen offenbar vorgenommen hat. Doch als so kleinstteilig kalkuliert erweist sich das spannende Projekt dann dankenswerterweise doch nicht: Zwar sind tatsächlich sehr viele Elemente jener 31 Skizzen des Theatermachers Johann Kresnik identifizierbar, die Choreografin Magali Sander Fett für diesen unterhaltsamen Abend in beachtliche Bewegungsabläufe umgewidmet hat.

Und doch erhebt das vielfältige Stellungsspiel des agilen Quintetts keinen Anspruch auf die Umsetzung aller Skizzen in eigenständige Szenen, sondern bündelt Kresniks gewaltförmige Bilderwelten in Themenschwerpunkte, die abwechselnd verkörpert, umkreist, angerissen werden. Mit Bravour, zugleich indes so fordernd wie eine Kresnik-Inszenierung. Zum 50. Mal jährt sich 2018 die Begründung des „Choreographischen Theaters“ in Bremen durch den österreichischen Bühnenberserker, der (individual)historische Traumata zu intensivem Spielmaterial machte. Kurt Hübner hatte den 29-Jährigen als Ballettdirektor eingestellt, und Kresnik dankte es ihm und dem Publikum, indem er gewissermaßen ein neues Genre aus der Taufe hob: zwar, anders als das Schauspiel, in der Regel ohne Sprache – und doch reich an Schauwert. Mit wilden Bildern, großen Gesten, extrovertiertem Tanz.

„31 Skizzen“ ist eine sehr gelungene Hommage an diesen wirkungsmächtigen Theatergeschichtsstrang, allerdings zugleich eine ziemlich rasante, vollbepackte und fordernde – für die Akteure wie auch für das Publikum. Diese planvolle Überfrachtung geht insofern in Ordnung, als Kresniks Verstörungsportfolio in Bremen noch sehr präsent sein dürfte.

Die Themen und Symbole der beliehenen Skizzen fügen sich trefflich dazu: Es geht um Theaterarbeit und Gewalt, Sport und Gewalt, Spiel und Gewalt, Drill und Konditionierung, Krieg und Kirche, alte und neue Nazis, befangene und gefangene Körper. Neus Ledesma, Miroslaw Zydowicz, Magali Sander Fett, Anton Rudakov und Frauke Scharf arbeiten diese Leitmotive von Kresniks Theaterschaffen unter hohem Einsatz sehr konzentriert heraus; schlaglichtartig und scharf konturiert, bravourös und bisweilen augenscheinlich so nah an der Verausgabung, wie es Kresnik gefallen würde, der im kommenden Jahr 80 wird.

Den Tänzern zur Seite steht Jonas Wiese, der zur Ausleuchtung theatraler Selbstthematisierung emsig Scheinwerfer rückt und für Soundteppiche engagiert Musik und Geräusche verwebt; oft findig, bisweilen enervierend. Ihnen zur Seite stehen beredte Requisiten von Kreuz bis Theaterblut, vom Hakenkreuz-Shirt bis zu Seilen, die diese gewaltige Versuchsanordnung kunstvoll nutzt. Erneut am Sonntag um 18.30 Uhr im Kleinen Haus.