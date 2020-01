Bremen. Der Mini-Eiffelturm leuchtet schon beinahe unverschämt pink, wie er so dasteht im Sand des Manegen-Halbrunds. Überhaupt ist hier vieles sehr rosa, rot, lila. Die Hemden der Männer, die Blusen und Kleider der Damen, die Show-Treppe, die mitten durchs Orchester führt. Sogar der Besen, mit dem Bariton Stephen Clark zur „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach akribisch den Boden fegt. Der Boden glitzert auch, aber golden.

Alles ganz schön glamourös hier im Theater Bremen, Ausstatterin Nicole Nowak lässt es glitzern, dass es eine Lust ist. Das passt auf jeden Fall zu einer Premiere an Silvester; die obligatorische Sektlaunigkeit strahlt so schon rein optisch auf die Vorstellungen im neuen Jahr(zehnt) aus. Musikalisch hält „Pariser Leben“, die neue Gala des Theaters, dieses Versprechen allerdings nicht durchgängig; das Funkeln und der überbordende Witz der Vorgänger-Silvester-Gala „Evviva“ stellen sich zu selten ein.

Statt Italien ist also dieses Mal Paris dran, erkundet werden soll erneut ein an einen Ort gebundenes, zum Mythos mutiertes Lebensgefühl. Paris, klarer Fall, ist gleich Liebe, Bohemiens, Mode, Chic und Charme. Zwei musikalisch unterschiedlich gelagerte Hälften sollen das umreißen, wobei die zweite, mit Werken von George Gershwin, Cole Porter und Chansons von Edith Piaf, deutlich besser funktioniert als die erste, in der es Ausschnitte aus Opern und Operetten zu hören gibt.

Augenzwinkernde Leichtigkeit

„I Got Rhythm“, mit verruchtem Charme von Altistin Ulrike Mayer gesungen, gerät dabei zu einem der Höhepunkte. Auch Stephen Clarks „Embraceable You“ und sein gemeinsam mit Mima Millo vorgetragenes, verschmitztes „Let’s Do It (Let’s Fall In Love“) zaubern die augenzwinkernde Leichtigkeit des „Great American Songbook“ auf die Bühne. Diese Lieder wirken mit ihren zart angedeuteten Frivolitäten im aktuellen Zeitalter verbaler Dauer-Grobheiten einmal mehr wie Preziosen. Das gilt sowieso für Chanson-Klassiker wie „La vie en rose“ mit Sopranistin Patricia Andress in Hochform.

Warum bei einem Abend, der „Pariser Leben“ heißt, außer diesem nur noch ein weiteres Chanson („Je ne regrette rien“) auf dem Programm steht, erschließt sich nicht so recht und bleibt das Geheimnis von Dramaturgie (Brigitte Heusinger) und Regie (Lennart Hantke). Etwas mehr Frankreich hätte es schon sein können; nicht nur in der Videoprojektion im Bühnenhintergrund mit Filmen aus dem alten Paris. Die illustrieren auch Gershwins Orchesterstück „An American in Paris“, das die Bremer Philharmoniker unter Leitung von Hartmut Keil im langsamen Mittelteil allerdings erstaunlich schwerfällig angehen. Das Finale lässt Keil dann eher wie einen Marsch spielen, da groovt nicht allzu viel. Wer die Philharmoniker je bei ihren Saison-Finale-Konzerten erlebt hat, weiß, dass die Musikerinnen und Musiker das erheblich besser draufhaben.

Nicht so recht in Schwung kommt auch die gesamte erste Hälfte. Die will mehr sein als die Nummernrevue des zweiten Teils, bei der die Regie die Sängerinnen und Sänger simpel auf Barhockern platziert. Für die Opern- und Operettenausschnitte gibt es eine kleine Rahmenhandlung rund um einen Caféhaustisch mit zwei Stühlen. Zwei Paare verwirren sich in Begehren, Eifersüchteleien, Versöhnung. Trotzdem bleibt es bei einer Abfolge von Nummern, die durch Zugaben wie einen Blumenstrauß hier oder ein Baguette dort dann doch etwas zu einfallslos geklammert ist. Es fehlt an eleganten Übergängen.

Das Sänger-Ensemble und der wie immer gut aufgelegte Chor können das teilweise wettmachen, mit der schon erwähnten „Barcarole“ mit Ulrike Mayer und Mima Millo beispielsweise oder mit Patricia Andress und Tenor Luis Olivares Sandoval, die eine lustige Show aus dem Auftrittslied der Hannah aus Franz Léhars „Die lustige Witwe“ kreieren. Nicht fehlen darf natürlich Puccinis „La Bohème“, die italienische Oper über die Künstlerszene der französischen Hauptstadt. Das Quartett „Addio dolce svegliare alla mattina“ beendet die erste Hälfte der Gala mit dem Esprit, den diese ansonsten zu oft vermissen ließ. Viel Schlussapplaus fürs Ensemble.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 10., 25. Januar, 19.30 Uhr; 9. Februar, 18 Uhr; 28. Februar, 17. März, 11. April, jeweils 19.30 Uhr.