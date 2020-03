Bremen. Manche Geschichten sind zu schön um wahr zu sein. Bei anderen scheint es nur so. Man stelle sich zum Beispiel eine afro-amerikanische Frau im Jahr 1870 vor. Im Süden der USA wurden ihre älteren Geschwister noch als Sklaven geboren. Sie selbst wächst in ärmlichsten Verhältnissen auf, heiratet mit 14 Jahren, mit 17 wird sie Mutter. Es folgen häusliche Gewalt, Krankheiten, harte Arbeit für wenig Geld. 1919 stirbt diese Frau, die ursprünglich mal Sarah Breedlove hieß, als eine der reichsten Frauen des Landes.

Wie Sarah Breedlove aus Louisiana zur Millionärin Madam C. J. Walker wurde, zeigt der Streaminganbieter Netflix in einer vierteiligen Eigenproduktion. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hält sich Sarah Breedlove (Octavia Spencer) als Wäscherin über Wasser. Ihr Mann ist ein Trinker und Schläger, sie leidet unter Haarausfall. Dann verlässt sie ihn und heiratet Charles Joseph Walker. Aus der Hochzeit entsteht ihr neuer Name: Madam C. J. Walker.

Eine ihrer Kundinnen ist die Unternehmerin Addie Monroe (Carmen Ejogo), die sich mit Haarpflegeprodukten einen Namen gemacht hat. Schöne Haare sind für viele schwarze Frauen in dieser Zeit mehr als ein ästhetisches Bild. Eine gepflegte Erscheinung bedeutet Emanzipation – gegenüber den Weißen, aber auch gegenüber den Männern. „Mein Haar wuchs, und somit auch mein Selbstbewusstsein“, sagt Walker, nachdem Addie Monroe sich ihrer Frisur angenommen hat.

Als Verkäuferin will Monroe sie aber nicht einstellen. Dafür sei sie nicht hübsch genug, erfährt Walker. Damit beginnt eine jahrelange Feindschaft. Walker entwickelt eigene Produkte und expandiert schnell. Vom Ehrgeiz getrieben, schleift sie ihren eher besinnlichen Mann C. J. (Blair Underwood) und ihre etwas einfältige, aber herzensgute Tocher Leila (Tiffany Haddish) durch das halbe Land. Die Serie ist nicht nur eine in klassischer Manier chronologisch erzählte Aufstiegsgeschichte, sondern auch eine Abfolge gesellschaftlicher Brüche. Während ihr Mann in der Küche das Essen vom Vortag aufwärmt, verhandelt Madam C. J. Walker mit Investoren. Während sie mit ihrer Tochter auf Geschäftsreise in New York ist, hütet C. J. das Haus. Neben der authentischen Kulisse liegt die eigentliche Stärke der Serie darin, dass die Produzenten um DeMane Davis zum richtigen Zeitpunkt viele Narrative auflösen. So machen sie zum Beispiel deutlich, dass die afro-amerikanischen Frauen im Kampf um Gleichberechtigung gerade innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft einen schwierigen Stand hatten.

Vor allem aber machen die Produzenten auch Madam C. J. Walker angreifbar: als knallharte Geschäftsfrau, die ihre Familie in den Hintergrund stellt, die einen Mann für ihre lesbische Tochter aussuchen möchte, weil sie unbedingt Nachfahren für ihr Vermächtnis braucht. Es wäre illusorisch zu glauben, dass Madam C.J. Walker zu einer der ersten Selfmade-Millionärinnen der USA wurde, ohne harte Entscheidungen zu treffen, ohne die Ellbogen auszufahren. So überrascht es dann nicht, dass die Serie am Ende auch beim Konflikt mit der Dauerkonkurrentin Addie Monroe nahe an der Realität bleibt – die so aussieht, dass man später nicht mehr genau sagen kann, wer welche Ideen zuerst hatte.

Das alles zu wissen, nimmt weder der Geschichte noch dem Vermächtnis von Madam C. J. Walker etwas von ihrer Stärke. Im Gegenteil: Es macht sie noch menschlicher, noch beeindruckender.

Self Made: Das Leben von Madam C. J. Walker. Mini-Serie, vier Folgen. Anbieter: Netflix.