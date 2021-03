Kurosch Rezwan leitet die Arbeitsgruppe Keramische Werkstoffe und Bauteile. (Bastian Dincher/Delta 3 Photodesign)

Wer bei Keramik ans Töpfern denkt, ist bei Kurosch Rezwan an der falschen Adresse. In der Arbeitsgruppe „Advanced Ceramics“, die er leitet, dreht sich alles um Hochleistungskeramik, hochreine Werkstoffe wie beispielsweise Aluminiumoxid, die für einen speziellen Anwendungsbereich optimiert werden. Diese Art der Keramik findet Verwendung in ganz verschiedenen Gebieten, vom künstlichen Hüftgelenk über Bremsscheiben am Auto bis hin zur Filtration von Wasser. Ihr Vorteil: Sie ist typischerweise sehr hart, abriebfest, hitzebeständig und wenig reaktionsfreudig im Zusammenspiel mit ihrer chemischen Umgebung.

Rezwan ist Materialwissenschaftsingenieur, "an der Schnittstelle von Physik, Chemie und Ingenieurswesen", und seit 2009 Professor im Fachgebiet „Keramische Werkstoffe und Bauteile". Die Keramik, mit der an seinem Institut gearbeitet wird, sagt er, müsse man sich vorstellen, wie einen Schwamm, in sehr hart. Ein Netzwerk von Poren, durch das Gas oder Flüssigkeiten strömen können, das aber so klein ist, dass es beispielsweise dazu genutzt werden kann, Hepatitisviren, die nur einige Nanometer groß sind, aus Wasser heraus zu filtern. Oder auf das Mikroorganismen aufgebracht werden können, die bei der Wasseraufbereitung genutzt werden und dabei sogar noch Ladung abgeben - Strom, der den gesamten Prozess energieeffizienter machen kann.

Ein weitere Frage, der sich Rezwans Arbeitsgruppe widmet: Könnte man CO2 aus der Marsatmosphäre in einen Wertstoff umformen und damit auf dem Nachbarplaneten Materialien erzeugt, mit denen man ein Habitat für Raumfahrer bauen könnte? Das klingt nach Science Fiction, birgt aber einen ganz irdischen Nutzen. Denn das Hineindenken in solch eine völlig andere Umgebung, bezeichnet Rezwan als „psychischen Kniff, um den Kreativprozess anzustoßen“, um Ideen zu entwickeln, die auch das Leben auf der Erde beeinflussen könnten. „Zement und Stahl, das erzeugt CO2. Forschen wir an der Materialentwicklung unter Marsbedingungen, sind wir gezwungen, so zu denken, dass wir aus unserer Sicht klimaverträglicher werden“, sagt er. „Unsere Ideen, sind unser Kapital.“