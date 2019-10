Am Mittwoch, 9. Oktober, ist beim Queerfilm Festival Bremen der Streifen "The Garden Left Behind" zu sehen. (Jeffrey Winter / thefilmcollaborative)

Bremen. Sechs Tage, 22 Filme: Das Queerfilm Festival Bremen startet am 8. Oktober. Bis einschließlich Sonntag, 13. Oktober, zeigt das Kommunalkino City 46 Spiel- und Kurzfilme sowie Dokumentationen abseits des Mainstream-Kinos. Viele der Produktionen aus der LGBTIQ-Welt sind zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Der Begriff LGBTIQ ist das englische Akronym für lesbisch, schwul, bi-, trans-, intersexuell und queer und wird oft stellvertretend für eine Community verwendet, deren Mitglieder sich abseits von sogenannten heteronormativen Standards verorten, also von Mann-Frau-Beziehungen.

Die Filme des Festivals decken unterschiedliche Themen ab. Sie handeln von Partnerschaft, der Suche nach der eigenen Identität und Familie, aber auch von Gewalt und Fluchterfahrungen. Ein Roadmovie ist genauso dabei wie das klassische Drama.

Die Filme kommen wie in den Jahren zuvor aus der ganzen Welt. Sie stammen aus China, Spanien, Argentinien, Brasilien, Frankreich, Australien, der Schweiz, den Philippinen, Niederlanden und USA. Alle Filme werden in der Originalsprache gezeigt, dazu gibt es deutsche Untertitel; bei deutschen Produktionen englische Untertitel. Das Festival beginnt am Dienstag, 8. Oktober, 19 Uhr, mit einem Kurzfilm-Abend. Um dem großen Andrang gerecht zu werden, zeige das City 46 dieses Jahr die Kurzfilme erstmals in beiden Sälen, so die Veranstalter. Zu sehen sind lustige, romantische und nachdenkliche Filme. Sie erzählen Geschichten von einer jungen Freundschaft oder der Liebe im Alter. Aber auch ernste Themen wie Flucht werden aufgegriffen.

Am Mittwoch, 9. Oktober, dem zweiten Festivaltag, ist der Gewinner des diesjährigen Queerscope-Debütfilmpreises zu sehen. „The Garden Left Behind“ feiert an dem Abend Europapremiere und handelt von Tina, die ohne Aufenthaltserlaubnis in New York lebt. Nachdem ihre Freundin Rosie zusammengeschlagen wird, beginnt Tina zu kämpfen – für die Rechte von Transpersonen, aber auch für die Möglichkeit ihrer eigenen Transition. Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Besetzung: Alle Transrollen werden auch tatsächlich von Transpersonen dargestellt.

Die diesjährigen Dokumentationen zeichnen unterschiedliche Porträts aus dem Leben der queeren Community. Der am Donnerstag, 10. Oktober, gezeigte Film „Man Made“ etwa begleitet vier Personen, die sich auf den weltweit einzigen, nur für Transmänner ausgelegten Bodybuilding-Wettbewerb vorbereiten. Am letzten Festivaltag ist „The Coming Back Out Ball Movie“ zu sehen. Mit Witz und Nachdenklichkeit porträtiert Sue Thomson ältere queere Personen, die auf einem Ball ihr Geschlecht und ihre Identität feiern. „Refugees under the Rainbow“ und „Being Okey“ erzählen von der Flucht queerer Personen, geprägt von Hoffnung, Angst und Ungewissheit. Die Protagonisten sind bei den Vorführungen am Freitag, 11. Oktober, dabei und laden anschließend zu einer Diskussionsrunde ein.

Am Sonnabend, 12. Oktober, läuft „Genderbende“. Der Film thematisiert binäre gesellschaftliche Rollenbilder für Mann und Frau. Wie ist es eigentlich, wenn man in keine der beiden Kategorien passt? Fünf Menschen berichten aus ihrem Leben, in dem sie täglich mit ihrem Anderssein konfrontiert werden. Im Anschluss ist „Chedeng And Apple“ zu sehen. Unter der Regie von Rae Red und Fatrick Tabada sei eine makabere Komödie entstanden, in deren Fokus Freundschaft und Neuanfang stehen, so das Info. Im Anschluss an die Filmvorführungen steigt im Kunst- und Kulturverein Spedition die zweite Maquillage-Party.

Mit 26 Jahren ist das Queerfilm Festival eine etablierte Größe in der Bremer Szene, Neuerungen gibt es jedoch weiterhin. So gibt es nun ein solidarisches Preissystem. Die Gäste sollen selbst einschätzen, ob sie drei, sieben oder zwölf Euro zahlen möchten. Damit hoffen die Organisatoren, mehr Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zu dem Programm und den Tickets gibt es unter www.queerfilm.de