"In Memoriam Bauhaus Dessau I" heißt dieses 1972 entstandene Werk des Oldenburgers Karl Schwoon (1908-1976). (Sven Adelaide)

Oldenburg. Wunder im Zeichen des Designs, der Kunst und der Architektur ereignen sich im Bauhaus-Jubiläumsjahr auch in der Metropolregion. Mit einer reizvoll bestückten Sonderausstellung würdigt das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg ab Sonnabend, was drei Oldenburger und ein Ostfriese zum Ideenpotenzial und Werkfundus jener legendären Hochschule für Gestaltung beitrugen, die Walter Gropius 1919 in Weimar begründet hatte.

Unter dem Leitwort „Zwischen Utopie und Anpassung. Das Bauhaus in Oldenburg“ zeigt das Augusteum bis zum 4. August künstlerische und weltanschauliche Positionen der in Oldenburg geborenen Bauhäusler Hans Martin Fricke, Hermann Gautel und Karl Schwoon sowie des Aurichers Hin Bredendieck. Sie studierten von 1923 bis 1930 am Staatlichen Bauhaus Weimar beziehungsweise Dessau.

Fliegenfreier Deckenfluter

Zuallererst die Vita und die Hervorbringungen des letztgenannten Künstlers sind frappierend: Der Tüftler Bredendieck, der als einer der Väter des Deckenfluters gelten darf (und der wie besessen an verbraucherfreundlichen Lösungen für dessen Fliegenfreiheit werkelte), avancierte vom ostfriesischen Tischlerlehrling zum Designprofessor in Atlanta; mehr als 30 seiner Nachfahren aus den USA haben sich für den Eröffnungsabend an diesem Freitag angesagt. Als „vergessenen Künstler der ersten Reihe“ würdigt ihn Gloria Köpnick, die diese Leistungsschau der ästhetischen Moderne gemeinsam mit dem Direktor des Niedersächsischen Landesmuseums, Rainer Stamm, kuratiert hat.

Der vormalige Leiter der Kunstsammlungen Böttcherstraße nennt die Ausstellung, der eine zweieinhalbjährige Forschungsphase vorgeschaltet war, das „komplexeste Projekt“ seit seinem Amtsantritt vor neun Jahren. Bei einem Presserundgang am Donnerstag äußerte Stamm die Hoffnung, der Funke der Exponate möge auf das Publikum überspringen. Schließlich könne er „garantieren, dass wir nur echtes Bauhaus zeigen“.

Tatsächlich klotzt das Landesmuseum, was Anzahl, Vielfalt und Originalität von eigenen Beständen und Leihgaben anbelangt (trotz starker Kuratorenkonkurrenz im Jubiläumsjahr); insgesamt sind mehr als 200 Werke zu sehen. Darunter sind staunenswerte Stuhlkonstruktionen von Marcel Breuer und Mies van der Rohe, die sich im länglichen Hauptausstellungsraum trefflich zu Bildern Wassily Kandinskys und Paul Klees fügen; das Kabinett lockt mit farbdrallen Kostümentwürfen von Oskar Schlemmer und kühnen Bühnenbildkonzepten von László Moholy-Nagy.

Durch aparte Artefakte und experimentelle Anordnungen wie die vorgenannten, denen ein ums andere Mal absichtsvoll ein Werkstattcharakter eingeschrieben ist, wird der Anspruch des Bauhauses unmittelbar einsichtig, Kunst und Handwerk nicht nur zu etwas qualitativ Neuem zu verbinden, sondern den verästelten Schaffensprozess akribisch zu dokumentieren. Es ist diese auf Dauer gestellte Laborsituation, die in Oldenburg sinnigerweise zu einem Bestandteil der musealen Inszenierung wird – und die das Bauhaus, diese innovative Ideenschmiede, noch 100 Jahre nach seiner Etablierung so lebendig erscheinen lässt. Einer Gründung, deren von Gropius mit viel Herzblut verfasstes Manifest („Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!“) am Anfang des Rundgangs steht.

Spannend sind auch die Lebensläufe der exponierten Bauhäusler. Dabei trifft der im Ausstellungstitel anklingende Opportunismus auf Hans Martin Fricke zu, der im NS-Regime Top-Kulturfunktionär war – und ab 1945 unbescholten als Architekt in Oldenburg wirkte.

Weitere Informationen

Zwischen Utopie und Anpassung. Augusteum, Elisabethstraße 1. 27. April bis 4. August.

Täglich außer Montag 10-18 Uhr.