Armer Exilant Bertolt Brecht! Da wird der Dichter Anfang der 40er-Jahre zu einer Cocktailparty in L.A. geladen – und hadert mit seiner Rolle. Soll er sich ausnahmsweise aufbrezeln oder sich natürlich geben? Soll er sich in falscher Demut üben oder als Salonkommunist die Feier aufmischen? Soll er sich die Zigarre verkneifen oder sein Gegenüber mehr als nur rhetorisch einnebeln?

Irgendwann beschließt er: „Er wird sich nicht extra chic machen. Hingehen ja, aber auf keinen Fall als anderer. Ich gehe da als Brecht hin, sagt Brecht.“ Und greift sich eine zerknitterte Hose. „Das würde noch fehlen, ausgerechnet in Hollywood zum ersten Mal die Hose zu bügeln. Außerdem hat das gar keinen Zweck, die Hose ist ja extra viel zu weit, würde ich sie jetzt bügeln, ginge sie ganz aus der Form, die Hose hat sich an mich gewöhnt und nicht ich mich an die Hose."

So steht es in Michael Lentz' Roman "Pazifik Exil" (2007). Ähnlich burleske Szenen entwirft der Oldenburger Erzähler Klaus Modick in "Sunset" (2011). Nun steht ein auratischer Ort vor der Reanimation: Am Montag wird in Pacific Palisades das "Thomas Mann House", vormals die Villa des Romanciers, als deutsches Stipendiatendomizil eingeweiht. Außenminister Steinmeier kommt auch. Mutmaßlich würde Bert Brecht – Achtung, Kalauer! – brechen. Er hasste Herrn Mann. Mindestens so sehr wie das Bügeln.