Existenzielle Kundgebung: François Cluzet (links vorne) verkörpert den streitbaren Bürgermeister des Örtchens Mêle-sur-Sarthe. (FR)

Bremen. So beschaulich Mêle-sur-Sarthe, ein Dorf in der Normandie auch anmutet, so sehr brodelt es unter der idyllischen Oberfläche: Die Preise für Fleisch und Milch befinden sich im freien Fall. Finanziell trifft der Niedergang der Landwirtschaft jeden in der Ortschaft – vom Metzger bis zu den Mitarbeiterinnen der Käserei. Mehr noch: Mit unschöner Regelmäßigkeit erhängen sich von Existenzsorgen gebeutelte Bauern in ihren Scheunen. Entsprechend wütend fallen die Proteste der Dorfbewohner gegen eine ihrer Meinung nach sträflich defizitäre Agrarpolitik aus.

Einmal blockieren sie unter der Ägide des engagierten Bürgermeisters Georges Balbuzard (François Cluzet) sogar eine Nationalstraße. Zwar wird die verzweifelte Demonstration vom regionalen Fernsehsender nur in Gestalt eines Mini-Beitrags gewürdigt. Dafür will es der Zufall, dass im Stau, den die Kundgebung verursacht, auch der weltbekannte US-Fotograf Blake Newman (Toby Jones) feststeckt, der für Bilder berühmt ist, auf denen er nackte Menschen symbolträchtig in ihren Lebensräumen anordnet.

Moralische Fragen

Da trifft es sich gut, dass sich der Künstler für sein nächstes Projekt just eine stimmungsvolle Weide ausgeguckt hat. Einerseits. Andererseits droht das hehre Vorhaben, das der darbenden Dorfgemeinschaft ein kulturelles Kapital namens Aufmerksamkeit bescheren könnte, schon im Keim zu verenden wie ein zartes Pflänzchen im Jahrhundertsommer: Zum einen gibt es seit Jahrzehnten eine Fehde um den legitimen Besitzer der Wiese. Zum anderen ist in der französischen Provinz weder die Moral noch das Kunstverständnis so avanciert, als dass sich eine nennenswerte Anzahl von Einheimischen freiwillig ausziehen würde.

„Ein Dorf zieht blank“, ein Wohlfühlwerk des Regisseurs Philippe Le Guay, erzählt von den Schwierigkeiten, eine Solidargemeinschaft aus der Taufe zu heben – und bei der Stange zu halten. Seines politökonomischen Hintergrunds wegen könnte der Film auch in, sagen wir mal, Tarmstedt oder Meyenburg spielen. Und doch bezieht die dramaturgisch stimmige Geschichte zusätzlichen Charme aus der vitalen Eigenart der französischen Protestkultur, den verschrobenen geschlechterpolitischen Ansichten normannischer Männer sowie der jüngeren europäischen Kriegshistorie.

Ein Coup ist fraglos die umsichtige Besetzung beider Hauptrollen: François Cluzet, bekannt aus der anarchischen Komödie „Ziemlich beste Freunde“, brilliert als Ortsvorstand, der zum Wohle des Dorfes zum Diplomaten in einer passagenweise schier aussichtslosen Mission avancieren muss. Ebenfalls äußerst liebenswert sind die Auftritte des britischen Akteurs Toby Jones, der den weitgereisten Starfotografen angesichts vierschrötiger Gegenspieler denkbar wenig weltläufig, ja furchtsam verkörpert. Der Star des Films ist freilich das Ensemble. Männer mit zerfurchten Gesichtern und derber Sprache, Frauen mit zerstobenen Träumen und entsprechend hoher Frustrationserfahrung.

Es ist wohltuend, dass sich der Film viel Zeit lässt, um zarte Bande und scharfkantige Verstrickungen im urbanen Raum zu entfalten. Weil die anrührende Komödie, die auf einem betrüblichen realpolitischen Fundament ruht, satte 110 Minuten währt, kann sie realitätsnah inszenierte Delikatessen aus dem Dorfleben angemessen abbilden. Etwa die pathologische Eifersucht des ortsansässigen Schlachters beim Gedanken daran, seine Herzdame könnte sich vor anderen Männern entblättern – wie auch die dezent knospende Liebe eines just aus Paris nach Mêle-sur-Sarthe zurückgekehrten Beaus zu einer an Esprit reichen Milchwirtschaftsangestellten.

Bleibt abschließend zu hoffen, dass sich potenzielles Publikum nicht von dem nur bedingt literaturpreisträchtigen Titel des ländlichen Lustspiels abschrecken lässt. Schon deshalb nicht, weil der Film an keiner Stelle dem Schüren von Schaulust zuarbeitet. Allerdings ist auch „Normandie Nue“, der französische Titel, nur mäßig originell. Denn „Nackte Normandie“ unterschlägt, zumindest für hiesige Ohren, jenen Zusammenhang zwischen Bankrott und Nacktheit, aus dem der mit gewitzten Dialogen gespickte Film seine sympathische Dynamik bezieht. Eine Dynamik, die selbst die vermeintliche Vorhersehbarkeit des bewegenden Endes aushebelt. Zugunsten eines Finales, das aufs Schönste deutlich macht, warum die Franzosen wieder und wieder Europameister, wenn nicht gar Weltmeister in der hohen Kunst gehaltvoller Komödien werden.