Cecilia Bartoli präsentiert im Dezember ihr Programm "Viva Vivaldi". (Hugo Glendinning)

Zwei Klassik-Superstars werden in der nächsten Saison zu Gast bei Eigenveranstaltungen der Glocke sein: die Mezzo-Sopranistinnen Elina Garanca und Cecilia Bartoli. Bartoli stellt ihre neue Vivaldi-CD am 12. Dezember mit dem Originalklang-Ensemble Les Musiciens du Prince in der Reihe "Glocke vokal" vor. Elina Garanca präsentiert am 17. Mai 2019 mit der NDR-Radiophilharmonie unter der Leitung ihres Ehemanns Karel Mark Chichon ein Programm mit Belcanto, neapolitanischen und spanischen Liedern. Cecilia Bartoli sollte ursprünglich im November 2016 auftreten, musste aber krankheitsbedingt absagen.

In der am kommenden Montag mit einem Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen zu Ende gehenden Saison kamen 206.421 Besucher zu insgesamt 345 Veranstaltungen in die Glocke – die Eigenveranstaltungen des Konzerthauses machen nur einen Bruchteil des Gesamtangebots aus. Das bedeutet fast 6000 Besucher weniger als in der Saison zuvor (212.669), was Glocke-Sprecher Carsten Preisler mit "den üblichen Schwankungen" erklärte. Kulturstaatsrätin Emigholz (SPD) zeigte sich zufrieden. Die Glocke ziehe regelmäßig mehr als 200.000 Besucher pro Saison an, das sei eine gute langjährige Bilanz; das Geschäftsergebnis sei ausgeglichen.

Glocke wird demnächst umfassend umgebaut

Die Glocke erhält pro Jahr einen Zuschuss von ungefähr 850.000 Euro von der Stadt, 100.000 Euro fließen in die Eigenveranstaltungen, ein Teil wird auch dieses Jahr in der Sommerpause für Instandsetzungsarbeiten unter anderem am Dach und an den Fenstern benötigt. Für die kommenden Jahre kündigte Carmen Emigholz weitere umfassende Baumaßnahmen an, die unter anderem die Fassade und die Beeinträchtigungen durch die Straßenbahnschwellen vor dem Haus betreffen. Einzelheiten wollten sie noch nicht nennen.

Die Sopranistin Elina Garanca wird in der kommenden Saison in der Glocke zu sehen sein. (Holger Hage/Deutsche Grammophon Gesellschaft)

Außer den beiden Highlights der Reihe "Glocke vokal" bieten auch die anderen Formate des von dem Konzerthaus selbst auf die Beine gestellten Programms eine Menge Abwechslung. "Glocke Spezial" startet am 14. Oktober mit dem spanischen Flamenco-Star Diego El Cigala, der Boleros und lateinamerikanische und spanische Balladen präsentiert. Am 5. Dezember gastiert Harald Krassnitzer, als Kommissar Moritz Eisner aus dem "Tatort" bekannt, mit dem Ensemble "Hellbrunner Geigenmusi". Gehuldigt werden soll dem Wiener Kaffeehaus und seiner Literatur mit Texten von Polgar bis Bernhard. Miki alias Mihalj Kekenj ist eigentlich Konzertmeister bei den Bergischen Symphonikern in Remscheid und Solingen, mit seinem Takeover!Ensemble fusioniert er aber regelmäßig Pop, Soul und Elektro in kammermusikalischen Arrangements. Zu erleben am 8. Januar 2019 mit Soul-Sängerin Joy Denalane als Gast.

Das letzte Gastspiel des Formats findet am 12. März 2019 statt und widmet sich der afrikanischen Szene: Blick Bassy (Kamerun) und Aline Frazão (Angola) sind zu Gast und stellen ihre Versionen von Global Pop vor.

Die "Glocke Jazznights" starten am 7. November mit der afroamerikanischen Sängerin Somi, die ihre CD "Petite Afrique" im Gepäck hat. Weiter geht's am 27. Februar 2019 mit dem schwedisch-kubanischen-deutschen Tingvall-Trio, und am 9. April ist dann 4 Wheel Drive zu Gast, dass Nils Landgren (Posaune), Michael Wollny (Piano), Lars Danielsson (Bass) und Wolfgang Hafner (Schlagzeug) vereint.

Glocke-Geschäftsführer Jörg Ehntholt kündigte für die nächste Saison zudem einen Wechsel beim Pächter der Glocke-Gastronomie an. Ab August wird es unter dem Namen "D'Oro" ein tägliches Angebot mit italienischer Küche im Innenbereich und der Terrasse im Bibelgarten geben.

