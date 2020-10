Überläufer Lindon Javes schwört seine Piloten auf die nächste Mission ein: Die Handlung von „Star Wars: Squadrons“ bleibt weitgehend blass. (Electronic Arts)

Nach 42 Jahren und drei Trilogien ist die Skywalker-Saga auf der Kinoleinwand endgültig auserzählt. In der weit, weit entfernten Galaxis gibt es jedoch noch viel mehr zu erkunden und zu erzählen. Die kanadischen Motive Studios aus dem Hause EA konzentrieren sich in „Star Wars: Squadrons“ auf Weltraumschlachten.

Mit Ikonen wie Prinzessin Leia und Darth Vader ist der Rahmen schnell gesetzt: Der Titel startet – wie der erste Star-Wars-Film – bei Episode vier, als der Todesstern seine Laser auf Alderaan richtet. An dieser Stelle löst sich „Star Wars: Squadrons“ dann von den Geschehnissen des Originals. Lindon Javes, Kapitän der imperialen Flotte, bekommt die Aufgabe, einen Flüchtlingskonvoi auszulöschen. Als der sich weigert und die eigene Mission sabotiert, läuft er notgedrungen zur Rebellion über.

Es folgt ein Zeitsprung hin zu den Geschehnissen nach Episode sechs. Aus der Rebellion ist die Neue Republik geworden. Die arbeitet an einem Geheimprojekt, das den Sieg über die Überreste des Imperiums bringen soll. Auf der anderen Seite versucht Terisa Kerill, einst Zögling des Überläufers, dies zu verhindern.

Der Spieler erlebt die Kampagne aus beiden Perspektiven, steuert mal den legendären X-Wing, rauscht mal mit dem TIE-Fighter durch das Weltall. Trotz des vielversprechenden Ansatzes gelingt es den Entwicklern nicht, hier eine mitreißende Geschichte zu erzählen. Das liegt unter anderem an mageren Dialogen, doch auch die Charaktere wirken nicht komplett durchdacht. Positiv hervorzuheben ist, dass sichtlich auf die Diversität der Protagonisten geachtet wurde.

Hinzu kommt, dass sich die Geschichte während der Missionen nicht weiterentwickelt. Dadurch wirken Handlung und Spielabschnitte wie zwei zusammenhanglose Elemente. Im Hangar und Besprechungsraum gibt es nicht einmal eine freie Steuerung – das ist unüblich. Hier verschenkt „Star Wars: Squadrons“ einiges Potenzial.

Im Kampfflieger stellt sich dabei durchaus diese Abenteuerlust ein, die auch die Original-Trilogie so authentisch erzeugt hat. Ein spartanisch ausgerüstetes Cockpit, das dennoch zahlreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten bietet, und eine zugängliche Steuerung bringen schnell Spielspaß in den Weltraumschlachten. Nur von einem sollten sich die Piloten schnell verabschieden: dem Raumgefühl. Ob durch Meteoritenfelder um Raumstationen oder zwischen Kampfschiffen – rechts, links, oben, unten spielen hier keine Rolle mehr. Orientierung bieten einzig die Hindernisse und gegnerischen Flieger.

Folgerichtig lohnen sich vor allem die Mehrspieler-Gefechte. In zwei Modi treten jeweils fünf Piloten gegeneinander an; wenn minutenlange Wartezeiten vorüber sind. Mit sechs Karten fällt die Anzahl der Schauplätze jedoch nicht sonderlich abwechslungsreich aus. Zumal das Weltall ohnehin überwiegend aus Schwarztönen besteht. Dabei werden auch ikonische Gefechtsorte wie der Todesstern ausgespart. Für Fans wären solche Orte sicher ein großes Plus, ebenso wie erweiterte taktische Möglichkeiten.

Immerhin – am Soundtrack gibt es nichts auszusetzen. Die typischen Melodien von John Williams zusammen mit den röhrenden Antrieben und krächzenden Laserkanonen erzeugen genau die Stimmung, die aus den Filmen bekannt ist. Für eingefleischte Liebhaber ist „Star Wars: Squadrons“ damit sicher eine nette Zugabe. Für alle anderen dürfte es lohnenswertere Alternativen geben.

Weitere Informationen

Story: 3/7

Grafik: 4/7

Ton: 6/7

Steuerung: 4/7