Michael Zachcial schüttelt sich vor Ekel. Der Grund dafür ist ein Youtube-Video von Heino, das er mit seinem Bandkollegen Frederic Drobnjak in seiner Küche ansieht. „Jenseits des Tals“ (1974) singt der deutsche Schlagersänger mit der schwarzen Sonnenbrille darin im Kreis vieler Kinder vor einem Bergpanorama. „Im Original enthält es eine Strophe mit homoerotischen Fantasien“, bemerkt Zachcial zu dem Lied, das 1920 erstmals vertont wurde. Aber diese Strophe singt Heino nicht. Stattdessen biedere er sich eher rechts an, kritisiert der 55-Jährige: „Er schöpft aus dem Stoff der Vertriebenenlieder.“ Kurz danach stellt er ihn in eine Reihe mit Rammstein. „Die kokettieren auch mit der faschistischen Ästhetik“, meint Zachcial.

Der Sänger und Gründer der Bremer Quartetts Grenzgänger, das in diesem Jahr 30 Jahre Bühnenpräsenz feiert, will Heimat anders interpretieren als Heino. Was Heimat für Zachcial bedeutet? Er holt seine Gitarre und singt: „Ubi bene ibi Patria“. Übersetzt bedeutet das: „Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland“. Das waren die Worte eines jüdischen Migranten auf der Flucht vor den Nationalsozialisten, erläutert er.

Sozialismus und Kommunismus

Um Migranten, Gewerkschafter und Arbeiter geht es häufig in den deutschen Volksliedern, die das Bremer Quartett seit 1989 vertont. „Wir suchen positive Identifikationsfiguren in der Geschichte“, erläutert Zachcial. Darunter sind auch Widerstandskämpfer in der Nazizeit, deren Gesänge teils in Konzentrationslagern entstanden sind. Ihre Lieder spielen die Grenzgänger auf ihrem Album „Und weil der Mensch ein Mensch ist“ (2015). Kritische Stücke zum Ersten Weltkrieg sammeln sie auf „Maikäfer flieg!“ (2014) und Lieder rund um Revolutionäre auf „1920 - Lieder der Märzrevolution: Keine Bange Leschinsky!“ (2006) und ihrem jüngsten Album „Revolution“ (2018).

Letzteres, das mit seinen Liedern der 100 Jahre zurückliegenden Novemberrevolution gedenkt, macht selbst die Bremer Stadtmusikanten zu Kämpfern gegen den Kapitalismus. Auf dem Albumcover stehen die vier Tiere nicht dem Räuberhaus, sondern einer Skyline gegenüber. „Das könnte das Bankenviertel in Frankfurt sein“, kommentiert Zachcial. In den Liedern fallen die Schlagworte Sozialismus und Kommunismus. Wenn man den Sänger fragt, ob er links sei, zögert er. „Links schlägt das Herz, aber eigentlich wollen wir den Begriff nicht benutzen.“ Zu viele Klischees rankten sich darum. Er wolle die Leute lieber mit Inhalten als mit Schlagworten überzeugen.

Der Gitarrist Drobnjak hat gleich ein Beispiel für eine nicht-linke CD der Band parat – „Brot und Rosen“ (2017): „Das ist nicht politisch.“ Daraufhin zählen beide Musiker weitere, nicht eindeutig linke Songs auf, die sie aufgenommen haben. Darunter auch einige Kinderlieder, mit denen Zachcial seine Musikkarriere begann. Drobnjak singt sachte eines, das noch heute auf Schulhöfen zu hören ist: „Bei Müllers hat’s gebrannt, ’brannt, ’brannt“. Der Gitarrist lächelt. Es sei begeistert, dass dieses alte Lied noch heute existiert.

Insgesamt elf Alben haben die Grenzgänger seit 1995 veröffentlicht. Ihre Songs haben sie aus dem deutschen Volksliederarchiv in Freiburg geschöpft, das sie – manchmal zusammen mit Dutzenden freiwilligen Helfern – mehrfach durchstöbert haben. Zu aktuellen Anlässen suchen sie aus den über 250 000 Liedern passende Stücke heraus, so etwa zum Karl-Marx-Jahr 2018 die Lieder aus der Feder des jungen Philosophen.

Insgesamt 12 000 Lieder aus dem Archiv hat Zachcial nach eigenen Angaben selbst digitalisiert. Auf seiner Internetseite www.volksliederarchiv.de stellt er die Texte und weitere Hintergrundinformationen bereit. Mehrere Kubikmeter an kopierten, unerschlossenen Liedern lagere er in seinem Keller, sagt der Sänger. „Wenn es draußen kalt ist, grabe ich mich da täglich drei bis vier Stunden lang durch.“

"Wir wollen Musik auf hohem Niveau machen"

Darüber hinaus recherchiert er die historischen Hintergründe, um sie dann kurz bei Konzerten zu erklären. Auch am Küchentisch erläutert der Sänger seine Lieder mit vielen Fakten. Mit der deutschen Geschichte kennt er sich aus. Doch als das Lied „Deutscher Nationalreichtum“ (1995) von einer CD erklingt, verstummt Zachcial und schaut dem Gitarristen Drobnjak durchdringend in die Augen. Dann wippt er bei einem schnellen Mandolinensolo mit. Die Texte kommentiert keiner mehr. Es geht den beiden Künstlern nur noch um den Klang.

„Wir wollen Musik auf hohem Niveau machen“, erklärt Zachcial. Darin unterscheide sich die Band von anderen Liedermachern. „Sie haben die Ästhetik bei politischen Liedern oft vernachlässigt“, behauptet er. Dieser Anspruch der Grenzgänger wurde in der Vergangenheit oft honoriert: Fünf Mal erhielten sie den Preis der deutschen Schallplattenkritik und viele Male belegten sie den ersten Platz auf der Liederbestenliste. Erst im Januar erschien ihr jüngstes Album auf der Longlist vom Preis der deutschen Schallplattenkritik. Doch zu ihren besonderen Erfolgen scheint Zachcial eher politische Ereignisse zu zählen, wie einen Auftritt im belgischen Langemarck.

Um diesen Ort hat die deutsche Propaganda im Ersten Weltkrieg den Mythos von Langemarck kreiert. Demzufolge hätten 2000 deutschen Soldaten 1914 dort, das Deutschlandlied singend, Stellungen der französischen Armee erobert. Heute weiß man, dass diese Darstellung der deutschen Heeresleitung falsch war: In Wirklichkeit starben die schlecht vorbereiteten Reservisten durch die Maschinengewehre der militärisch überlegenen Franzosen und das nicht in Langemarck, sondern im nahe gelegenen Bixschote. An diesem historischen Ort spielten die Grenzgänger bei einer Gedenkveranstaltung zu den Verbrechen des Ersten Weltkriegs Lieder wie „Lili Marleen“ und „Maikäfer flieg!“. „Das war wie ein Staatsakt“, erinnert sich Zachcial.

Wer länger mit ihm spricht, merkt: Zachcial möchte mit seiner Musik Einfluss darauf nehmen, wie die Menschen die deutsche Geschichte und Kultur wahrnehmen. Schon bei der Gründung 1988, als die Rechten präsenter im politischen Geschehen geworden seien, war dieser Wunsch eine Triebfeder, sagt der Sänger. „Ich hatte keinen Bock, die Nazis bestimmen zu lassen, was unser Kulturgut ist.“

Als deutsches Kulturgut will der Sänger in diesem Jahr Lieder von deutschen Sinti und Roma, die Jahrhunderte lang Opfer von Verfolgung waren, bekannt machen. Die Großväter von Schlagersänger Roy Black und dem „Bomber der Nation“ Gerd Müller seien beide Roma gewesen, erklärt der Sänger. Der Streit um die Heimat ist für Zachcial wohl noch lange nicht zu Ende.

Am 26. März, um 19 Uhr, spielen die Grenz-­gänger unter dem Titel „Von Weimar bis Buchenwald“ Lieder aus den 1920er- und 1930er-Jahren im Bremer Focke-Museum.