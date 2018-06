Edgar Selge spielt im ARD-Film den Literaturprofessor François. Entstanden ist das Werk nach einem Roman von Michel Houellebecq und einer Hamburger Theateradaption. (Manon Renier)

Bremen. Der 6. Februar 2016 war ein besonderer Tag für den Theaterstandort Deutschland. Damals feierte am Deutschen Schauspielhaus Hamburg in der Regie der inszenierenden Intendantin Karin Beier eine Produktion umjubelte Premiere, die politische Brisanz und künstlerische Brillanz auf das Schönste versöhnte: Der Schauspieler Edgar Selge verkörperte in der Islam-Satire "Unterwerfung" nach dem gleichnamigen Roman von Michel Houellebecq einen Literaturprofessor namens François, der schleichend vom zynischen Atheisten zum sanften Muslim mutiert. Zweieinhalb Stunden währte Selges Solo, das mit stehenden Ovationen und Bravo-Rufen gefeiert wurde.

Es verwundert nicht (und ist doch für das deutsche Sprechtheater eine rare Ehre), dass die ARD die Houellebecq-Adaption des Schauspielhauses ihrerseits adaptiert hat: An diesem Mittwoch zeigt das Erste zur Prime Time um 20.15 Uhr "Unterwerfung". Zwar lehnt sich die rbb-Verfilmung vage an Symbole und Bildsprache der Inszenierung an – und doch ist vieles signifikant anders. Etwa der Umstand, dass Selge in Gestalt von Matthias Brandt ein zweiter Star an die Seite gestellt wird. Und die Tatsache, dass die Spielfilmhandlung wiederholt durch Reprisen von Karin Beiers Bühnenproduktion angereichert wird. Diese zunächst eigentümlich anmutende Mixtur, die bald eine enorme Sogkraft entwickelt, hat insofern ihre Berechtigung, als der Urheber von "Unterwerfung" seinen polemischen Stoff ohnedies als Gedankenspiel verstanden wissen wollte, als einen Hybrid aus Fakten und Fiktion.

Regie geführt hat Titus Selge, Neffe des 69-jährigen Akteurs Edgar Selge. Ihre erste Zusammenarbeit war ein ums andere Mal heikel: Bei den Dreharbeiten in Paris wurden Statistinnen in Burka von Passanten angepöbelt – in Frankreich ist der Schleier verboten. Titus Selge sagt, in diesen Szenen sei "eine Feindseligkeit und Spaltung der Gesellschaft offen zutage" getreten.

Das liegt zuallererst an der literarischen Vorlage: Houellebecqs Roman genannte Polemik „Unterwerfung“ ist eine dystopische Zumutung, die von der Islamisierung Frankreichs zur Abwendung des nationalistischen Menetekels handelt – und vom beginnenden Untergang des christlichen Abendlandes (wie wir es kennen). Dass das smarte wie skandalträchtige Buch am Tag der Schüsse auf die „Charlie Hebdo“-Redaktion ausgeliefert wurde – am 7. Januar 2015 –, hat seinen Nimbus noch vergrößert. Auch deshalb, weil die Mitarbeiter der Satirezeitschrift just an einer Ausgabe arbeiteten, in der eine Rezension von „Unterwerfung“ stehen und auf deren Cover eine Houellebecq-Karikatur prangen sollte.

Polygamie, Patriarchat, Scharia: ziemlich kruder Stoff für einen Mittwochabend. Nur gut, dass sich Sandra Maischberger und ihre Gäste hernach therapeutisch dieses komplexen Themas annehmen.

