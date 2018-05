Sollten Museen koloniales Obst kennzeichnen? Paula Modersohn-Beckers "Stillleben mit Äpfeln und Bananen" entstand um 1905. (KAREN BLINDOW)

Bremen. Ein Bienenstock ist nichts dagegen. In der Glocke sirrt, surrt und brummt es am Dienstagmittag wie sonst allenfalls bei der konzertanten Darbietung von Nikolai Rimski-Korsakows „Hummelflug“ (1899). Aberhunderte von Sammlungsleitern und Kuratoren, Museumspädagogen und Öffentlichkeitsarbeitern sind es, die das Bremer Konzerthaus zum Kehraus der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in angeregten Gesprächen beschallen.

Auf diese Weise wirken sie zum einen eindrucksvoll dem wirkungsmächtigen Vorurteil entgegen, Ausstellungshausangestellte seien, Bibliothekaren gleich, dienstbare Geister, die ausschließlich dezent im Verborgenen wirken. Zum anderen ist die wiederholt aufbrandende und widerhallende Polyphonie ein treffliches Bild für das verästelte Problem, das im letzten Diskussionspanel dieses viertägigen Fachkolloquiums erörtert werden soll, das sich mit der angemessenen Haltung von Museen gegenüber ihren Ausstellungsgegenständen befasst (wir berichteten): Unter dem zart ironisch gebrochenen Leitwort „politically correct vs. politically correct“ spüren vier Experten in einem Podiumsgespräch der Frage nach, welche Werte Ausstellungshäuser mit welchem Offensivdrang vertreten sollen – und welche Rolle dem Publikum, den sozialen Netzwerken und anderen Medien bei der Beurteilung von Artefakten und anderen Exponaten zuzudenken ist.

Ethisch problematische Objekte

Die Diskussionsleitung liegt bei Wiebke Ahrndt, der Direktorin des Bremer Übersee-Museums: "Wem gehört die Deutungshoheit?", souffliert sie als einen möglichen Unterpunkt des Disputs, "Wo endet die Freiheit, wo beginnt Zensur?" – und: "Wie gehen wir mit ethisch problematischen Objekten um?", lies: mit Exponaten, die pädophilen oder rassistischen Lesarten zuarbeiten.

Das Impulsreferat zur Gesprächsrunde im pickepackevollen Kleinen Saal stammt von Hanno Rauterberg. Der Kunstkritiker der Wochenzeitung „Die Zeit“ bemüht gleich mehrere nicht nur ästhetische Grenzfälle, um die Komplexität der Fragestellung zu betonen. So erinnert der promovierte Kunsthistoriker an jene güldene 18-Karat-Plastik in Gestalt einer voll funktionsfähigen Tiefspültoilette, die das New Yorker Guggenheim-Museum im Jahr 2016 ausstellte. Nicht von ungefähr hatte der Schöpfer des Klos, der Italiener und begnadete Provokateur Maurizio Cattelan, seine Arbeit "America" genannt. Und nicht von ungefähr avancierte das Exponat, das ein Jahr lang nicht nur angestaunt, sondern zudem als reguläre Besuchertoilette benutzt werden konnte, zu einem Publikumsliebling. Rauterberg lobte diese Integrationsform als vorbildlich in partizipativer Hinsicht. Auch deshalb, weil sich daran unmittelbar in den Museumsräumlichkeiten Widerspruch entzünden konnte – etwa in Gestalt einer gehäkelten Intervention, die dem bemerkenswerten Exponat kurzzeitig übergestreift worden war.

Das vom Künstler ironisch unterfütterte Goldklo, welches das Guggenheim-Museum übrigens im Januar in einer weiteren satirischen Volte US-Präsident Donald Trump als Leihgabe anbot (weil man ihm ein erbetenes Vincent-van-Gogh-Werk verweigerte), erfüllt für Rauterberg nach einer Begrifflichkeit von Umberto Eco den Tatbestand eines offenen Kunstwerks, das für alle nur erdenklichen Lesarten zugänglich ist (und seien diese noch so abstrus).

Segnungen des offenen Museums

Ein offenes Museum wiederum, schlussfolgerte der Kunstkritiker, dürfe keine Werte und Wahrheiten dekretieren, sondern solle diese von emanzipierten Besuchern zuallererst durch Betrachtung und Erörterung schaffen lassen. Zu viel politische Korrektheit schade Museen als Schauplätzen gesellschaftlicher Auseinandersetzung; dass diese Kulturdebatten zusehends mehr emotional denn sachlich geführt würden, sei indes bedauerlich.

Weil Rauterberg einer von mehreren überregionalen Rezensenten war, der die Kolonialkontexte bedenkende Ausstellung "Der blinde Fleck" (2017) der Kunsthalle Bremen kritisch beurteilt hatte, traf es sich gut, dass deren Direktor Christoph Grunenberg zu den Podiumsgästen zählte – und seinen Begriff von politischer Korrektheit und Verantwortung verteidigen konnte. Die Zusammenarbeit mit Akteuren wie dem Afrika-Netzwerk Bremen hatte in besagter Schau unter anderem die Sprachregelung gezeitigt, ideologisch zweifelhafte Begriffe wie Eingeborene (vom bösen N-Wort mal ganz zu schweigen) nur mit sternchenförmigen Auslassungszeichen zu erwähnen.

Hanno Rauterberg findet solche museumspädagogischen Depotenzierungsgesten ähnlich überzogen wie die Katalogwürdigung einiger von Paula Modersohn-Becker gemalten Früchtchen als "in Plantagenarbeit hergestellte Bananen", die auf Bremens "zentrale Rolle als Umschlagplatz für Südfrüchte" in der Kolonialzeit verwiesen. Ähnlich wie im Umgang mit Südsee-Werken Emil Noldes nivelliere ein angestrengt politisch korrekter Umgang tendenziell die historische Verfasstheit von Kunstwerken. Eine Wortmeldung aus dem Plenum stützte diese These indirekt. Selbstzensur sei seitens der Museen ebenso fehl am Platz wie die Preisgabe der Deutungshoheit. "Wer sagt denn, dass Museen nur Wohlfühlatmosphäre schaffen und es allen recht machen sollen?"