Wie sehr vermissen Sie es, gerade keine Konzerte spielen zu können?

Christopher von Deylen: Sehr! Das Touren hat ja verschiedene Aspekte, von denen der Konzertabend nur einer ist. Das ganze Erfinden und Konzipieren einer Tournee, mit der Band das Programm zusammenzustellen, im Probenraum zu üben, das Licht zu gestalten – das nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Die Abende mit dem Publikum sind natürlich großartig, aber das ist nur der sichtbare Teil eines Ganzen. Ich mag gerade diese Vorbereitungen so gerne, weil man da seiner Fantasie freien Lauf lassen kann.

Ihre Inspirationen fußen oft auf Reisen. Fehlt Ihnen das genauso?

Die Frage stellt sich gar nicht für mich. Reisen geht eben gerade nicht, und selbst wenn es theoretisch möglich wäre, würde mir das trotzdem niemals einfallen. Dazu ist mein Selbsterhaltungstrieb einfach zu ausgeprägt. Das hat etwas mit Verzicht zu tun, fällt mir aber sehr leicht. Ich bin manchmal darüber erstaunt, dass sich so viele Menschen mit diesem Verzicht nicht anfreunden können.

Kann man Ihr neues Album „Summer in Berlin“ als eine Hommage an eine Stadt versehen, von jemanden, der lange gar nicht sesshaft war?

Manchmal erkennt man gewisse Dinge, die man vor Ort gar nicht so wahrgenommen hat, erst aus der Ferne. Ich habe fast 14 Jahre in Berlin gelebt und habe mich der Anziehungskraft dieser Stadt hingegeben. Von Visselhövede über Hamburg nach Berlin – das erschien wie eine logische Weiterentwicklung. Und natürlich gab es dort eine Musikszene, von der ich dachte, wenn ich der nahe bin, dann wäre es auch für das eigene Tun zuträglich. Ich habe aber gemerkt, dass ich in meinem Schiller-Kosmos besser klarkomme, wenn ich etwas mehr für mich sein kann. Das, was man als Großstadt–Inspiration bezeichnet, lenkt mich eher ab. Erst als ich mich von dem Konzept Großstadt – in den Dimensionen von Berlin – losgelöst hatte und weggezogen war, begann Berlin eine magische Anziehungskraft auszulösen. Die halte ich dadurch am Leben, dass ich immer wieder dort hin und immer wieder von dort weggehe. Auf diese Weise ist eine enorme Faszination entstanden.

Ein weiteres wichtiges Stichwort ist die Berliner Schule. Sie haben mit Musikern wie Klaus Schulze und Tangerine Dream kooperiert. Sind diese Elektronik-Pioniere noch immer wichtige Bezugspunkte?

Die sind extrem wichtig und stilprägend. Aus heutiger Sicht muss man sagen: Das konnte auch nirgendwo anders passieren als in Berlin. Genau genommen: West-Berlin, denn die Stadt ist ja auch deshalb zu dem geworden, was sie heute ist, weil sie lange Zeit geteilt war. Eine Insel, umgeben von einem uns seinerzeit fremden Land. Durch die geopolitische Lage erschien sie damals noch weiter weg. Und dort sind dann auch Sequenzen für die Ewigkeit entstanden. Seitdem sind viele Jahrzehnte vergangenen, aber diese Musik hat immer noch eine Bedeutung und eine Wirkung, die unübertroffen ist. Das hat mich, als ich anfing Musik zu hören, sehr geprägt, obwohl ich damals noch nie in Berlin war. Nur durch das Anhören dieser Platten hatte man das Gefühl, man weiß, wie diese Stadt tickt und wie sie sich anfühlt.

Auf der anderen Seite haben Sie nun mit Alphaville zusammengearbeitet. Ist das der andere wichtige Referenzpunkt: 80er-Jahre Pop, der nicht nur glatter Mainstream ist?

Die 80er-Jahre waren das Jahrzehnt, in dem die Elektronik in die Popmusik Einzug gehalten hat. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Ich versuche das immer zu trennen und mich zu fragen: Sprechen mich Stücke wie von Alphaville an, weil ich das mit meiner Biografie verbinde, weil das Soundtracks meines Heranwachsens sind, und was bleibt musikalisch übrig? Ist die Art, wie man Musik gemacht hat, wie die Stücke komponiert wurden und wie sie klangen, nicht mindestens genauso intensiv wie zuvor? Für mich sind diese beiden Achsen sehr wichtig.

Kann man sagen, in ihrer Brust schlagen zwei Herzen? Eines für gehobene Popsongs und eines für weite Klanglandschaften, die sich um so etwas wie Strophe und Refrain nichts scheren.

Das schließt sich ja nicht aus, und alles hat seine Zeit. Es gibt Situationen im Leben, in denen eine Playlist mit Drei-Minuten-Songs genau der richtige Soundtrack ist. Und es gibt Momente am Tag oder in der Nacht, wo es dann eine 20-minütige Klangreise ist. Ich gehe da sehr instinktiv vor und versuche mein Gehirn so gut wie das eben geht an der Tür zum Studio abzugeben, um aufs Gemüt zu hören. Was dabei dann herauskommt, kann man vorher nie wissen.

Macht es Ihnen auch Spaß, einen klassischen Pophörer auf so eine Klangreise zu schicken?

Ich freue mich, dass mein Publikum sich darauf einlässt, weil das über die Zeit auch einen ganzen musikalischen Organismus am Leben hält. Ich halte nicht sehr viel davon, mit einem inhaltlichen Sendungsbewusstsein den Hörer erziehen zu wollen. Aber ihn sachte an die Hand zu nehmen und ihm vorzuschlagen, wie man Musik vielleicht auch noch hören kann, das finde ich spannend. Musik kann ja auch Gefühle und Energien freisetzen, die der perfekte Dreieinhalb-Minuten-Popsong nicht erreichen kann. Das ist eine andere Welt, eine Dimension von Musik, die wie Filmmusik für Träume funktioniert.

Sie plädieren für ein andres Raum-Zeit-Kontinuum?

Manchmal braucht man für Träume einfach ein bisschen Zeit. Müßiggang ist ja auch ein wichtiger Teil des Lebens. Bei unserer absolut auf Effizienz ausgerichteten Lebensweise sollten wir uns ruhig mal eine Stunde gönnen, in der wir vordergründig nichts Sinnvolles tun und nichts, was irgendeine Form von vorzeigbarem Ergebnis hat. Musik kann für das kontrollierte Nichtstun ein sehr starker Begleiter sein. Im Feuilleton wird das ja oft mit einer gewissen Voreingenommenheit als Eskapismus beschreiben, aber ich halte sehr viel davon. Für mich ist nicht die Frage, ob wir uns zu viel davon zumuten, sondern ob wir uns genug Eskapismus gönnen.

Sind Sie eigentlich harmoniesüchtig?

Mein Sternzeichen ist Waage. Der Waage sagt man ja nach, dass man immer so ruhig und ausgeglichen sei. Ich kann das nur bedingt bestätigen. Die Emotionen, die sich in meinem Inneren beim Musikmachen abspielen, sind aber schon deutlich anders als das, was am Ende zu hören ist. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn die Musik als harmonisch wahrgenommen wird. Es gibt aber auch Momente im Leben, da braucht es eine Platte von den Einstürzenden Neubauten.

Das Interview führte Lars Fischer.

Zur Person

Christopher von Deylen,

geboren am 15. Oktober 1970 in Visselhövede, gründete 1998 das Musikprojekt Schiller, das er seitdem mit wechselnden Partnern und Gästen betreibt. Sechs der bislang zehn Studioalben erreichten die Spitze der Charts. Von Deylen experimentiert mit Clubsounds und instrumenteller Elektronik, zuweilen auch mit Neoklassik wie auf seinem Soloalbum „Colours“ (2020). Am 12. Februar erscheint das neue Schiller-Album „Summer in Berlin“.

Zur Sache

Schiller: „Summer in Berlin“

Der Titelsong von Schillers elftem Album kommt einem nicht zufällig bekannt vor: Wer die 80er-Jahre miterlebt hat, kennt „Summer in Berlin“ von Alphaville. Die Neufassung modernisiert es sacht, aber bestimmt. Wie alles andere fügt es sich in den gefälligen, aber nicht beliebigen Klangkosmos Christopher von Deylens ein. Zentrales Stück der Platte, die wie gewohnt in zahlreichen Versionen bis hin zu einer opulenten Super Deluxe-Box mit insgesamt achteinhalb Stunden Ton- und Bildmaterial erscheint, ist aber die 20-minütige Soundcollage „Der Klang der Stadt“. Dort verbinden sich Elemente aus elektronischer Musik vergangener Jahrzehnte mit dem Hier und Jetzt zu einem Epos, das als Schillersches Credo gelten kann. Und auch der Schlusssong „Dem Himmel so nah“, der schon im Titel auf Wim Wenders unerreichte Berlin-Filme verweist und zusammen mit Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream) entstand, zeigt Schillers Stärken bei atmosphärischen Klanglandschaften weit abseits des Pop-Mainstreams.