Ein mit Regenbogenfahnen geschmückter Zaun am Christopher Park gegenüber dem «Stonewall Inn» im Szene-Stadtteil Greenwich Village. (Christina Horsten/dpa)

Vor 50 Jahren, am 27. Juni 1969, verlief in der Bar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street eine Razzia nicht so, wie die Polizei es gewohnt war. Die homosexuellen und transsexuellen Männer wehrten sich. Sie stemmten sich dabei nicht nur dagegen, regelmäßig verhaftet zu werden. Sie hatten es satt, dass ihr Lebensstil „anstößiges Verhalten“ sein sollte. So lauteten die Anklagen, mit denen Schwule und Lesben sich vor den Gerichten konfrontiert sahen.

Die Frage stellte sich schon damals, wen und was es eigentlich stört, wenn ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau? Oder wenn jemand feststellt, von Geburt an dem falschen Geschlecht anzugehören? „Anstößig“, „unanständig“, „abweichend“, „unzüchtig“ sind Vokabeln, mit denen die Lebensweise von Schwulen, Lesben und Transgender seit jeher auch juristisch eingruppiert wurde. Sie wurde als Bedrohung einer Gesellschaft wahrgenommen, die sich durch diese Abgrenzung als „normal“, also einer als allgemein gültig festgelegten Regel folgend, definierte. Mutter (weiblich), Vater (männlich), Tochter, Sohn. Bleibt es bei diesen Identitätszuschreibungen, die Heterosexualität und Reproduktion als auch religiös fixiertes Idealbild festlegen, läuft es rund im Staat, so die Theorie. Alle unter Dach und Fach, die Lebensläufe sind vorgezeichnet, die soziale Kontrolle funktioniert. Doch was ist, wenn einige aus der Reihe und auf einer CSD-Parade tanzen?

Seit die Gay-Pride-Bewegung an Fahrt aufnahm, sind viele Kampagnen gestartet und Kämpfe ausgefochten worden. Erst 1994 wurde der berüchtigte Paragraf 175 aus dem Deutschen Strafgesetzbuch gestrichen. Die „Ehe für alle“ gibt es seit Oktober 2017. Prominente müssen mittlerweile nicht mehr fürchten, durch sogenanntes Outing, ein Offenlegen ihrer Homosexualität, ihre Karriere zu ruinieren. Eine Dragqueen wie Olivia Jones oder ein Modedesigner wie Gudio Maria Kretschmer können es sogar zu Lieblingen der Boulevardpresse bringen. Minister dürfen ihre (Ehe-)Männer mit auf Dienstreise nehmen.

Doch gelten diese Fortschritte auch im Alltag, drei Stockwerke unter der Etage mit den Sonntagsreden unterm Regenbogenmotiv? Ein Blick auf die Fußball-Bundesliga der Männer muss ernüchtern. Die stellt sich immer noch als Hort traditioneller heterosexueller Männlichkeit dar. Vor fünf Jahren erklärte der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzelsperger, er sei schwul. Dafür wurde er allenthalben gelobt; trotzdem bleibt er eine Ausnahme. Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen spricht von offener Diskriminierung Homosexueller auf den Fußballplätzen –„Schwuchtel“ sei das gängigste Schimpfwort. Der „Berliner Morgenpost“ sagte der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, er rate von Fußballer-Coming-outs ab. Die Gesellschaft sei noch nicht so weit.

Das klingt resignativ, und es ist nicht von der Hand zu weisen. Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2017 sinkt die Akzeptanz von Homosexualität, je mehr sie das private Umfeld der Befragten betrifft. 40 Prozent wäre es unangenehm, wenn der Sohn schwul wäre, 39 Prozent finden sich küssende Männer in der Öffentlichkeit abstoßend, fast jeder fünfte Befragte stuft Homosexualität als „widernatürlich“ ein. Von einer klaren Ächtung homosexuellen-feindlicher Stimmungen in der Gesellschaft kann also trotz aller Liberalisierungen keine Rede sein. Ein paar geoutete Promis und ein schwuler Nachbar im TV-Film der Woche reichen nicht aus.

Befeuert werden Ressentiments durch den zunehmenden Einfluss rechtspopulistischer Bewegungen, die klassisch intolerant sind gegenüber allem, was nicht ihrem Gusto entspricht. Da wird die Klein- oder auch Großfamilie propagiert, auf keinen Fall aber die Konstellation, in der zwei Väter oder zwei Mütter Kinder erziehen. Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht durch Letzteres übrigens „grundlegende Definitionen unserer Gesellschaft“ in Frage gestellt. Ablehnung kommt zudem aus einer weiteren Ecke. In der Jugendkultur überzieht das Wort „schwul“ den Gemeinten mit maximaler Verachtung. Geprägt haben es Männer aus traditionellen muslimischen Familien, in denen Machismo die Regel ist. Ehe sich hier das Mindestmaß an Toleranz einstellt, dass die Gay-Pride-Bewegung mühsam in Deutschland erkämpft hat, werden viele Jahre vergehen. Die Strecke von Stonewall bis zur „Ehe für alle“ war lang. Und sie war nur eine Etappe auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Ständig tauchen neue Kurven auf.