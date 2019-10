Von Kunden und Kürbissen, Fratzen und Fressalien

Allerorten locken und lümmeln derzeit ausgehöhlte und mit Gruselgesichtern verzierte Kürbisse. Mal als Laterne gestaltet, mal dem unmittelbaren Verzehr zugeeignet. Protestanten wäre freilich ein weniger gruseliges Wahrzeichen als das der Halloween-Anhänger zu wünschen. (Michael Reichel)

Alles Kürbis – oder was? Wer derzeit durch Bremens Geschäfte streift, könnte meinen, die bullige Pflanze laufe dem Roland als Wahrzeichen den Rang ab. Auf Keks-, Schokolade-, Weingummi- und Pasta-Packungen heischt das Gewächs Kundenblickkontakt. Mit jenem dämonisch grinsenden Schnitzgesicht, das den Fratzenkürbis als Wiedergänger von Jack O‘Lantern ausweist, Galionsfigur von Halloween, das am 31. Oktober gefeiert wird.

Seit den 1990er-Jahren boomt auch hierzulande das aus den USA importierte Fest, dessen Ursprünge in Ritualen keltischer Druiden liegen sollen. Zwar haben die Feiern heute wenig mit jenen Geisterbeschwörungen gemein, die der Legende um Totenfürst Samhaim geschuldet sind, der an den Jahresenden keltischer Zeitrechnung die Seelen der Verstorbenen geholt haben soll. Irische Einwanderer wiederbelebten den Mythos um 1840 in der Neuen Welt. Seitdem feiert er bizarre Urständ‘ – in Form von Fressalien oder als illustrativer Schabernack.

Spätestens seit der Reformations- zum Feiertag geworden ist, dürfte Protestanten schwanen, dass mit dem Aberglauben Götter selbst vergebens kämpfen. Denn es scheint schwierig bis unmöglich, der Erinnerung an die kirchliche Erneuerung zu einem popkulturellen Image zu verhelfen, das es mit dem Schauder- und Schauwert von All Hallows‘ Eve aufnehmen kann.

Und doch: Würde sich das Antlitz von Martin Luther, der beileibe kein Kostverächter war, nicht gut auf einem Kürbis mit der Aufschrift „Hier liege ich. Ich kann nicht anders“ machen? Diese Protestnote entfaltet ihre Wirkung gewiss vortrefflich an der Seite von geweihter Schwarze-Spinnen-Pizza und Monsterdonuts mit der beliebten Geschmacksrichtung Missionary Green Slime Shock.