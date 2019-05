Das Stück „BAM!“ zeigt tanzbar_bremen beim Festival. (DANIELA BUCHHOLZ)

Bremen. Fragen zur Identitätsbildung und zur Verständigung von Einzelnen und Gruppen formuliert die dritte Ausgabe des „Mittenmang“-Festivals, das vom 29. Mai bis 2. Juni an Spielstätten des Theater Bremens sowie – straßentheatralisch – auf dem Goetheplatz stattfindet. Der Intendant des Hauses, Michael Börgerding, Karolin Oesker vom Blaumeier-Atelier sowie Andreas Meder, Kurator und Organisator des inklusiven Veranstaltungsreigens, stellten am Donnerstag das Programm vor. Der Fokus liegt auf Produktionen, die um sprachliche und körperliche Zwiesprache kreisen. Mehr als 200 Akteure aus acht Ländern sind an dem fünftägigen Theater-, Tanz- und Performancefestival beteiligt.

Der Auftakt ist ein Heimspiel für das Blaumeier-Atelier, das am 29. Mai um 19 Uhr im Kleinen Haus unter dem planvoll an Vokalen armen Leitwort „Gschmckssche“ eine für die Eröffnung konzipierte Mixtur aus „Gesang, Gesang und Gesang“ vorstellt. Bereits um 17 Uhr präsentieren die Lokalmatadoren zudem eine Ausstellung namens „FacettenReich“. Für die Schau, die sich dem Leben von Kerbtieren und anderen Kleinstlebewesen widmet, werden laut Karolin Oesker derzeit überdimensionale Insektenbehausungen konstruiert. Dazu passt eine für den 30. Mai um 16 Uhr anberaumte Lesung unter dem Titel „Vor der Mücke sind wir alle gleich“. Zudem bestreiten die Blaumeiers am 1. Juni um 21 Uhr die musikalische Mitmachsession „Wir'sing“.

Der Festival-Donnerstag (30. Mai) hebt um 19 Uhr im Kleinen Haus mit einer „The Way You Look (at me) Tonight“ genannten Tanz-Performance von Claire Cunningham und Jess Curtis an. Es geht um Arten, einander anzuschauen, um die Frage, wie man gesehen werden möchte – und um Sichtweisen (in) der Liebe. Um 21 Uhr schließt sich im Brauhaus die Lese-Performance „Wot? No fish!!“ an. Darin erzählt der britische Künstler Danny Braverman von einem Großonkel, der seine Lohntüten über Jahrzehnte mit Bildern verzierte. Zur guten Nacht gibt es an Christi Himmelfahrt sowie am Freitag (jeweils 22.30 Uhr) eine Show, in der die Künstlerkollektive niedervolthoudini und barner 16 sinnigerweise Möglichkeiten des Himmels ausloten.

Am 31. Mai lädt um 19 Uhr das Zürcher Theater Hora, das bereits bei "Mittenmang" gastierte, zu einem anarchischen Stück namens "Bob Dylans 115ter Traum" ins Kleine Haus. Um 21 Uhr nähern sich im Brauhaus acht Frauen vom Theater Thikwa & hannsjana unter dem Titel "Diane for a day" der Frage, was Männer ausmacht. Am 1. Juni zeigt tanzbar_bremen um 18 Uhr im Brauhaus, wie sich politische Debatten verkörpern lassen; Stoff genug für "BAM!" dürfte der Bürgerschaftswahlk(r)ampf geliefert haben. Um 19.30 Uhr folgt im Kleinen Haus ein Stück des belgischen Theaters Stap, das ebenfalls bereits "Mittenmang"-Erfahrung hat. "To belong" heißt die von Koen de Preter erarbeitete Produktion um Zugehörigkeit. Als letzter Programmpunkt folgt am 2. Juni um 18.30 Uhr im Kleinen Haus die Performance "Eins zu Eins", die das Ensemble Meine Damen und Herren mit Freunden ins Werk setzt.

Das gesamte Programm samt Straßentheater-Terminen steht im Internet unter www.mittenmang-festival.de.