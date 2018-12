Chefreporter Hendrik Werner ist der Meinung, die Unesco solle sich vor inflationärer Titelvergabe hüten. (Volker Crone)

Sozusagen Pech im Glück hatten unlängst Freunde und Förderer einer jahrhundertealten Färbetechnik, mit deren Hilfe Stoffe veredelt werden können. Zwar setzte die Unesco den Blaudruck Ende November auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes. Doch erwartungsgemäß stand er dort bereits am Tag darauf im Schatten des Musikgenres Reggae, das die Traditionswahrer mit Sitz in Paris ebenfalls adelten. Kaum besser als dem bedrohten Textilhandwerk, das hierzulande nur noch ein Dutzend Betriebe pflegt, erging es unseren polnischen Nachbarn, die ihren ersten Listeneintrag überhaupt bunten Weihnachtskrippen aus Krakau verdanken, sowie Alpinverbänden Österreichs und der Schweiz, die ihr sogenanntes Erfahrungswissen über Lawinen in der Liste platzieren konnten. Ihnen allen wurde, nimmt man Umfang und Nachdruck der Berichterstattung als Maßstab, die Show von einer Gattung gestohlen, die ohnehin längst integraler Bestandteil des Mainstream ist.

Nichts gegen Reggae-Vibes; und schon gar nichts gegen die wechselvolle Geschichte dieser Kunstform, die von verdienstvollem politischen Engagement zeugt. Doch bereits die Art und Weise, in der viele Medien den Ritterschlag durch die Unesco abgebildet haben, weckt dezenten Zweifel an der erfolgten Nobilitierung: Wenn nämlich erst zu gut abgehangenen Klischees wie „Reggae ist mehr als Marihuana, Dreadlocks und Bob Marley“ gegriffen werden muss, um die Notwendigkeit einer symbolischen Aufwertung argumentativ zu rechtfertigen, scheint mit der Nominierungsprozedur etwas nicht in Ordnung zu sein.

Die Kür der Reggae-Musik, die als Popstar unter den Neuaufnahmen ins immaterielle Reich des Schönen, Wahren und Guten gelten darf, zeugt zum einen davon, dass die Unesco bei ihrer Auswahl mit zweierlei Maß misst. Zum anderen fragt sich einmal mehr, warum die Institution in derart dichter Folge ihre prinzipiell löblichen Segnungen vornimmt – und damit billigend in Kauf nimmt, dass diese sich in der öffentlichen Wahrnehmung wechselseitig den Rang ablaufen, ja einander entwerten. Das gilt vor allem für randständige, lies: tatsächlich bedrohte kulturelle Hervorbringungen. Darunter waren in der jüngsten Auslese-Runde das irische Feldspiel Hurling, die georgische Kampfkunst Chidaoba, Frühlingsriten kasachischer Pferdezüchter, slowenische Klöppelproduktion und eine mexikanische Wallfahrt („La Romeria“). Nicht zu vergessen: spanische Trommelkonzerte („Tamboradas“), Marionettentheater aus Sri Lanka sowie das Töpferhandwerk der Frauen im tunesischen Sejnane.

Sage und schreibe 470 lebendige Ausprägungen eines Brauchtums aus verschiedenen Bereichen – Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen, Handwerk – zählen mittlerweile zum als besonders schützenswert etikettierten Kanon. Darunter sind so konsensfähige Überlieferungen wie Orgelbau aus Deutschland, Tango aus Argentinien und Uruguay, die italienische Geigenbaukunst sowie die traditionelle chinesische Medizin. Alles gut, bedeutsam sowieso. Doch erfüllen diese dem Vernehmen nach dringend erhaltungsbedürftigen Erbstücke, die längst eine weltweite Lobby und einen entsprechend sicheren Status haben, die gleichen Kriterien wie das syrische Schattenspiel (mit handgefertigten Puppen), das, dem Bürgerkrieg und der Digitalisierung geschuldet, wirklich vom Aussterben bedroht ist?

Inflation ist keine gute Sache; das gilt auch, vielleicht sogar gerade für vermeintlich preiswürdige Kulturtechniken. Mit ihrer lang und länger werdenden Liste will die Weltorganisation den Blick auf verschwindendes Wissen und Können lenken. Doch durch ihre keineswegs immer klar konturierte Auszeichnungspolitik arbeitet sie vor allem Neidhammeln zu, die sich allenfalls bedingt für schützenswerte Errungenschaften jenseits ihres Blickfeldes interessieren. So ätzen und sticheln, eifern und geifern nach jeder Unesco-Ausschusssitzung, die über den ewigen Ruhm immaterieller Erbstücke entscheidet, verprellte Zeitgenossen mit Partikularinteressen zuverlässig, dass dieses, aber nicht jenes Eingang in die Liste gefunden hat. Globale kulturelle Schulterschlüsse gehen anders. Wünschenswert wäre mittelfristig eine maßvolle Titelvergabe mit transparenten Kriterien, die akute Bedrohungen des Weltkulturerbes – sei dieses nun immateriell oder materiell – stärker gewichten als mehr oder minder zeitlose Phänomene oder Gegenstände. Nur so kann die Organsiation den Eindruck abwenden, sie ernenne beliebig alles zum Erbe, was nicht bei drei auf dem Baum ist.