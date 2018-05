Bremen. Häutungen eines Narzissten führt die Bremer Shakespeare Company am Beispiel des klinisch einschlägigen Textes von Oscar Wilde vor. "Das Bildnis des Dorian Gray" (1891), der einzige Roman des irischen Schriftstellers, hat zwar auf den ersten Blick wenig mit dem Namensgeber des Neustädter Ensembles zu tun. Doch in der Tiefe der mit Aphorismen gespickten Prosa gibt es zahlreiche Bonmots über die Bühnenkunst im Allgemeinen und den elisabethanischen Dramatiker im Besonderen. Das liegt zuallererst daran, dass der Titelheld, sozusagen ein Bild von einem Mann, plötzlich und unerwartet für eine Schauspielerin entflammt, die auf Rollen wie Julia, Desdemona und Ophelia abonniert ist. "Lippen, die Shakespeare sprechen gelehrt hat, haben mir ihr Geheimnis ins Ohr geflüstert", sagt der auf schönen Schein versessene Ästhetizist Dorian in einem Anfall von Liebesblödigkeit.

Julia Redder, gerade mal 26-jährige Leiterin des ebenso gewitzten wie bösen Spiels um Hedonismus und Moral, Kunstschönes und Distinktionsgewinn, macht in ihrem Regiedebüt vieles richtig: Im trefflichen Bühnenbild von Rike Schimitschek, das mit einigen Treppchen und fünf durchscheinenden Stellwänden, die auch als Raumteiler geeignet sind, gestaltet sie die famose Fabel des delikaten Dichters und Dandys als munteren und flinken Schlagabtausch zwischen Vertretern der viktorianischen Gesellschaft, die trotz ihrer karikierten Anmutung durchaus Realitätsnähe beanspruchen dürfen. Das Publikum im bestens besetzten Saal des Theaters am Leibnizplatz erlebt Dorian "außen hui, innen pfui" Gray, den Simon Elias, nun ja, schön anlegt, als Faszinosum und Scheusal gleichermaßen, zudem als einen Menschenfischer, dem so ziemlich alle ins Netz gehen, die nicht bei drei auf dem Baum sind.

Zu den Figuren, die sich in der Hoffnung um Dorian scharen, ein Teil seines vermeintlichen Glanzes möge auf sie übergehen, zählt sowohl der Porträtist Basil Hallward, den Erik Rossbander sehr differenziert spielt, als auch Lady Henry Wotton (mit rhetorischer Schärfe und nachgerade zackiger Gestik: Petra-Janina Schultz), deren Zynismus nicht darüber hinwegtäuscht, dass sie mit pseudo-probaten Pointen eine Welt zu fassen versucht, die ihr längst entglitten ist. Besagte Schauspielerin namens Sibyl Vane verkörpert ansprechend wandelbar Theresa Rose. Dass der nur anfangs bildschöne Dorian, der zusehends seiner Integrität und Identität verlustig geht, nur die Kunst der Aktrice bewundert, nicht aber den Menschen hinter der Rolle, zählt zu den bitteren Volten dieses Dramas, das in Zeiten rückhaltloser Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken sehr aktuell wirkt. Herzlicher Beifall quittiert die zweistündige Aufführung.

Weitere Informationen

Weitere Aufführungen im Theater am Leibnizplatz: 11. und 24. Mai sowie 14. Juni,

jeweils um 19.30 Uhr.