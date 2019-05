Inge Mahns Arbeit "Hundehütten" (1977) ist Teil der Ausstellung "Bildhauerinnen" und steht in den Museen Böttcherstraße. (Inge Mahn/VG Bild-Kunst)

Noch vor sechs Monaten hatte Anna von Kahle keine Nase. Was für viele Heuschnupfen-Geplagte nach reinster Erlösung klingt, hat kunsthistorisch betrachtet einen traurigen Beigeschmack: Für die nasenlose Büste aus Marmor, die die Bildhauerin Anna von Kahle bereits 1879 als Selbstporträt anfertigte, hat sich bisher einfach niemand interessiert. Noch nie wurde sie ausgestellt. Bis jetzt. Von Kahles Selbstbildnis ist eines von insgesamt 100 Werken, die das Gerhard-Marcks-Haus und die Museen Böttcherstraße nun in ihrer gemeinsamen Ausstellung „Bildhauerinnen“ zeigen. Und zu diesem Anlass hat man bei der Stiftung Stadtmuseum Berlin, wo das Werk bisher lagerte, nach genauer Recherche eine neue Nase für von Kahle modelliert.

Vielen Bildhauerinnen ist es im Laufe der Geschichte so ergangen wie von Kahle: Sie wurden vergessen, unterschätzt, klein gehalten, ignoriert. Nur wenige Arbeiten von Frauen wurden im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Museen in Deutschland gekauft. Vieles wurde Frauen in dieser Kunstsparte nicht zugetraut, zudem wurden ihnen zahlreiche Steine in den Weg gelegt. Nur wenige Bildhauerinnen, darunter Renée Sintenis oder Isa Genzken (siehe unten) gelang es, sich auf dem von Männern dominierten Feld durchzusetzen. Auch von diesen Hürden erzählt die Ausstellung, die es sich grundsätzlich zur Aufgabe gemacht hat, anhand von 50 ausgewählten Künstlerinnen und Werken aus 150 Jahren aufzuzeigen, wie viele talentierte Bildhauerinnen nie die Anerkennung bekommen haben, die ihnen zusteht.

Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt zwischen den Städtischen Museen Heilbronn (wo die Schau bereits zu sehen war) und den beiden Bremer Museen. Gezeigt werden die Plastiken und Skulpturen lose thematisch sortiert, einzelne Bereiche beschäftigen sich mit Themenblöcken wie Porträts, Mutter/Kind, Klischees, Politik.

Nackte Männer als Tabu

Wer durch das Gerhard-Marcks-Haus geht, stellt schnell fest, dass die figürlichen Arbeiten und Akte der ausgestellten Künstlerinnen stets Frauen und Kinder zeigen, nie aber männliche Körper. Dies hat einen einfachen Grund, wie Kuratorin Mirjam Verhey erzählt: Bis 1919 wurden Frauen weder an der Kunsthochschule zugelassen, noch durften sie Aktkurse (mit meist männlichen Modellen) besuchen. „Das schickte sich nicht“, so Verhey. „Frauen- und Kinderdarstellungen waren allerdings okay.“ Ähnlich sieht es bei den Materialien und weiteren Inhalten aus: Stein und Bronze galten lange als männlich. Auch große politische Themen und Denkmäler waren eher Männern vorbehalten. Kleine Porträts, Tierdarstellungen und Alltagsszenen allerdings wurden für Frauen als passend angesehen, weshalb sich viele Bildhauerinnen auf diese Nischenthemen festlegten. Die Ausstellung verdeutlicht jedoch, dass es immer wieder auch Künstlerinnen gab, die versuchten, aus diesen Konventionen auszubrechen. So wie Anna von Kahle zum Beispiel, deren umfangreiches Werk sich bei Weitem nicht auf Porträts und Tiere beschränkt und auch sonst mit Erwartungen bricht: In ihrem Selbstbildnis zeigte sie sich nicht stilisiert als stolze Bildhauerin, sondern als bürgerliche Frau, mit all ihren Makeln, von den Augenringen bis hin zum leichten Doppelkinn.

Eine Auswahl an Tierdarstellungen ist neben Themen wie Bewegung in den Museen Böttcherstraße angesiedelt. Vier identische Hütten, jede mit einer Kette versehen und mit einem Wassernapf ausgestattet, bilden das Werk „Hundehütten“ von Inge Mahn (1977), das im Themenbereich der Tierplastiken gezeigt wird – auch wenn es genau genommen gar kein Tier zeigt. Mahn konzipierte das Werk für eine Frankfurter Ausstellung ehemaliger Beuys-Schüler, spielte damit auf von Ernst May entworfene Reihenhauskolonien in der Stadt an. Das von ihr gewählte Thema kommentierte, wie sie selbst sagt, damals „den Geist der Klasse“. Außerdem, so sagt sie weiter, „passten die Hütten gerade in mein Auto“.

Riesige Zwiebeln

Ein anderer Raum in der Böttcherstraße beschäftigt sich mit Neuen Formen und Werken, die sich von bekannten Bildhauertraditionen lösen. Ein besonderer Hingucker sind hier Irmin Kamps „Black Onions“ (1970), die eigentlich für den Außenraum konzipiert wurden. Kamp hat für ihre Arbeit sieben riesengroße, raumfüllende Zwiebeln aus Polyester geformt, die allerdings eher an die gehörnten Hüpfbälle erinnern, die viele Besucher noch aus Kindertagen kennen sollten.

Ein weiteres Bindeglied zwischen Marcks-Haus und Böttcherstraße ist eine Arbeit der für ihre Animationsprojekte bekannten Künstlerin und Kunstpädagogin Lili Fischer, die in beiden Häusern zu finden ist: Rattenkostüme an einem Garderobenständer laden insbesondere kleinere Ausstellungsbesucher dazu ein, die Ausstellung als „Museumsratten“ (rattus musealis) zu erkunden und so aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Was Museumsratten ausmacht? Wenn ihnen ein Kunstwerk gefällt, so heißt es beim bereitgestellten „Ratten-Einmaleins“, dann fiepen sie. Wenn nicht, dann fauchen sie. Letzteres wird bei dieser wirklich sehenswerten Ausstellung wohl eher selten zu vernehmen ein.

Weitere Informationen

Bildhauerinnen: 5. Mai bis 11. August im ­Gerhard-Marcks-Haus und in den Museen ­Böttcherstraße. Kombitickets für beide Museen gibt es für 10 Euro, die Häuser können mit dem Ticket auch an unterschiedlichen Tagen ­besucht werden.