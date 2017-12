Immaterielle Gaben sollten bevorzugt werden, findet Hendrik Werner.

Kleine Geschenke, weiß der Volksmund, erhalten die Freundschaft. Dem Vernehmen nach nicht nur zur Weihnachtszeit, aber auch und gerade dann. Bisweilen, das hingegen wissen Lobbyisten, wird eine Verbundenheit zwischen Menschen (und Unternehmen) durch sogenannte Aufmerksamkeiten überhaupt erst gestiftet. In diesem Fall bedürfen die Bescherten im Idealfall einer gewissen Trennschärfe im Urteilsvermögen, um tunlichst säuberlich zwischen privater und geschäftlicher Schenkung, zwischen Wahrhaftigkeit und möglicher Manipulation unterscheiden zu können.

Grundsätzlich indes gilt: Uneigennützig ist so gut wie keine Gabe, so zugewandt und lauter sie gemeint sein mag. Eine sorgsame Lektüre des Kleingedruckten auf der hehren Festgrußkarte, die planvoll verhohlene Subtexte bergen kann, vermag die eigene mögliche Bringschuld eventuell ebenso abzuwenden wie überzogene Erwartungen des Gebers. Warnhinweis: Geschenke können filigranen Abhängigkeiten zuarbeiten.

Überhaupt ist nicht jedes Präsent segensreich, wie wiederum Altphilologen wissen. „Traut nicht dem Pferde, Trojaner! Was immer es ist, ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke tragen“, lässt Vergil in der Aeneis (zweites Buch, Vers 48-49) den Priester Laokoon sagen.

Die furchterregende Gabe, auf die der Dichter anspielt – das trojanische Pferd –, ist sozusagen vergiftet. Gerade so, wie der Ausdruck für Geschenk in der englischen Sprache mehr als bloß eine Spur von Gift enthält. Merke: Gaben sind durchdrungen, ja von Fall zu Fall regelrecht verseucht mit Zuschreibungen und Heilserwartungen, Kalkül und Hoffnungen. Warum so manches Mitbringsel ambivalent, so manche Zuwendung perfide bis infam sein kann, hat beispielhaft der französische Soziologe Marcel Mauss (1872-1950) in der ethnografischen Studie „Essai sur le don“ (1924) beschrieben.

Das Buch, hierzulande unter dem Titel „Die Gabe. Die Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften“ nicht von ungefähr im studentenbewegten Jahr 1968 erstmals veröffentlicht, als viele ideologisch instrumentalisierte Wertschöpfungsverfahren eine nachhaltige Umwertung erfuhren, stellt eine zugleich systematische und vergleichende Untersuchung des weltweit etablierten Geschenk-Tauschsystems dar – und interpretiert dessen gesellschaftliche Funktion paradoxerweise als gleichermaßen gefährdend wie befriedend. Merke: Ein Geschenk kann eine Brücke sein, die den Stoff zu deren Sprengung gleich mitliefert.

Keine Gabe ohne Gegengabe

In Marcel Mauss‘ Feldforschungen, die vom sogenannten Potlatch ausgehen, einem Fest des Schenkens in indianischen Kulturen, geht es um die komplexe Frage, welche ökonomischen, psychologischen und moralischen Parameter durch das Prinzip der Gabe berührt werden. Keine Gabe ohne Gegengabe, lautet das ebenso folgerichtige wie folgenreiche Ergebnis der teilnehmenden Beobachtung.

Diese Schlussfolgerung aber bedeutet, dass Gaben gewissermaßen ein symbolischer Schuldschein eingeschrieben ist, ja ein nachgerade zwanghafter Charakter, Gleiches entweder reziprok mit Gleichem zu vergelten (wie auch immer das im Einzelfall umzurechnen ist) – oder aber das empfangene Geschenk zu überbieten, mithin mit einem suggestiven Mehrwert aufzuladen, der das Gegenüber verunsichern, düpieren, beschämen kann.

Dieses akademische (und entsprechend grobschematische) Modell einer Verausgabungsökonomie zeigt, dass materielle Geschenke auch und gerade für den Empfänger gewissermaßen nicht umsonst zu haben sind. Überdies legt die dadurch gestiftete Form des Warenkreislaufes nahe, dass man geschenkten Gäulen – siehe Vergil, siehe Trojaner – sehr wohl ins Maul schauen sollte.

Denn die unbedingte Reziprozität von Geben und Nehmen, Gabe und Gegengabe begründet einen Mechanismus, der den von Mauss beschriebenen Ethnien ein soziales Sicherheitsgefühl gab, Zeitgenossen hingegen Stress und Befangenheitsgefühle verursacht.

Schließlich gleicht es alle Jahre wieder einer Quadratur des Kreises, ein potenzielles Äquivalent zu einer Gabe zu ersinnen, von deren Gestalt und Wert der Schenkende in spe, der ja zugleich ein Bescherter in spe ist, naturgemäß noch nichts wissen kann. Merke: Jeder noch so freundschaftlich initiierte Tauschhandel birgt in sich die Gefahr, zum Kuhhandel zu werden, wenn er den saisonal üblichen Überbietungsexzessen anheimfällt. In denen gilt, dass Angriff die beste Verteidigung ist.

Die Leere nach der Bescherung

Absprachen gelten in diesem subtil verregelten Spiel in der Regel wenig bis nichts; schon gar nicht solche, die sozusagen auf einen Nichtangriffspakt zielen. Die delikat doppeldeutige Phrase „Wir schenken einander nichts“ kann schon insofern keine Lösung für das grundsätzliche Dilemma sein, als sie Handlungsspielraum für sogenannte Kleinigkeiten lässt, volksmündlich auch als Aufmerksamkeiten bekannt.

Lies: Es wird immer ein Gefälle geben, mit dem es umzugehen gilt. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die akkreditierten Mitglieder einer Weihnachtsfestgemeinschaft, zumal mit Kindern, nach der Bescherung oft so unendlich müde und leer aussehen? Credo quia absurdum: Es ist die schiere Fülle, die an die Substanz geht.

Der Wille zum Schenken ist hierzulande in der Zeit, da süßer die Kassen nie klingeln, ausgeprägter denn je. Während die Deutschen ansonsten als konservative Sparer und Gourmands bekannt sind („Lieber den Hals verrenkt als dem Wirt was geschenkt“), ist Weihnachten eine Phase der Verausgabung, Verschwendung, ja Vergeudung.

"Geiz ist geil" gilt an Weihnachten nicht

Derweil im restlichen Jahr Geiz als geil gilt, widmen sich im Zeichen von Christi Geburt selbst die Discounter um, indem ihre Werbung kulinarischer Opulenz und dem heimeligen Prinzip Gastfreundschaft das Wort redet. Es ist keine reine Menschenliebe, die der geschäftigen Welt diese Haltung souffliert, sondern die Gier nach einem besonders großen Stück vom Kuchen mit, nun ja, Pekuniärnüssen.

Immerhin wendet jeder Deutsche im Schnitt 278 Euro für Geschenke auf. Sei es, um den Lieben gefällig zu sein; sei es, um seinerseits ein symbolisches Kapital namens Dank einzuheimsen. Dieser Schlamassel, so scheint es, ist selbst dann nicht aufzulösen, wenn Schenkende ohne Berechnung freigiebig sind – oder sich der Dialektik der Gabe zu entziehen versuchen, indem sie das Prinzip des Schenkens auf Gegenseitigkeit verweigern.

Viele Synonyme für uneigennütziges Handeln

Selbst eine vorgeblich selbstlose Spende begründet ein Gläubigerverhältnis. Allein der Umstand, dass die deutsche Sprache so viele Synonyme für uneigennütziges Handeln kennt – mildtätig, gemeinnützig, aufopfernd, wohltätig, fürsorglich –, sollte misstrauisch, ja skeptisch machen gegenüber Gaben, denen per definitionem Gift beigemischt ist. Ein Gift, gegen das selbst Mutter Teresa nicht gefeit war.

Wir sollten immaterielle Gaben bevorzugen, die zwar einen geringeren logistischen und finanziellen Aufwand erfordern und doch einen ideellen Mehrwert gegenüber, sagen wir, einer Nasenschere oder einer Bluetooth-Box haben.

Eine weihnachtliche Wertschöpfung, die aus Wohlwollen und Wertschätzung besteht, ist leicht ins Werk zu setzen. Sie ist kostenneutral und überdauert im Idealfall auch ohne Werksgarantie Jahrzehnte. Gleiches gilt für Aufmerksamkeiten im Wortsinne. Nichts geht über eine Zeitspanne zum Zuhören, eine Dauer zum Dichten von Geschichten. So wird Weihnachten selbst zum kostbaren Geschenk.