Auf Bühnenkrawall gebürstete Doppelspaltexperimentteilnehmerinnen (von links): Angelika Richter, Bettina Stucky, Sophie Rois, Sachiko Hara. (THOMAS AURIN)

Hamburg. Frühlings Erwachen in St. Georg: Nach Licht und Wärme hungernde Hamburger und Touristen strömen am Sonnabend Fleeten, Flüssen, Seen zu, um sich einen faulen Lenz zu machen. Zumal an Binnen- und Außenalster werden die Sitz- und Liegeplätze allmählich knapp. Dort ist man Mensch, dort darf man's sein. Am liebsten im Doppelpack. Merkwürdig genug, vielleicht aber auch nur eine verschobene oder gar verschrobene Wahrnehmung, dass an diesem zauberhaften Tag außergewöhnlich viele Zwillingspärchen in der Stadt unterwegs zu sein scheinen. Wohlgemerkt: jeden Alters, jeglichen Geschlechts. Eine Spontanrecherche ergibt allerdings keine Treffer für ein einschlägiges Treffen. Man ahnt: Nichts ist wunderbarer als die Wirklichkeit.

Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg ist für diesen milden Abend weder ein Stück von Frank Wedekind noch eines von Johann Wolfgang Goethe angekündigt, sondern eine – Tusch! – mit Spannung erwartete Uraufführung, die einer der angesagtesten zeitgenössischen deutschen Dramatiker verantwortet: René Pollesch (56), dessen Stückentwicklungs-, Inszenierungs- und Erfolgsgeschichte eng mit der Berliner Volksbühne in der Frank-Castorf-Ära verbunden ist, hat gemeinsam mit fünf Schauspielerinnen in einem tendenziell herrschaftsfreien Theaterdiskurs über Wochen des Improvisierens und Probierens „Probleme, Probleme, Probleme“ gewälzt. Herausgekommen ist eine köstliche 75-Minuten-Farce, die binnen kurzer Zeit zu einem Spielzeitrenner avancieren dürfte, weil sie Stegreifformen und Anleihen beim absurden Theater, Hochkomik und gewitzte Repräsentationskritik, Kurzweil und Tiefe zu einer staunenswerten Aufführung verbindet.

Und das geht so: Aus dem Bühnenbild, das im vorderen Teil aus zwei identisch gewirkten Kiefersperrholztheaterportalen besteht, die von gleißenden Glühbirnen gesäumt werden, treten die Akteurinnen Sophie Rois, Bettina Stucky, Sachiko Hara, Angelika Richter und Marie Rosa Tietjen – und führen beredt Klage über die Härten ihres Berufs.

Dilemma Doppelvorstellung

Tietjen: „Wisst ihr, ich bin ganz schön fertig. Diese Doppelvorstellungen machen mich ganz schön fertig. Und ich kann mich nicht erinnern, ob ich das heute schon mal gesagt habe.“ Rois: „Was denn?“ Tietjen: „Na, das hier.“ Richter: „Sagt mal, schiel ich oder sind das zwei Bühnen?“ Tietjen: „Du hast es doch gehört. Es war eine Doppelvorstellung.“ Richter: „Ach so.“ Rois: „Hat nicht Dings mal gesagt, die Liebe ist eine Bühne der zwei.“ Tietjen: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Richter: „Ich kenn keinen Dings.“ Sophie: „Wisst ihr, ich bin ganz schön fertig. Diese Doppelvorstellungen machen mich ganz schön fertig. Und ich kann mich nicht erinnern, ob ich das nicht heute schon mal gesagt habe.“

Die bereits zu Beginn manifesten Orientierungsschwierigkeiten des Personals, das sich mal divenhaft anzickt, mal freundlich belehrt, erweisen sich als unbegrenzt steigerungsfähig: In rascher Folge geht es um die Frage, ob an diesem Abend Heinrich von Kleists „Käthchen von Heilbronn“ oder William Shakespeares „Sommernachtstraum“ gespielt wird, um das Rätsel, ob eine Schauspielerin nur dann eine Schauspielerin ist, wenn ihr jemand beim Spielen zusieht – und um das Menschheitsmysterium, ob das Doppelspaltexperiment nun auf Werner Heisenberg, Niels Bohr oder Thomas Young zurückgeht. (Letzterer unternahm 1802 ein bahnbrechendes quantenphysikalisches Experiment, bei dem durch zwei schmale Spalte kohärente Wellen geschossen wurden.) René Polleschs analoge Schüsse, die durchgängig wie Analogieschlüsse behandelt werden, betreffen besagte Schauspielerinnen, die wieder und wieder durch zwei Bühnenportale gejagt werden und über diese existenzielle Erfahrung räsonieren. Mit, nun ja, erstaunlichen Ausgängen.

Ist das höherer Blödsinn, die anlassbezogene Grundlegung einer Zwillingsästhetik oder eine späte Hommage an das Theater des wissenschaftlichen Zeitalters? Fragen über Fragen stellen sich in diesem absichtsvoll und konsequent verwirrenden Szenario ein, Probleme über Probleme sowieso. Spätestens, als erstmals der Blick auf die Hauptbühne vollständig freigegeben wird, die eine überbordende florale Wildnis birgt (Bühne: Barbara Steiner), scheint wenigstens beantwortet, welches Stück das quirlige Quintett an diesem Abend gibt – sommernächtlicher geht es ja kaum! –; doch schon als die Akteurinnen kurz darauf zwischen überdimensionalen Blättern und Blüten, Stängeln und Stämmen einem vermeintlichen Joint zusprechen, scheint es ähnlich wahrscheinlich, dass hier und jetzt ein ganz anderer Stoff im Zeichen der Naturnähe gespielt wird: beispielsweise die Uraufführung eines Stücks namens „Rhizom“ nach den poststrukturalistischen Spielkindern Gilles Deleuze und Félix Guattari, die ihre wilde Welt- und Wissensdarstellung oftmals in botanische Metaphern kleideten.

Die wunderliche wie wunderbare Produktion bezieht ihren Reiz durch die immense Schlagfertigkeit der Schauspielerinnen. Zumal Sophie Rois, die von 1993 bis 2017 an der Volksbühne spielte, setzt Pollesch, der von 2001 bis 2007 die Spielstätte Prater leitete, grandios zeternd und zänkisch in Szene. Aparte Ansichten zu Kameras im Theater inbegriffen. „Videokacke“ nennt das Rois, die es wissen muss. Ihr und ihren Kolleginnen applaudiert das Publikum langanhaltend.

Weitere Informationen

Aufführungen: 9. April, 20 Uhr; 20. April, 19.30 Uhr; 24. April, 20 Uhr; 3., 14. und 23. Mai, 19.30 Uhr; 16. Juni, 16 Uhr; 21. u. 22. Juni, 19.30 Uhr.