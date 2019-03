Eine Szene des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" mit der britischen Besetzung am Londoner Palace Theatre. (Manuel Harlan/dpa)

Die deutschsprachige Theaterproduktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“ feiert im März 2020 seine Deutschlandpremiere in Hamburger „Mehr! Theater“ am Großmarkt. Der offizielle Vorverkauf startet bereits am Montag, 25. März. „Harry Potter und das verwunschene Kind“ („Harry Potter and the Cursed Child“) basiert auf einer originalen Geschichte von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany. Es ist die achte Harry-Potter-Geschichte und die einzige, die zudem live auf der Bühne zu erleben ist. Das Theater am Großmarkt wurde für die Produktion extra aufwendig umgebaut.

Die Uraufführung des Stückes fand am 30. Juli 2016 im Palace Theatre in London statt, das Ensemble spielt dort seitdem vor stets lange im Voraus ausverkauften Haus. Seit 2018 läuft das Stück am Broadway, weitere Produktionen eröffnen 2019 in Melbourne und San Francisco. Das Theatererlebnis wurde bereits mit unzähligen Preisen ausgezeichnet.

Das Stück wird in zwei Teilen aufgeführt, wobei beide – wenn gewünscht – auch in einer Nachmittags- und Abendvorstellung an einem Tag besucht werden können. Es erzählt von Harry Potters Leben nach Hogwarts, als Angestellter im Zaubereiministerium, Ehemann und Vater von drei Kindern. Weitere Infos unter www.harry-potter-theater.de