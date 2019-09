Chronist fortgesetzten Leidens: der Romancier Walter Kempowski in Haus Kreienhoop im niedersächsischen Nartum. (Ingo_Wagner)

An diesem Freitag mündet in Hamburg ein Bühnenlangzeitprojekt ins Finale. Das Altonaer Theater zeigt mit „Herzlich willkommen“ den vierten und letzten Teil einer Reihe mit Adaptionen nach Walter Kempowski. Weil der 2007 in Rotenburg an der Wümme verstorbene Autor die neun Bücher umfassende „Deutsche Chronik“ biografisch unterfütterte, ist der von Intendant Axel Schneider gewählte Übertitel „Die Kempowski-Saga“ sinnig gewählt.

Von 1960 bis 1979 lehrte Kempowski in und um Zeven an Grundschulen. Schüler-Erlebnisberichte waren Unterrichtsbestandteil. Hildegard Kempowski, die vor einem Monat verstorbene Gattin des Romanciers, erzählte bei einem Hausbesuch in Nartum, ihr Mann habe „eigenes Erleben vor Fiktion gesetzt. Er wollte Menschen sprechen lassen – seien es Schüler oder ältere Zeitzeugen. Horchen war sein Medium.“

Tatsächlich ist die Urszene seines literarischen Schreibens akustischer Natur. Zugetragen hat sie sich während seiner Inhaftierung im Zuchthaus Bautzen. Acht Jahre, von 1948 bis 1956, war der 1929 in Rostock geborene Reedersohn dort wegen angeblicher Spionage interniert. Dort echoten zwischen den Pritschen seiner Viererzelle Tag für Tag, Nacht für Nacht seine Stimme und jene seiner Mitgefangenen. Sie erzählten einander Lebens- und Leidensgeschichten, Ängste und Hoffnungen. Die von existenzieller Not dynamisierte Vielstimmigkeit hallt in Kempowskis Texten anrührend nach.