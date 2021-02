Bremen. Der Bruch könnte nicht drastischer sein. Wer sich mit den letzten Bildern von „Avengers Endgame“ aus dem Marvel-Kinouniversum verabschiedet hat, der fühlt sich in den ersten Szenen von „Wanda-Vision“ wie vor den Kopf geschlagen. Schwarzweiß-Bilder im 4:3-Format, begrenzt witziger Sitcom-Humor, Lacher aus der Konserve. Der Abonnent fühlt sich tatsächlich wie im falschen Film. Und wird dieses Gefühl so schnell auch nicht los.

Die Zuschauer werden mit den Marvel-Helden Wanda Maximoff (gespielt von Elisabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) unvermittelt in eine Kleinstadtwelt der 50er-Jahre geworfen. Es macht fast den Eindruck, als hätten die Macher nach dem größtmöglichen Bruch mit den Erwartungen der Fangemeinde gesucht. Wenn das ihr Ziel war, haben sie es erfüllt. Am Anfang fragt man sich in der Tat, was der Unfug soll – und fängt erst ganz langsam an zu ahnen, dass an der Idylle etwas nicht stimmen kann. Spätestens in Folge drei – nach dem Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe – wird durch die Ein-Tages-Schwangerschaft Wandas klar, dass die Scheinwelt Risse bekommt. Was zu diesem Zeitpunkt dann auch alle mitbekommen, die „Infinity War“ nicht gesehen haben. Weil sich aber „Wanda-Vision“ ganz explizit auch an Neueinsteiger richtet, wird mehr an dieser Stelle nicht gespoilert.

Die Idee, die neue Wanda- und Vision-Wirklichkeit in den ersten Folgen als Sitcom mit Gelächter aus der Konserve zu inszenieren, ist zwar charmant, gleichzeitig wird man aber mit den (möglicherweise bewusst) hölzernen Charakteren nicht warm. Die Distanz ist groß, mitfiebern Fehlanzeige. So hat sich Marvel mit der Sitcom-Idee beinahe ein Bein gestellt. Die Serie gönnt sich sehr viel Zeit, bis sie richtig in Fahrt kommt. Es dauert bis in Folge vier, in der Sitcom und Außenwelt kollidieren, ehe ein erster Hauch von Avengers-Feeling aufkommt. Und auf bekanntem Terrain entwickelt „Wanda-Vision“ dann auch sofort neue Qualitäten, die Spannungskurve steigt spürbar, der Zuschauer rückt erstmals richtig an das Geschehen heran. Durchhalten lautet also die Botschaft.

Am Ende von Folge vier stellt sich endlich das erhoffte Serienfeeling ein und der Marvel-Fan will mehr. Geht aber nicht, denn Disney hat sich entschieden, jeweils freitags eine weitere Folge ins Angebot zu nehmen. Insgesamt ist „Wanda-Vision“ auf neun Episoden angelegt.

Marvel und Disney haben angekündigt, dass sie Kinofilme und Streamingdienst stärker verschränken wollen. Die jetzige Serie ist der erste Baustein dieses Geschäftsmodells. Was ganz konkret bedeutet, dass man beides gesehen haben muss, um alles zu verstehen. So gehen Kommentatoren im Internet davon aus, dass die Handlung von „Wanda-Vision“ im kommenden „Doctor Strange“-Kinofilm aufgenommen wird, der für 2022 geplant ist. Über eine zweite Staffel von „Wanda-Vision“ gibt es noch keine Angaben.

Wanda-Vision. Bisher vier Folgen. Anbieter: Disney+.