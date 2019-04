Stört das Gendern den Lese- und Schreibfluss? Hierzulande ist strittig, wie die Geschlechterkluft thematisiert werden soll. (Jan Woitas)

Derart viel Humor hätte man dem Verein Deutsche Sprache (VDS) gar nicht zugetraut: „So ein Gendersternchen ist im Prinzip auch nix anderes als fünf Deppenapostrophe in kreisförmiger Anordnung“, twitterte – unter einer knallroten Beweis-Illustration – unlängst das auf deutschsprachige Reinheitsgebote abonnierte Bündnis, das seinen Sitz in Dortmund hat.

Üblicherweise erfolgen Wortmeldungen der Puristen-Vereinigung um den kulturkonservativen Wirtschaftswissenschaftler Walter Krämer entweder in erhabenem Ernst oder in apokalyptischer Dringlichkeit. Schließlich versteht sich der VDS zuallererst als letzte Bastion zur Bewahrung des sprachlich Eigenen, lies: als eherner Verteidiger gegen den Globalisierungsgewinner Englisch – und entsprechend als erbitterter Kritiker von „Denglisch“-Exzessen in Deutschland, dessen Bewohner sich bekanntlich dauerhaft mit migrierten Ausdrücken wie „Flatrate“ und „Feeling“, „Download“ und „Discounter“, „Mailbox“ und „Meeting Point“ arrangieren müssen. Dagegen strebt der Verein die konsequente Eindeutschung lässlicher Anglizismen von „Airbag“ bis „Touchscreen“ an. Das funktioniert zwar nicht immer (und schon gar nicht immer schlüssig), zeugt aber von hohem Engagement mit kreativer Note.

Um die Eindämmung von überflüssigen Lehnausdrücken geht es auch bei der bewährten VDS-Aktion „Sprachpanscher des Jahres“. Zu den verdienten Preisträgern zählt Ex-Bahn-Boss Hartmut Mehdorn, unter dessen rhetorisch reger Führung die einstige Auskunft im Bahnhof zum „Service Point“ wurde, der vormalige Schalter zum Counter. Weil die kollektive Denunziation unliebsamer Ausdrücke mit ausländischem Hintergrund und das Ersinnen einer deutschsprachigen Entsprechung offenbar viel Freude machen kann, ist auf der, nun ja, Heimatseite des Bewahrungsbündnisses (www.vds-ev.de) überdies ein „Anglizismen-Index“ eingerichtet worden. Er soll dazu anregen, „statt Anglizismen deutsche Ausdrücke zu verwenden, wo immer dies aus inhaltlicher und sprachästhetischer Sicht sinnvoll erscheint“.

So weit, so etabliert – und so verdienstvoll. Doch neuerdings scheint es, als genüge dem Verein seine bewährte Rolle als Bollwerk gegen fremdsprachliche Einflüsse nicht mehr. Die eingangs zitierte Polemik, die sowohl Defizite in der Interpunktion („Deppenapostrophe“) als auch vermeintliche Fehlbildungen bei der Thematisierung einer Geschlechterkluft („Gendersternchen“) inkriminiert, soll offenbar signalisieren, dass weitere Feindbilder hermüssen. Vielleicht, weil der Kampf gegen falsche angelsächsische Freunde (vgl. Otto Waalkes: „I am hungry – Ich bin Ungar“) derzeit so wenig zu gewinnen ist wie ein Disput über Nutzen und Nachteil der Kommunikationstechnologie ohne auswärtiges Fachvokabular. Daher erfüllt die marktschreierisch, ja populistisch aufgemachte Geschlechterfront womöglich vor allem den Zweck einer Ablenkung. Schließlich sind alle prinzipiell ehrbaren Versuche, einen inflationären Gebrauch des Englischen abzuwenden, im 21. Jahrhundert mit seiner globalen geschäftsverkehrssprachlichen Vernetzung wenig erfolgversprechend.

Dagegen lässt sich, nicht zuletzt im Windschatten der #Me-too-Debatte, mit Fragen nach geschlechterpolitisch angemessenem Sprechen und Schreiben gegenwärtig gut Stimmung und Quote machen. Das Thema ist nämlich emotional besetzt, sehr sogar. Debattenbeiträger neigen darum einer rhetorischen Zuspitzung zu. „Aufruf zum Widerstand“ ist eine kurz vor dem Weltfrauentag lancierte Aktion in kämpferischem Gestus genannt worden. Unter dem Leitwort „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ fordern die Initiatoren, darunter die Dichterin Monika Maron, der sprachkritisch gestimmte Journalist Wolf Schneider und der vormalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, bei generischen Bezeichnungen grundsätzlich die männliche Form zu benutzen. Alle anderen Versuche seien ungenügend, weil sie „eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde“ zur Folge hätten, die bereits in der institutionellen Sprache nisteten wie „Studierende“ und „Fahrzeugführende“. Der „seltsame Gender-Stern“ sei eine weitere Verrenkung, um einer Sprache Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, die durch „zerstörerische Eingriffe“ zusehends verkomme.

Hannovers sonderbare Schriftblüten

Ein weiterer Aspekt des Unbehagens betrifft die Überzeugung der Unterzeichner, gendergerechte Sprache sei unter keinen Umständen konsequent durchzuhalten: „Wie kommt der Bürgermeister dazu“, heißt es in besagtem Aufruf, „sich bei den Wählerinnen und Wählern zu bedanken – ohne einzusehen, dass er sich natürlich „Bürgerinnen- und Bürger­meister“ nennen müsste? Wie lange können wir noch auf ein Einwohnerinnen- und Einwohnermeldeamt verzichten?“

Die Kontroverse um das sogenannte Gendering, mithin um die Berücksichtigung des Geschlechteraspektes, erachten die Mitglieder der Initiative als fruchtlos. Ihnen zufolge tragen „Verzerrungen der Sprache“, zu denen sie die Gendersternchen zählen, „nicht einmal dazu bei, den Frauen zu mehr Rechten zu verhelfen“. Ihr Appell, der sich an Politiker, Behörden, Firmen, Gewerkschaften, Betriebsräte und Journalisten richtet: „Setzt die deutsche Sprache gegen diesen Gender-Unfug wieder durch!“ Wasser auf die Mühlen der Kritiker sind jene sonderbaren Blüten, die das Ringen um sprachliche Gleichberechtigung treibt, darunter die – vorgeblich – geschlechtergerechte Entscheidung der, nun ja, Stadtverwaltenden in Hannover, das generische Maskulinum aus der Kommunikation zu verbannen, um alle Bürger*innen unterschiedslos anzusprechen.

Ein Grund mehr für sprachkulturkonservative Menschen, darunter reichlich Prominenz, den Anti-Gender-Appell zu unterschreiben. In den Wochen nach seiner Veröffentlichung wurde er unter anderem unterzeichnet von Moderator Peter Hahne, Ex-Verfassungsgerichtspräsident Hans-Georg Maaßen, den Schriftstellern (SchriftstellerInnen? Schriftsteller*innen?) Sibylle Lewitscharoff, Katja Lange-Müller, Cora Stephan, Rüdiger Safranski, Bastian Sick, Peter Schneider, Günter Kunert und Reiner Kunze sowie den Kabarettisten Dieter Nuhr und Dieter Hallervorden. Auch der Rhetoriker Gert Ueding und der frühere FAZ-Theaterkritiker Gerhard Stadelmeier geben ihre Namen für die Kampagne her.

Man sollte diese nachweislich klugen Köpfe weder als Querulanten noch als Reaktionäre abtun, weil sie weniger aus gesellschaftlichen, sondern vielmehr aus ästhetischen Erwägungen das Festschreiben gendergerechter Standards skeptisch betrachten. Tatsächlich holpert bekanntlich nicht nur die Syntax, sondern auch jede sprachliche Eleganz, wenn man immer und überall jede etwaige Kluft mitdenken und mitsprechen muss. Politische Korrektheit ist gewiss bedeutsam, aber nur bedingt vergnügungssteuerpflichtig. Das sieht offenbar auch die deutsche Bevölkerung mehrheitlich so: Laut einer aktuellen Umfrage schätzen mehr als 60 Prozent der Deutschen gendergerechte Sprache im Dienste der Gleichstellung der Frau als „sehr unwichtig“ oder „eher unwichtig“ ein. Kein Schelm, der Arges dabei denkt, dass diese Erhebung vom Verein Deutsche Sprache in Auftrag gegeben worden ist.