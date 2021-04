Zu den Pflanzen, deren blaue Blüten im Frühjahr zu sehen sind, gehören Blausterne wie auf diesem Bild. Andere Beispiele liefern Duftveilchen und Traubenhyazinthen. (Stephanie Pilick/dpa)

Wenn Menschen mit einer unliebsamen Überraschung konfrontiert sind, heißt es zuweilen, sie erlebten gerade ihr blaues Wunder. Eine mögliche Erklärung für diesen alten, seit mindestens einem halben Jahrtausend gebrauchten Ausdruck sehen Fachleute in der Tatsache, dass die Farbe Blau damals mit Lüge und Täuschung verknüpft wurde. Verbreitet war andererseits schon früh die Praxis, Blau mit positiven Dingen wie Treue und Klarheit zu verbinden.

In der Romantik, einer kulturgeschichtlichen Epoche, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis weit ins 19. Jahrhundert reichte, gewann die sogenannte „blaue Blume“ als Symbol für Sehnsucht, Liebe, Unendlichkeit und das Streben nach Erkenntnis zentrale Bedeutung. Dass sich Biologen aus anderen Gründen für blaue Blumen interessieren, liegt auf der Hand: Sie möchten mehr darüber erfahren, was manche Pflanzenarten in der Entwicklungsgeschichte des Lebens, der Evolution, veranlasst hat, blaue Blüten hervorzubringen.

Die Grundlagen des Farbensehens

Ob Menschen etwas als blau, grün, rot oder andersfarbig wahrnehmen, hängt davon ab, was mit verschiedenen Anteilen des sichtbaren Lichts, also elektromagnetischer Strahlung, unter dem Einfluss bestimmter Stoffe oder Materialstrukturen geschieht, ob sie beispielsweise absorbiert, das heißt verschluckt, oder reflektiert, also gestreut werden. Anders ausgedrückt: Ein Farbeindruck geht darauf zurück, dass entsprechende Anteile des Lichts zum Auge gelangen und als Reiz dafür geeignete Sinneszellen erregen. Menschen erscheint elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen um 400 Nanometer (millionstel Millimeter) violett. Über Blau, Grün, Gelb und Orange reicht das sichtbare Spektrum bis zum langwelligen Rot. Dieser Farbreiz entsteht, wenn die Wellenlängen größer als etwa 600 Nanometer sind.

Ein Beispiel dafür, wie bestimmte Stoffe die Farbwahrnehmung beeinflussen, liefern Pigmente wie die Chlorophyllmoleküle. Ihnen verdanken Pflanzen ihre grüne Farbe und die Fähigkeit, Lichtenergie zum Aufbau neuen biologischen Materials zu nutzen. Die Moleküle nehmen kurzwelliges blaues und langwelliges rotes Licht auf. Das grüne Licht mit seinen mittleren Wellenlängen wird hingegen zurückgeworfen.

Die Grundlage für das Farbensehen liefern bestimmte Sinneszellen (Photorezeptoren) im Auge: die Zapfen. Diese kommen beim Menschen nicht nur in einer, sondern gleich in drei Varianten vor. Ein Zapfentyp ist auf Blau spezialisiert, einer auf Grün und einer auf Rot. Schon die Tatsache, dass Hunde und Katzen im Gegensatz zu Menschen nur über zwei Zapfentypen verfügen, lässt erahnen, dass unterschiedliche Lebewesen die Welt unterschiedlich sehen. Hunden und Katzen fehlt der Zapfentyp, der beim Menschen auf mittlere Wellenlängen, also auf den Grünbereich, spezialisiert ist. Ihnen mangelt es deshalb an der Fähigkeit, gut zwischen Rot und Grün zu unterscheiden. Ein anderes Beispiel liefern die Bienen. Diese Tiere können zwar keine Rottöne, dafür aber einen Teil der elektromagnetischen Strahlung wahrnehmen, der für Menschen unsichtbar ist, nämlich die ultraviolette (UV) Strahlung mit einer Wellenlänge von etwa 350 Nanometern. Was das bedeutet, erläutern Fachleute so: Bienen könnten beispielsweise zwei für Menschen gleich aussehende Blautöne unterscheiden, wenn der UV-Anteil der Strahlung bei einem absorbiert und beim anderen reflektiert werde.

Die Professorin Anke Jentsch von der Universität Bayreuth hat unlängst gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern im Fachjournal „Frontiers in Plant Science“ eine Studie veröffentlicht, die sich unter anderem mit der Bedeutung der Farbe Blau für Pflanzen in Verbindung mit Bestäubern wie Bienen befasst. Blau blühende Pflanzen sind zwar auch in Deutschland bereits im Frühling zu sehen – etwa Blausterne, Duftveilchen und Traubenhyazinthen –, stellen aber insgesamt nur einen kleinen Teil der Blütenpflanzen. Nach den Berechnungen der Forscher werden lediglich rund sieben Prozent der Blütenpflanzen in aller Welt vom menschlichen Auge als blau wahrgenommen.

Pflanzen betreiben großen Aufwand

Pflanzen erzeugen unterschiedliche Farbtöne mithilfe verschiedener Inhaltsstoffe. Zu diesen gehören Flavonoide, die für eine gelbe Farbe sorgen, ebenso wie beispielsweise wasserlösliche Anthocyane, denen unter anderem rote und blaue Töne zu verdanken sind, sowie Carotinoide. Bei Letzteren handelt es sich um Pigmente, die für gelbliche bis rötliche Farbtöne verantwortlich sind. Dass Blau als Blütenfarbe selten ist, erklären Anke Jentsch und ihre Kollegen mit dem großen Aufwand, der mit der Herstellung entsprechender Farbstoffe verbunden ist. So sei an der Blaufärbung gleich eine ganze Reihe von Anthocyanen beteiligt. Den hohen Aufwand betrieben Arten unter Voraussetzungen, unter denen es vergleichsweise schwierig sei, sich im Wettbewerb um Bestäuber zu behaupten. Ein Beispiel lieferten Arten in Gebieten mit widrigen Lebensbedingungen, also zum Beispiel in den Hochlagen von Gebirgen wie den Alpen, ein anderes Pflanzen auf besonders artenreichen Wiesen und Weiden, wo blaue Blüten als Alleinstellungsmerkmal dazu beitragen könnten, die Aufmerksamkeit von Bestäubern zu erregen.

Bei ihren Datenanalysen stellte die Gruppe um die Bayreuther Ökologin auch fest, dass blaue Blüten bei Pflanzenarten, bei denen die Bestäubung vor allem vom Wind und Regen abhängt, äußerst selten und bei Arten, die in erster Linie von Insekten oder Vögeln bestäubt werden, relativ häufig sind. „Dieser Unterschied legt die Vermutung nahe, dass die Farbwahrnehmung der bestäubenden Organismen im Verlauf der Evolution die Herausbildung von Blütenfarben wesentlich beeinflusst hat“, erklärt Anke Jentsch, die in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Tatsache verweist, dass Bienen besonders empfänglich für die intensiv wahrgenommenen Blautöne seien: „Bienen sehen die Farbenpracht der Blütenpflanzen ganz anders als andere Bestäubergruppen oder als wir Menschen. Sie werden von blauen Blüten besonders stark angezogen.“

Nach erdgeschichtlichen Maßstäben sind die von Fachleuten als Bedecktsamer oder auch Angiospermen bezeichneten Blütenpflanzen eine relativ junge Erscheinung. Sie sind wesentlich jünger als beispielsweise Moose, die ebenfalls zu den Pflanzen gerechnet werden und erwiesenermaßen vor mehr als 400 Millionen Jahren entstanden sind. Bereits vor gut 300 Millionen Jahren gab es auf der Erde große Wälder mit Farnen und Schachtelhalmen. Blütenpflanzen haben sich nach heutigem Kenntnisstand erst in der Zeit danach entwickelt.

Zur Sache

Was Himmel und Meer verbindet

So selten Blau im Vergleich zu anderen Farben bei Blüten ist, so dominant ist es häufig am Himmel und im Meer. Wenn die elektromagnetische Strahlung der Sonne mit ihren unterschiedlichen Wellenlängen ins Meerwasser eindringt, wird die als Rot empfundene langwellige Strahlung vergleichsweise schnell absorbiert. Die als Blau wahrgenommene kurzwellige Strahlung kann dagegen viel tiefer eindringen. Sie wird im Wasser zudem stark gestreut, sodass ein Teil der Strahlung wieder in Richtung Oberfläche gelangt. Die Folge: Das Meer erscheint tiefblau. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn sehr wenig Teilchen im Wasser herumschwimmen; Teilchen können eine Abnahme des blauen Lichtanteils bewirken.

Dass das Rote Meer zwischen Nordostafrika und der Arabischen Halbinsel hin und wieder rötlich erscheint, führen Fachleute auf das massenhafte Auftreten von Algen der Art Trichodesmium erythraeum zurück. Die Zellfäden der Algen enthalten große Mengen eines rötlichen Pigments. Das Gelbe Meer wiederum, ein Teil des Ostchinesischen Meeres, verdankt seinen Namen gelbem Bodenmaterial (Löss), das von Flüssen ins Meer gespült wird.

Wie bei Meeren, so spielt das Phänomen der Streuung auch beim Blau des Himmels eine zentrale Rolle. Kurzwelliges Sonnenlicht – also violettes oder blaues – wird an den Luftmolekülen stärker gestreut als langwelliges wie das rote. Dass die Sonne oftmals gelb erscheint, hängt hiermit zusammen. Der Farbeindruck entsteht, weil aus der Richtung des Zentralgestirns weniger kurzwellige Strahlung wahrgenommen wird. Wenn Menschen nicht direkt in Richtung Sonne blicken, nehmen sie vor allem das Streulicht wahr. Dies erklärt, warum der Himmel manchmal strahlend blau aussieht.