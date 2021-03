Dirk Böhling hat ein neues Hörbuch herausgebracht. (fr)

Dirk Böhling ist Schauspieler, Regisseur und Autor von Büchern, Hörspielen und Theaterstücken. Außerdem moderiert er verschiedene Hörfunk- und Fernsehsendungen bei Radio Bremen. Auch für Kinder hat Böhling mehrere Hörbücher verfasst, die sich unter anderem der Bremer Geschichte widmen - wie in „Bremer Sagen und Geschichten“ und „Bremer Häuser erzählen“. Nun wird die Reihe fortgesetzt mit dem Hörbuch „Denk mal, wer bist du denn?“, das nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie geeignet ist.

Das Hörbuch lässt sich samt Bremen-Karte quasi auch als Audioguide zum Nachwandern durch die Stadt nutzen. Der Titel ist Programm: „Denk mal, wer bist du denn?“ Böhling schlüpft in die Rolle des kleinen Raben Richard, der von Bremer Denkmal zu Bremer Denkmal flattert, um Interviews zu führen. Herausgekommen sind kurzweilige Geschichten, die manch eine oder manch einer so noch gar nicht gewusst hat.

Der Autor hat eine ganze Garde von Lokalgrößen um sich versammelt, die die Geschichte des jeweiligen Denkmals mit viel Witz und Charme erzählen. So ist der Sänger und Entertainer Denis Fischer als Mops auf dem Radio Bremen-Sofa im Stephaniviertel mit einer ganz eigenen Interpretation des Loriot-Satzes „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“ zu erleben. Ralf Knapp, Chef des Bremer Kriminal-Theaters, gibt den Roland. Theaterschiff-Chef Knut Schakinnis verleiht dem Olbers-Denkmal in den Wallanlagen seine markante Stimme. Mateng Pollkläsener (Theatre du pain) schlüpft in die Rolle des Admiral Brommy. Noch heute existiert in Knoops Park am Ufer der Lesum sein Haus Schwalbenklippe, in dem er lange residierte.

Wandert man am Ufer der Lesum entlang, begegnet man einem weiteren Denkmal: Das der Autorin Magdalene Pauli, die unter dem Pseudonym Marga Berck ihren berühmten Briefroman „Sommer ins Lesmona“ verfasste. Er verlieh dem Festival der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen den Namen, das nach der Corona-Pandemie wieder in Knoops Park zu erleben sein wird. Rabe Richard lässt das Denkmal von Magdalene Pauli die bittersüße Liebesgeschichte zu ihrem britischen Cousin Percy erzählen, die eben nur einen kurzen Sommer währte - das Thema des Romans.

Weitere Informationen

Das Hörbuch ist ab sofort zum Preis von 9,90 Euro im WESER-KURIER-Online-Shop erhältlich unter www.weser-kurier.de/shop.