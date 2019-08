Visionär: George Orwell (1903-1950) schuf die Figur des Großen Bruders, die derzeit erneut Pate für das TV-Trash-Format "Promi Big Brother" steht.

Die Autoren der beklemmendsten literarischen Dystopien kommen aus Großbritannien, dem Land mit der europaweit größten Überwachungskameradichte: George Orwell („1984“, 1948) und Aldous Huxley („Schöne neue Welt“, 1932) führen in ihren visionären Romanen vor, welche repressiven Instrumente totalitäre Systeme nutzen: Beaufsichtigung, Prüfung, Einschüchterung, Sanktion. So beängstigend wie in Orwells „1984“ ist vor der jüngsten Renaissance der Gattung Ausspähroman, die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden angestoßen haben, in der Alten Welt keine Überwachen-und-Strafen-Prosa mehr geraten. Die Aufwertung der lückenlosen Observation als (pop)kulturelles Thema manifestiert sich auch in TV-Formaten, die der Schaulust des Publikums zuarbeiten, derzeit einmal mehr das Trash-Format „Promi Big Brother“. Auch dieser Umstand zeigt einen Primat des Visuellen an, der die sinnliche Signatur des 21. Jahrhunderts bleibt – mit vielen Risiken und noch mehr Nebenwirkungen zumal für exzessive Smartphonenutzer.

Es ist nicht zuletzt dieser zeitgenössische Aspekt, der die Lektüre einer kunstvoll realisierten Graphic Novel lohnt, die Werk und Vita des englischen Erzählers George Orwell (1903-1950) thematisiert. Sébastien Verdier und Pierre Christin führen eindringlich vor, wie der Stalinismus-Kritiker Orwell auf die unheimliche Figur des Großen Bruders verfiel – und legen wie beiläufig nahe, was „Neusprech“ und „Doppeldenk“ mit der aberwitzigen Rhetorik der Trump-Administration zu tun haben. Aktueller und brisanter kann ein Comic kaum sein.

