Ein Tipp von Saskia Schultheis: die Komödie "Kleine Haie" mit Jürgen Vogel und Kai Wiesinger. (WDR)

Es ist Ostern und nach Gottesdienst oder Eiersuche bleibt Zeit, um die Beine hoch zu legen, zu lesen, eine neue Serie zu beginnen oder mit der Familie einen Film zu schauen. Doch welcher Roman ist zu empfehlen, und ist in Mediatheken und auf Streaming-Plattformen überhaupt noch Sehenswertes ungesehen? Bremer Pastorinnen und Pastoren sagen, zu welchem Buch man greifen und in welchen Stream man unbedingt schauen sollte.

Saskia Schultheis, Andreas-Gemeinde:

Wer keine Schmonzetten mag, sollte sich von Saskia Schultheis' Buchtipp nicht abschrecken lassen: Sie empfiehlt „Jane Eyre“ von Charlotte Brontë. „Das ist zwar eine Liebesgeschichte, aber nicht kitsch-kitsch“, sagt sie. Stattdessen gebe es Charaktere mit Ecken und Kanten, Menschen, die sehr viel mitgemacht haben, in ihrem Leben. „Der männliche Protagonist ist sogar alles andere als ein Sympath - übellaunig, ruppig, genervt, aber mit einem unterschwelligen Charme.“ Der Roman bekommt von ihr das Prädikat: super gut lesbar.

Geht es um Serien, empfiehlt Schultheis "Bleak House", eine Miniserie nach Charles Dickens, die unter anderem bei Amazon verfügbar ist. Mit "echt creepy Charakteren", die die Zuschauerinnen und Zuschauer "immer mehr für sich einnehmen, je mehr man sie kennenlernt".

Und dann will sie noch einen Film empfehlen: "Kleine Haie". "Wenn man die Feiertage frei hat und vielleicht keine Lust auf Kirche, sollte man sich den angucken", sagt Schultheis. Die berühmteste Szene: Tellerwäscher Ingo (Jürgen Vogel) soll einen Stuhl an einer Schauspielschule abgeben, stolpert versehentlich in ein Vorsprechen und wird angenommen. Schultheis findet die Komödie "einfach schön", weil sie ein Votum dafür sei, zu bleiben, wer man ist. "Sei ehrlich, tu' nicht so als wärst du jemand anderes. Dieser Film macht Mut dazu."

Achim Krebber, Kirchengemeinde St. Martini Lesum:

Er ist alles andere als ein Serienjunkie, trotzdem empfiehlt Achim Krebber eine: die dänische Serie "Die Wege des Herrn". Sie hat, worauf Krebbe wert legt: "eine gute Story, eine gute Produktion und überzeugende Schauspieler". Derzeit ist sie abrufbar in der Arte-Mediathek und erzählt von den Abgründen, die sich im Leben einer Pfarrersfamilie auftun - Gier nach Macht, Affären, traumatische Erlebnisse. "Das habe ich mit Leidenschaft und Freude gesehen."

Auch Bücher kann Krebber empfehlen, zwei gleich. Zunächst: "Das Evangelium nach Pilatus", ein Roman von Éric-Emmanuel Schmitt. Daran schätzt er, dass man sich sehr gut in die Figuren hinein versetzen könne und lerne, wie Judas zu Jesus steht. Wem das zu theologisch ist, der sollte "Hotel der Schlaflosen" von Ralf Rothmann lesen, sagt Krebber. Ein Erzählband über das die "Zeit" schreibt "Elf Geschichten, jede mindestens sehr gut". Krebber sagt es anders: "hohe Kunst" und "richtig gut". Wenn auch in Teilen sehr düster: "Da werden auf brutalste Art und Weise Hinrichtungen beschrieben." Doch Rothmann schaffe es auf wenigen Zeilen, den Leser zu packen.

Etwas leichteren Stoff bietet seine Film-Empfehlung, die eigentlich kein Film ist. „Ich bin ein großer Bob-Dylan-Fan und die beste Doku, die es über ihn gibt, hat Martin Scorsese gemacht: “No Direction Home„ - die fasziniert mich immer wieder.“ Für alle die sich für Musik in den 60er-Jahren und für Bob Dylan im Besonderen interessieren: „schwer zu empfehlen“.

Anne-Kathrin Schneider-Sema, Kirchengemeinde Hemelingen:

Wie sieht die Welt in 15 Jahren aus, wenn in Großbritannien eine Populistin à la Donald Trump regiert? Darum geht es in der BBC-Serie „Years and Years“, die Anne-Kathrin Schneider-Sema empfiehlt und die bei ZDFneo und über Amazon zu sehen ist. „Sie ist wirklich großartig gemacht“, sagt Schneider-Sema. Und sie biete Stoff zum Nachdenken.

Ähnlich wie ihr Buchtipp. In Zsuzsa Banks „Schlafen werden wir später“ geht es um die Freundschaft zweier Frauen, deren Leben kaum unterschiedlicher sein könnte. „Die eine hat drei Kinder und Geldsorgen, die andere hat keine Kinder und dafür andere Sorgen. Das passt in die Zeit, wo ich als Mutter viel zu viel Trubel zu Hause habe, weil die Kinder wieder im Distanzunterricht sind.“ Die passende Zeit also für Fragen wie: Was ist wichtig im Leben? Was braucht man wirklich?

Ein Film für die ganze Familie ist "Yes Day", der auf Netflix läuft, findet sie. Aus der bungeejumpenden Mutter von drei Kindern ist eine ständige Nein-Sagerin geworden. Doch dann wird der Ja-Tag eingeführt. "Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man mit Eis zum Frühstück in den Tag startet", sagt Schneider-Sema. Ihre Kinder jedenfalls seien begeistert.

Heike Wegener, Kirchengemeinde Horn:

Wer Klassiker mag, ist mit den Tipps von Heike Wegener gut beraten. Für einen Abend auf dem Sofa mit der Familie empfiehlt sie entweder einen „Miss Marple“-Film, „mit Margaret Rutherford natürlich“, oder „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. „Das ist etwas fürs Herz, das tut einfach gut“, sagt sie. Und auch familientaugliche Filme kann sie einige empfehlen: „Die fabelhafte Welt der Amelie“ zum Beispiel, oder „Ice Age“ und „Asterix“.

Eigentlich, findet sie, sei Ostern ja am besten dazu geeignet, draußen zu sein und das Frühlingserwachen (oder den Akkordeonspieler an der Bischofsnadel) zu erleben. Wer aber lieber liest, sollte sich an "Ich bin hier, und alles ist jetzt" von der Holocaust-Überlebenden und Traumatherapeutin Edith Eva Eger wagen. "Ein super super gutes Buch, sehr kräftigend", sagt Wegener. "Wie jemand, der so viel Gewalt erlitten hat, das Leben so sehr schätzen kann und dann noch anderen dabei hilft, das ebenfalls zu tun - das hilft beim Kraft-Tanken." Und das kann ja nie schaden, nicht zu Ostern und erst recht nicht in Pandemie-Zeiten.