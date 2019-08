Man will doch nicht nur toben, man will auch etwas verstehen: Nach fast 30 Jahren Ehe versuchen Doris (Martina Gedeck) und Georg (Ulrich Tukur) in "Und wer nimmt den Hund?", sich in einer Paartherapie den Turbulenzen einer Trennung zu stellen. (Boris Laewen)

Nach 26 Jahren Ehe sitzen sie bei der Paartherapie. Aquariumsdirektor Georg (Ulrich Tukur) hat seine Gattin Doris (Martina Gedeck) mit der 30 Jahre jüngeren Zoologin Laura (Lucie Heinze) betrogen, inzwischen sind die beiden sogar ein Paar. Doris findet das überhaupt nicht witzig und fährt aus Frust den neuen Familienwagen mit Absicht zu Schrott.

Mithilfe einer Psychologin wollen sie nun einen Schlussstrich unter die gemeinsame Zeit setzen und machen eine Trennungstherapie. Schnell wird klar: Beide Seiten fühlen sich unverstanden, Enttäuschung und Wut haben sich über viele Jahre angestaut. Doch einfach so getrennte Wege gehen wollen sie nicht: „Man kann doch nicht einfach so sagen: Jetzt ist Schluss, wer kriegt den Fernseher? Oder: Wer nimmt den Hund?“, sagt Doris.

Zwischen den Sitzungen sprechen die Noch-Eheleute mit Freunden und ihren bereits erwachsenen Kindern über die Trennung. Was sind die Gründe für den Bruch der Ehe? Georg wirft seiner Frau vor, herrschsüchtig und überempfindlich sein, Doris hält ihren Mann für egoistisch und kaltherzig. Erst spioniert sie dem frischen Paar hinterher und verübt sogar einen kleinen Anschlag auf die beiden. Aber dann lernt auch Doris jemanden kennen. Als sie das bei der Trennungstherapie anspricht, ist Georg eingeschnappt.

Hervorragende Schauspieler

Die deutsche Komödie „Und wer nimmt den Hund?“ von Martin Rauhaus (Drehbuch) und Rainer Kaufmann (Regie) ist nicht nur witzig, sondern auch tragisch. Dabei setzt er größtenteils auf die Dialoge seiner Protagonisten; Kamera und Schnitt kommen hingegen eher unspektakulär daher. Doch so farblos und bieder, wie es im deutschen Film leider oft der Fall ist, wirkt das Bild glücklicherweise nicht.

Martina Gedeck und Ulrich Tukur spielen ihre Rollen dabei hervorragend. Gedeck hat schon in Filmen wie „Der bewegte Mann“ oder „Das Leben der Anderen“ mitgespielt und verkörperte in „Der Baader Meinhof Komplex“ die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Im neuen Film mimt sie die verbitterte Doris, die bei der Therapie nervös mit ihren Händen fummelt; daheim reißt sie die Kleider aus dem Schrank, wirft sich heulend aufs Bett.

Auch Tukur zählt zu den renommiertesten Schauspielern Deutschlands; 2006 war er ebenfalls im oscarprämierten Film „Das Leben der Anderen“ zu sehen. In seiner neuen Rolle ist er von seiner weinerlichen Frau und ihrer Hysterie genervt, zeigt aber gleichzeitig eine sympathische Mischung aus Charme, Verliebtheit und Tölpelei, wenn er seine Laura trifft. Auch die Nebencharaktere haben Profil und werden überzeugend dargestellt.

„Und wer nimmt den Hund?“ stellt auf intelligente und humorvolle Weise die Frage, was bleibt, wenn zwei Menschen nach langer Zeit getrennte Wege gehen. Die Episoden bei der Psychologin zeigen schonungslos, was in den gekränkten Menschen passiert, die sich einst geliebt haben und es vielleicht immer noch tun.

Diese Szenen wechseln sich dabei ab mit Rückblenden aus der Anfangszeit des Paares oder solchen, in denen die Freunde und Kinder den Eheleuten ihr Verhalten spiegeln. Der Film spielt einerseits mit Vorurteilen der Geschlechter, andererseits wirft er Fragen über die Liebe und das Leben auf – und das, ohne platt zu wirken. Eine amüsante Nicht-Liebesgeschichte mit Witz und Intellekt – und ein heißer Tipp für alle Eheleute.

