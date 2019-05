Doppelrolle zwischen Gott und Unrecht Gut: Iffland-Ringträger Jens Harzer (Bildmitte) verkörpert in Leander Haußmanns Inszenierung Jupiter und Amphitryon. (ARMIN SMAILOVIC)

Hamburg. Drei Stunden Aufführungsdauer einschließlich einer Pause. So hieß es am Montag auf Nachfrage in der Pressestelle des Hamburger Thalia-Theaters. Nach der für Dienstag anberaumten Durchlaufprobe von Leander Haußmanns Inszenierung des Heinrich-von-Kleist-Lustspiels „Amphitryon“ (nach Molière nach Plautus) wisse man eventuell mehr.

Zweieinhalb Stunden Aufführungsdauer; eine Pause inbegriffen. Das verlautete am Dienstagnachmittag. Von Belang können solche Zeiten für auswärtige Theaterbesucher sein, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hamburg reisen. Dem designierten Selbstmörder Kleist (1777-1811) blieb übrigens nicht mehr ausreichend Zeit, um die Uraufführung seiner 1807 publizierten, aber erst 1899 uraufgeführten Verwechslungskomödie zu erleben. Wem auf Erden nicht mehr zu helfen ist, dürfte derlei indes gleichgültig sein.

Dass die Premiere am Sonnabend schließlich nur auf zwei – pausenlose – Stunden kam, liegt zum einen am natürlichen Stoffschwund in Endproben. Zum anderen hat der mannigfach in Lustspielen erprobte Ex-Intendant des Bochumer Schauspielhauses und altgediente Kinoregisseur ("Sonnenallee", "NVA", "Herr Lehmann") auf der Zielgeraden sozusagen ernst mit seinem Humorverständnis gemacht: In komischen Stücken, gab der 59-Jährige jüngst zu Protokoll, sei "die Handlung schneller als die Möglichkeit der Figuren zu begreifen, was gerade mit ihnen passiert. Das ist Komödienprinzip: Drama mal Zeit.“

Anachronistische Fingerzeige

Diese Definition, die Haußmann dem Filmemacher Woody Allen abgelauscht hat, wendet er rückhaltlos auf die Charaktere in Kleists Bäumchen-wechsel-dich-Burleske an. Es herrscht also eine gewisse Eile vor. Das beginnt schon damit, dass eine Figur, der Diener Sosias, bereits vor dem Vorhang wartet, während die Zuschauer noch ihren Plätzen zustreben. Und es endet längst nicht damit, dass die Figuren einander während der bündigen Aufführung ein ums andere Mal mimisch, gestisch und mit Worten bedeuten, ihren Part abzukürzen beziehungsweise endlich zum Punkt zu kommen. Dabei greifen sie auch zu anachronistischen Fingerzeigen wie dem T-förmigen „Time-out-Zeichen“.

"Die Figuren dürfen keine Zeit haben, sich mit ihrer Situation anzufreunden", hat Leander Haußmann, der für die große Leinwand zuletzt die Coming-of-Age-Farce "Das Pubertier" nach Jan Weiler realisierte, unlängst geäußert. "Anders als im Horrorfilm müssen in der Komödie alle Karten auf dem Tisch liegen, es darf kein Geheimnis geben, weil Geheimnisse den Zuschauer im Lachen blockieren.“

Gelacht wird im Thalia-Theater vor allem anfangs viel, weil gewissermaßen rasch klar ist, dass alle vier Akteure, auf die sich sechs Rollen verteilen, durch die ihnen aufgezwungene Zeitökonomie eines gedrängten Dramas in einem unentwegten Zustand der Überforderung, ja der Orientierungslosigkeit befinden. Als wäre ihnen durch die bemerkenswerte Ausgangslage des Stückes intellektuell nicht schon genug aufgebürdet worden.

Kleist beschreibt nämlich in seinem von Haußmann rückhaltlos reduzierten, dramaturgisch an neuralgischen Stellen umgemodelten Dreiakter die Konsequenzen einer Verwechslung, die einer existenziellen Verkennung gleichkommt: Der listenreiche Gott Jupiter doubelt den thebanischen Feldherrn Amphitryon, um dessen Gemahlin Alkmene zu verführen. Auf der Angestelltenebene wiederholt sich dieser Wechselfall der Liebe insofern, als Jupiter von Merkur begleitet wird, der sich der Gestalt von Amphitryons Diener Sosias anverwandelt, immerhin aber davon absieht, dessen Gemahlin Charis anzurühren.

Die Besetzung ist ein Coup mit Pointen-Potenzial: Eine Doppelrolle als Jupiter und Amphitryon spielt Jens Harzer in seiner ersten Premiere nach Zuerkennung des Iffland-Ringes – als „bedeutendster Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters“ durch den im Februar verstorbenen Bruno Ganz, der ihn gut 23 Jahre lang trug. Amphitryons Gattin Alkmene verkörpert Marina Galic, Jens Harzers Lebensgefährtin. Das mag zu einer höheren Innigkeit der Zwiesprache auf der Bühne beigetragen haben. Aber viel Zeit für Intimität bleibt in dieser Sauseschritt-Inszenierung weder ihnen noch dem Komplementär-Pärchen Merkur/Sosias (Sebastian Zimmler) und Charis (Antonia Bill).

Das liegt auch daran, dass über dem geschwinden Spiel um Ähnlichkeit und Identität, Treue und Reue die Anmutung eines Provisoriums liegt. Die erste dreiviertel Stunde findet nur vor dem Vorhang statt, mit gerafften Wortwechseln zwischen, nun ja, ein und demselben Darsteller. Blickfang des später auftauchenden Drehbühnenbilds ist die illuminierte Buchstabenfolge GOOD – mit einem mal flackernden, mal absackenden O (Bühne: Via Lewandowsky). Nicht nur aus dieser Differenz schöpfen die schlagfertigen Akteure reichlich Komik. Starker Schlussapplaus.

