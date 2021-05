Laute Rufe und Schreie spielen nicht nur im Leben von Menschen eine wichtige Rolle. Sie können zum Beispiel dazu dienen, andere zu warnen, aber auch Ausdruck von Emotionen wie Furcht oder Freude sein. (Michal Bednarek-123rf)

Tiere können Laute erzeugen und auf diese Weise sowohl Artgenossen als auch Vertretern anderer Arten Botschaften vermitteln. Besonders ausgeprägt ist diese Fähigkeit bei Menschen; sie sind in der Lage, mit einer begrenzten Anzahl von Lauten immer neue Wörter zu bilden, mit denen sich zahllose Sachverhalte und Phänomene beschreiben lassen. Als erste Lautäußerung im Leben von Menschen gilt das Schreien, mit dem Neugeborene ihren Eltern und anderen zugleich etwas über ihr Befinden und ihre Bedürfnisse verraten. Schreie beziehungsweise laute Ausrufe spielen aber auch in späteren Lebensphasen eine wichtige Rolle – und das nicht nur bei Menschen. Wozu genau sie dienen und wie sie wahrgenommen werden, ist eine Frage, die Forscher nach wie vor beschäftigt.

Biologen rechnen den Menschen ebenso wie verschiedene Arten von Affen zu den Primaten. Unter diesen bilden die Hominoidea (Menschenartigen) mit ihrem zurückgebildeten Schwanz eine eigenständige Gruppe. Zu ihr gehören die Gibbons und die Menschenaffen, zu denen neben den Gattungen der Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen auch der Mensch gezählt wird. Von nichtmenschlichen Primaten ist schon lange bekannt, dass ihre an Schreie erinnernden Rufe oft dann zu hören sind, wenn sie in Konflikte geraten oder Artgenossen vor Bedrohungen wie Raubtieren warnen wollen. Auch Menschen schreien, um Aggressivität oder eine Gefahr zu signalisieren. Dies sind jedoch in ihrem Fall bei Weitem nicht die einzigen Gründe. Mancher schreit aus Verzweiflung, mancher vor Schmerz, mancher aus Furcht, mancher aber auch aus Freude.

Menschen drücken auch positive Emotionen aus

„Sehr wahrscheinlich schreit nur der Mensch, um auch positive Emotionen wie große Freude und Vergnügen zu signalisieren.“ Dieser Satz stammt von Sascha Frühholz, der als Professor an der Universität Zürich forscht und lehrt. Sein Psychologie-Diplom und seinen Doktortitel hat er vor Jahren an der Universität Bremen erworben. Der Wissenschaftler führt die Vielfalt an möglichen Gründen für Schreie auf die Tatsache zurück, dass der Mensch im Laufe der Evolution zunehmend komplexere soziale Beziehungen entwickelt hat. Dadurch hätten sich zugleich die Anforderungen an die Kommunikation erhöht. „Im Vergleich zu Alarmrufen sind die positiven Schreie mit der Zeit immer wichtiger geworden“, erklärt der Experte.

Kürzlich hat Frühholz gemeinsam mit Kollegen im Fachjournal „PLOS Biology“ eine Studie veröffentlicht, die nahelegt, dass solche positiven Lautäußerungen vom menschlichen Gehirn besser wahrgenommen und effizienter verarbeitet werden als beispielsweise Angst- oder Wutgebrüll. Die Wissenschaftler hatten eine Reihe von Studienteilnehmern gebeten, unterschiedliche Schreie auszustoßen, das heißt Schreie, die entweder mit positiven Dingen wie Freude oder Vergnügen oder negativen wie zum Beispiel Aggression oder Furcht verbunden waren. Bewertet wurde die emotionale Botschaft von einer zweiten Personengruppe. Während diese Teilnehmer die Schreie hörten, wurde mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie ihre Hirnaktivität gemessen. Wie sich herausstellte, waren Bereiche im vorderen Großhirn, in der Hörrinde und im für die Verarbeitung von Emotionen zuständigen limbischen System wesentlich aktiver und stärker vernetzt, wenn es sich bei den Schreien nicht um Alarmsignale, sondern um mit positiven Dingen verbundene Lautäußerungen handelte.

Was Tiere mit ihren Lauten bewirken

Dass Schreie im Tierreich eine wichtige Rolle spielen, lässt sich nicht zuletzt an der Vielzahl der Arten ablesen, die dieses Mittel der Kommunikation nutzen. So ist zum Beispiel von Hauskatzen bekannt, dass sie vor Schreck oder Schmerz schreien können, und von männlichen Löwen, dass sie mithilfe ihres Gebrülls mögliche Eindringlinge von ihrem Revier fernhalten. Trauerdrongos – in Afrika heimische Rabenvögel, die sich unter anderem von Insekten und kleinen Reptilien ernähren – besitzen die Fähigkeit, Warnrufe von Artgenossen und Tieren anderer Arten nachzuahmen. Indem sie mit solchen Rufen eine drohende Gefahr vortäuschen, etwa das Herannahen eines Greifvogels, erreichen sie, dass andere die Flucht ergreifen. Leidtragende sind neben Artgenossen auch Erdmännchen. Diese lassen erbeutete Nahrung zurück, die sich dann die Trauerdrongos schnappen können.

Erdmännchen erreichen ein durchschnittliches Gewicht von gut 700 Gramm und eine Größe von etwa 30 Zentimetern. Zu ihrer Nahrung gehören vor allem Insekten, aber auch Echsen und Schlangen. Ihre Heimat sind trockene, offene Landschaften im südlichen Afrika. In Halbwüsten sind sie ebenso zu finden wie in von Gräsern und vereinzelten Bäumen geprägten Savannen. Sie leben in Kolonien, die oft aus ungefähr 20 bis 40 Tieren bestehen. Unterirdische Gänge sind ihr Zuhause. Wenn sie auf Nahrungssuche gehen, hält stets mindestens ein Tier Wache. Es stellt sich auf seine Hinterbeine und beobachtet die Umgebung. Sichtet es einen Fressfeind, reagiert es mit lauten Warnrufen, die die anderen Erdmännchen veranlassen, in die unterirdischen Gänge zu flüchten. Mit unterschiedlichen Warnrufen erreichen die Tiere, dass die Artgenossen sofort wissen, von wem die Gefahr ausgeht, ob zum Beispiel von einem Greifvogel oder einem Schakal.

Bei Beobachtungen von Schimpansen, den nächsten Verwandten des Menschen, haben Forscher unter anderem festgestellt, dass solche Affen besonders dann häufig Alarmrufe ausstießen, wenn sie sich in der Gesellschaft von Gruppenmitgliedern befanden, die eine als Gefahr erkannte Schlange entweder selbst noch nicht gesehen oder frühere Warnrufe nicht gehört haben konnten. Die Experten werteten dies als Beleg dafür, dass Schimpansen in der Lage sind, den Kenntnisstand ihrer Artgenossen zu berücksichtigen.

Anders als bei den auch als Zwergschimpansen bezeichneten Bonobos sind bei den Gemeinen Schimpansen kriegerische Auseinandersetzungen ein häufiges Phänomen. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen sich verschiedene Gruppen bei Auseinandersetzungen um Territorien feindselig begegnen – oftmals mit tödlichem Ausgang für einzelne Tiere. Auch unter Gruppenmitgliedern kann es zu Kämpfen kommen, etwa wegen der Rangordnung. Besonders aufmerksam reagieren Schimpansen nach den Erkenntnissen von Forschern auf aggressive Schreie, die von einem Freund oder Verwandten eines Gegners stammen. Allem Anschein nach können sich die Tiere auch noch nach einiger Zeit an Kämpfe erinnern und diese mit dem Wissen um die sozialen Beziehungen ihres Gegners in Verbindung bringen.

Zur Sache

Über Schall und Lautstärke

Wenn etwas vibriert – etwa Membranen von Lautsprechern oder Stimmbänder –, entsteht Schall, der sich wellenartig ausbreitet. Schallquellen versetzen mit ihren Schwingungen die Moleküle eines Mediums in Bewegung. Handelt es sich bei dem Medium um Luft, wechseln sich dadurch Bereiche mit mehr oder weniger hohem Luftdruck ab. In der Luft breitet sich Schall bei 20 Grad Celsius mit rund 343 Metern pro Sekunde aus, im Wasser – um ein Beispiel für ein anderes Medium zu nennen – mehr als vier Mal so schnell.

Fachleute geben die Lautstärke beziehungsweise den Schalldruckpegel in Dezibel (dB) an. Dabei handelt es sich um eine logarithmische Größe, ein Verhältnismaß. Eine Zunahme um zehn Dezibel entspricht Expertenangaben zufolge ungefähr einer Verdopplung der empfundenen Lautstärke. Für menschliche Schreie nennen Fachleute einen Schalldruckpegel von etwa 80 Dezibel. Dass es im Miteinander von Lebewesen noch deutlich lauter zugehen kann, beweisen nicht zuletzt die Zaunkönige. Laut Naturschutzbund Deutschland kommen die kleinen Vögel mit ihrem Gesang, der etwa einen halben Kilometer weit zu hören ist, auf bis zu 90 Dezibel. Bei den in Mittel- und Südamerika heimischen Brüllaffen ist der Name Programm. Die Schreie, die Werte bis zu 100 Dezibel erreichen können, helfen den Tieren, miteinander zu kommunizieren und Störenfriede fernzuhalten. Löwen stecken mit ihrem Gebrüll, das mit mehr als 110 Dezibel noch wesentlich lauter ist, die Grenzen ihres Territoriums ab.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes leidet das Wohlbefinden von Menschen, wenn der Mittelwert der über längere Zeit erfassten Geräusche bei mehr als 55 Dezibel liegt. Solchen Werten sei aufgrund des Straßenlärms tagsüber etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung ausgesetzt.