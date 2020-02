"Girlies, Gameboy, Gummibärchen" nimmt die Zuschauer auf dem Theaterschiff Bremen mit in die Zeit von "Jepardy", Tamagotchis und CD-Playern. (Theaterschiff Bremen)

Es war die Zeit, in der die Prinzen gerne Millionär gewesen wären, in der Lucilectric sich freute, dass sie ein Mädchen ist, die Fantastischen Vier sich alle in dieselbe Frau verliebten und Matthias Reim bis nach Mitternacht durch die Straßen zog. Es war die Zeit, in der Celine Dion die Titanic untergehen ließ, Haddaway wissen wollte, was Liebe ist und Tic Tac Toe alles, vor allem aber dich, scheiße fanden.

Nachdem er sich mit „Hossa“ den 1970er-Jahren und mit „Ich will Spaß“ den 80ern gewidmet hat, hat sich Autor und Radio-Bremen-Moderator Dirk Böhling auf dem Theaterschiff mit dem Stück „Girlies, Gameboy, Gummibärchen“ nun an die 90er-Jahre herangewagt. Am Donnerstag feierte es Premiere.

Die Story ist in wenigen Sätzen erzählt: Phillip Wöhlermann (Arne David) erbt von seiner Tante eine alte Karaoke-Bar. In den 90er-Jahren war die mal in, heutzutage hat aber niemand mehr Lust auf Karaoke. Also hat Phillip den Hausverwalter und einstigen DJ Andy (Andreas Eckel) beauftragt, die Bar zu verkaufen. Doch bis es soweit ist, lassen Phillip und seine Freunde Julia (Katrin Zierof), Lukas (Mark Derichs) und Anna (Janneke Thomassen) das letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausends noch einmal lebendig werden: Die passende Musik und die passenden Outfits liegen in der Bar ja zum Glück noch herum.

Und was ist damals nicht alles passiert? Der Ötzi wurde gefunden, die Diddl-Maus eroberte das Land, der grüne Punkt wurde eingeführt, genauso auch die fünfstelligen Postleitzahlen. Deutschland bekam eine neue Hauptstadt, Christo hüllte den Reichstag ein, die ersten Handys kamen auf den Markt, und jeder wollte ein Tamagotchi haben.

TV-Trash und eindringliche Werbung

Auch viele Fernsehformate erfreuten sich in den 90ern großer Beliebtheit. Nach der Schule erstmal Viva; Talkshows waren an der Tagesordnung. Die Fernsehzuschauer rätselten beim „Glücksrad“ und bei „Der Preis ist heiß“ mit, weinten Freudentränen bei der „Traumhochzeit“, lachten bei „RTL Samstag Nacht“ und kämpften sich mit viel Liebe und Drama durch Tausende von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Folgen (das machen sie ja sogar heute noch). Zwischendurch gab es Werbeslogans, die sich tief in den Köpfen vieler Menschen eingebrannt haben.

Daran und an vieles mehr erinnern die fünf Akteure auf der Theaterschiffbühne während ihres ganz persönlichen Trips in die Vergangenheit. Dabei lernt Barbie, was Girl-Power ist, die Kelly Familie wird zum Familien-Duell geschickt, und Scully & Mulder treffen auf zwei Buben, die ihnen suspekt vorkommen. Ja, die 90er hatten einfach so viel zu bieten, dass das Theaterschiff auch in der Pause noch die Playlist laufen lässt, um auch möglichst viele Hits von damals unterzubringen.

All das macht großen Spaß, zum Ende hin wäre ein kleines bisschen mehr Story dann aber doch schön gewesen. Leider verläuft das Stück schließlich irgendwie im Sande. Das ist aber auch schon alles, was es zu meckern gibt. „Girlies, Gameboy, Gummibärchen“ ist gerade für alle in den späten 70ern oder 80ern geborenen Zuschauer eine schöne Reise zurück in ihre Kindheit und Jugend. Locker gespielt von den fünf Darstellern, die nicht wenige Songtexte (inklusive Rap) lernen mussten. Insbesondere Katrin Zierof, Mark Derichs und Janneke Thomassen überzeugten mit tollem Gesang. Für Zierof und Thomassen war es zudem ihr Bremen-Debüt.

„Girlies, Gameboy, Gummibärchen“ ist bis Mai 2020 regelmäßig donnerstags bis sonntags auf dem Theaterschiff zu sehen. Die Termine gibt es unter www.theaterschiff-bremen.de.