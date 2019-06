Für Kenner klassischer Orchester­musik dürften es ­ungewohnte Melodien sein, die auf den German Gamemusic Awards zu hören sein werden: Stücke aus Spielen wie „Final Fantasy“, „Super Mario“ oder „Sonic“. . (Niklas Golitschek)

Schon von Weitem sind sie zu hören: Trompeten, Geigen, Querflöten und viele Instrumente mehr. Die Klänge des Bremer Landesjugendorchesters durchdringen die Gebäudemauern der Jugendherberge Damme am Pfingstwochenende mühelos, als die rund 60 Jugendlichen sich einspielen und ihre Instrumente stimmen. Sie haben noch einmal intensive Tage vor sich, in denen sie sich auf den German Gamemusic Award (GGMA) und das Game-Symphony-Konzert vorbereiten, das sie am Sonnabend, 15. Juni, um 19 Uhr in der Glocke spielen werden.

Für Kenner klassischer Orchestermusik dürften es daher ungewohnte Melodien sein, die da aus den Instrumenten tönen. Es sind Stücke aus Spielen wie „Final Fantasy“, „Super Mario“ oder „Sonic“, die für den GGMA neu interpretiert wurden. „Es sind Uraufführungen“, sagt Franziska Leistner, Geschäftsführerin des Landesjugendorchesters. Knapp 30 Einsendungen von jungen Komponisten unter 30 Jahren aus ganz Europa haben die Organisatoren für die Wettbewerb erhalten; sie sollten Trailer der Videospiele „State of Mind“ sowie „Splatoon 2“ musikalisch interpretieren.

Ins Finale sind Levent Altuntas aus Frankfurt am Main, der gebürtige Ungar Levente Kovacs aus Augsburg und Jannik Ost aus Bremen eingezogen. Ihre Kompositionen wird das Orchester vor Publikum und Jury präsentieren, während im Hintergrund die Trailer gezeigt werden.

Dass die Musik auch ohne die Bewegtbilder funktioniert, zeigt sich bei den Proben, bei denen die Videos nicht im Hintergrund laufen. Da sitzen die talentierten Nachwuchs-Musiker konzentriert auf ihren Plätzen und folgen an ihren Instrumenten den Anweisungen ihres Dirigenten Stefan Geiger. „Wir beginnen im Fünfvierteltakt“, weist er das Orchester an. Dann erklingen zunächst die Querflöten mit ihren hohen Tönen, im nächsten Moment umgarnen sie die zärtlichen Geigen. Schließlich schalten sich alle Streicher ein, mit Bläsern und Trommlern entsteht zum Höhepunkt ein voluminöses Klangwerk.

„Nicht zu eilig bei dem Bem-Bam“

Es sind noch Feinabstimmungen, die Dirigent Stefan Geiger bei den Proben vornimmt. „Nicht zu eilig bei dem Bem-Bam“, sagt er an einer Stelle dem Trommler. An anderer Stelle sollen die Musiker in ihren Notizen vermerken, dass sie mezzopiano statt forte spielen sollen – gedämpft statt laut. „Man stuft die Lautstärken ab, um das Wichtige hervorzuheben“, erklärt er. Eine Schwierigkeit für ihn als Dirigenten seien vor allem die Tempiwechsel. Die seien „organisch auf die Filmgeschwindigkeit angepasst“. Schließlich soll die Musik zeitgleich mit dem Video enden.

Geiger, zusätzlich Chefdirigent des brasilianischen Orquestra Sinfônica do Paraná und seit 1997 Dirigent des Landesjugendorchesters Bremen, ist selbst kein Gamer. Als ihn einst ein Freund auf die musikalische Qualität in Videospielen hinwies, sei er selbst skeptisch gewesen, erzählt er. Nach intensiver Recherche kam Geiger zu dem Fazit: „Das meiste ist Mist. Es gibt aber auch hervorragende Musik, die auf die Bühne gebracht werden wollte.“ Junge Leute hätten diese Klänge, die teils von professionellen Orchestern eingespielt werden, ständig in den Ohren. Also wollte er eine Plattform für junge Komponisten in diesem Genre erschaffen – den German Gamemusic Award. Nach 2012 und 2014 wird er nun zum dritten Mal vom Landesjugendorchester ausgerichtet.

„Wir wollen nicht Werbung für Videospiele machen, sondern musikalische Standards setzen“, sagt Geiger über die Ziele des Wettbewerbs. Die Anforderungen hält er dabei mit denen an die Filmmusik vergleichbar: „Es geht darum, Inhalt zu emotionalisieren.“ Durch die Interaktivität eines Videospiels liege die Zeit allerdings nicht in den Händen des Komponisten. Entsprechend müsse der kürzere und längere Abschnitte orchestrieren. „Wenn die Musik nicht in den Spannungsverlauf passt, ist sie störend“, sagt Geiger. In der Komposition gebe es dafür mehr Freiheiten. „Das geht über ein normales symphonisches Orchester hinaus.“ Die Bedeutung der Musik sei dabei gar nicht hoch genug einzuschätzen, findet Geiger. Das ist es auch, was er dem Publikum in der Glocke näherzubringen hofft.