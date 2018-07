Die Indierocker von "Stun" arbeiteten mehr als zwei Jahre an ihrem neuen Album "Today we Escape". (Sascha Schröder)

Bremen. Songs schreiben, ins Studio gehen, das Mischen und Mastern sowie Pressen der CDs und Vinyls: Wenn ein Künstler oder eine Band ein neues Album produziert, braucht es nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Um zumindest einen Teil der Kosten zu stemmen, nutzen vor allem weniger bekannte Musiker immer mehr das Prinzip des Crowdfunding. So auch die Bremer Indierockband "Stun", die an ihrem neuen Album "Today We Escape" mehr als zwei Jahre gearbeitet und einen mittleren vierstelligen Betrag investiert hat. "Crowdfunding ist ein sehr sympathischer Weg, seine Platte zu verkaufen", sagt Drummer Moritz Vandreier.

Vor der offiziellen Veröffentlichung Ende September erscheinen die sechs Songs auf weißem Vinyl mit extra dickem Coverpapier in einer Kleinstauflage von 300 Exemplaren. "Wir wollten eine Platte machen, die wir uns selbst gerne ins Regal stellen", erzählt Vandreier. Die Presskosten über die Plattform "Startnext" zu refinanzieren war ihr Mindestziel. Dass der Betrag von 1800 Euro schon nach sechs Tagen zusammenkam, habe keiner aus der Band erwartet, wie Vandreier sagt. "Da waren wir schon überwältigt." Bis zum 10. August läuft die Kampagne noch. Alle Einnahmen, die über ihr zweites Ziel in Höhe von 3500 Euro hinausgehen, investieren "Stun" in neues Merchandise – abzüglich der Provision für "Startnext".

Für ihre finanzielle Hilfe erhalten die Unterstützer ein Dankeschön. Je nach Höhe des Betrags unter anderem einen Downloadcode für das Album, die Vinyl-Edition plus T-Shirt oder eine eigene Ode. Hierfür nutzt die Band einen unveröffentlichten Song, deren Text extra für den Käufer geschrieben wird. "Solche Ideen sind auf herkömmlichen Weg nicht umsetzbar", sagt Vandreier.

Ihr neues Werk hat die Band mit dem Produzenten Kurt Ebelhäuser aufgenommen, der unter anderem schon mit den "Donots" und "Adam Angst" zusammengearbeitet hat. Auch weil Ebelhäuser seinen Wohnsitz in Koblenz hat, war die Produktion teurer als die der beiden vorherigen Alben. Diese erschienen nur auf CD, wohingegen für die Band – allesamt Vinyl-Liebhaber – früh feststand, dass "Today We Escape" auf Platte erscheinen sollte. "Unser Label hat zwar einen physischen Vertrieb, aber für eine Kleinstauflage lohnt sich das Pressen nicht", sagt Vandreier. Die Kosten über Crowdfunding zu refinanzieren habe zudem den Vorteil, dass viele Leute eher bereit seien, ihr Geld für Musik auszugeben. Schließlich wüssten sie, dass es bei der Band und nicht bei einem Vertrieb lande.

Plattenladengeschäft lohnt nicht mehr

Sowieso lohne das Plattenladengeschäft für Nischenbands wie "Stun" nicht mehr, wie Vandreier sagt. CDs nutze kaum jemand, mit Freedownload-Codes könne sich jeder seine CD selbst brennen. Auch mit Musikstreaming lasse sich kaum was verdienen, obwohl "Stun" auf allen Portalen von Youtube bis Spotify vertreten ist. Dennoch seien digitale Musikdienste eher Segen als Fluch, wie Vandreier sagt, denn so werde ihre Musik etwa auch in Australien oder Mexiko gehört.

Neben der Möglichkeit, das Album im Nachhinein zu finanzieren, sammeln einige Musiker vor der Produktion das Budget, um schließlich ins Studio zu gehen. Einen etwas anderen Weg bestreitet die Plattform Patreon, die seit einigen Jahren immer populärer wird. Hier zahlen die Spender nicht nur einmalig einen Betrag, sondern dauerhaft. Je nach Höhe des Beitrags erhalten sie dafür etwa Tickets, CDs oder Tutorials. Für die Künstler liegt der Vorteil darin, regelmäßig zu verdienen, und nicht nur in der Laufzeit der Crowdfunding-Kampagne auf Almosen zu hoffen.

In Bremen gibt seit inzwischen drei Jahren der "Schotterweg", eine Online-Plattform der Wirtschaftsförderung Bremen und der Bremer Aufbau-Bank (BAB), Nachhilfe zum Thema Crowdfunding. "Schotterweg" organisiert etwa Workshops, um Fragen zu beantworten und Interessenten zu erklären, wie sie ihre Kampagne richtig aufsetzen. Bewerben kann sich jeder, ob Musiker oder Startup-Unternehmer. Kuratiert wurden bisher 24 so unterschiedliche Musikprojekte wie Hörspiele, Festivals oder Proberäume. Aber nicht nur aus finanziellen Aspekten sei Crowdfunding für Musiker relevant: "Ideenpotenziale können getestet und Fans direkt mit eingebunden werden", sagt Andrea Bischoff, Sprecherin der BAB. "Crowdfunding kann ein digitales, zentrales Element der Marketingstrategie sein und Netzwerke gestalten." Nicht ohne Grund seien Musikprojekte daher bei "Startnext" die aktuell beliebteste Kategorie.

Auch die Bremer Band "Vladi Wostok", die selbsternannten Erfinder des "Ruski Surf", haben ihr letztes Album teilweise mit Hilfe ihrer Fans refinanziert. Mehr als 5000 Euro hat die Produktion von "Aufgeregt" gekostet, das im April dieses Jahres in einer Auflage von 1000 CDs erschien. Das Geld hierfür hatten sie als Kredit von ihrem Studio erhalten. Zum Release-Konzert endete ihre Crowdfunding-Aktion, bei der mehr als 3500 Euro zusammenkamen. Das erste Ziel lag bei 2500 Euro, um die reinen Studiokosten zurückzahlen zu können. "Das zu schaffen, hat uns schon mega-glücklich gemacht", erzählt Gitarrist Timo Schrader. Mit dem zusätzlichen Geld deckten sie die unter anderem die Kosten für das Presswerk ab.

Dass gerade kleine Bands bei ihren Labels in Vorkasse gehen, sei keine Seltenheit. "Ohne Crowdfunding hätten wir die Finanzierung des Albums nicht stemmen können", sagt Schrader. Zehn verschiedene Dankeschön standen zur Auswahl, von denen das Merchandising-Paket mit signierter CD und einem Wein ihres Lieblingshändlers besonders gut lief. Zudem buchten mehrere Fans sogenannte Wohnzimmerkonzerte, bei denen "Vladi Wostok" bei den Unterstützern zuhause auftraten. Ob die Band das nächste Album auch auf diesem Weg finanziert, steht noch nicht fest. Schrader könnte es sich aber vorstellen: "Für Musikbands ist Crowdfunding auf jeden Fall die Zukunft".

Zur Sache

Crowdfunding

Das englischsprachige Crowdfunding wird im Deutschen oft mit Schwarmfinanzierung übersetzt. Es geht um die Finanzierung von Projekten durch eine Personengruppe. Gründer werben über Onlineplattformen für ihre Idee, um Kapital zu generieren. Das erhalten sie von Spendern, die einen Geldbetrag in das Projekt investieren. Dafür erhalten sie Gegenleistungen, die je nach Höhe der Summe ausfallen.