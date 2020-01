Klaus J. Behrendt (links als Kommissar Max Ballauf) und Dietmar Bär (als Kommissar Freddy Schenk) zeigen in einer Filmszene des Tatorts "Kein Mitleid, keine Gnade" Ines Marie Westernströer (als Lehrerin Frau Wessel) ein Foto eines toten Schülers. (Thomas Kost/WDR/dpa)

Der 17-jährige Jan Sattler ist tot. Die Polizei findet die nackte Leiche des Schülers an einem Seeufer. Den meisten seiner Mitschüler scheint der Tod von Jan allerdings relativ egal zu sein. Nicht einmal vor dem Bild, dass zum Gedenken an Jan am schwarzen Brett aufgehängt wird, schrecken die Schüler zurück und beschmieren es mit einem Penis. Und auch sonst legen die halbstarken Protagonisten des neuesten „Tatort“ aus Köln „Kein Mitleid, keine Gnade“, an den Tag. So auch der Titel des aktuellen Falles (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) der Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär).

Es geht in diesem Fall um Mobbing, um die Gefahren des Internets, um die abgestumpfte Jugend von heute und vor allem um Homophobie. Denn Jan war schwul, ein Fakt, mit dem nicht alle seiner einstigen Freunde gut zurecht gekommen sind. Jan wurde gemobbt, und auch Freddy Schenk erfährt plötzlich am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, wenn ein paar fiese Schüler es darauf anlegen, Leben zu zerstören: Als eine Schülerin behauptet, er habe sie betatscht und im Internet auch noch ein vermeintliches Beweisvideo auftaucht, droht dem Kommissar ein Disziplinarverfahren.

Nicht selten ist der „Tatort“ in der Vergangenheit an der Darstellung junger Leute kläglich gescheitert, und auch in „Kein Mitleid, keine Gnade“ (Buch: Johannes Rotter; Regie: Felix Herzogenrath) entspricht die Schülergruppe im Zentrum des Falls eher einer Zusammenwürfelung überspitzter Negativ-Klischees als einer authentischen Gruppe jugendlicher Freunde. Auch das Schauspiel der jungen Akteure überzeugt nicht immer. In Schulnoten gesprochen rettet sich dieser „Tatort“ ins Mittelmaß: Befriedigend bis ausreichend.