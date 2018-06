Eine elektronische Schönheitsmaske, ein Trump-Spiel und grüner Ketchup gehören zu den Flops, die in Schweden ausgestellt werden. (James Brooks, dpa)

Bremen. Eine stark frequentierte Schiffslinie verbindet das südschwedische Helsingborg mit dem dänischen Helsingør. Wäre man nicht in Helsingborg auf die Idee verfallen, ein „Museum des Scheiterns“ zu etablieren, hätte Helsingør eine charmante Alternative abgegeben. Denn im dort gelegenen Schloss Kronborg siedelte der Dramatiker William Shakespeare sein Trauerspiel „Hamlet“ an, dessen zaudernder und hadernder Titelheld zum Inbegriff des Scheiterns geworden ist. „Ein Grunderlebnis von Intellektuellen ist das Scheitern“, hat der Theatermacher Heiner Müller einmal bemerkt. „Und sei es an der Steuererklärung.“

Unabhängig von literarischen Qualifikationen steht besagtes Museum, das am Mittwoch seiner Bestimmung übergeben wurde, auch in der achtgrößten schwedischen Stadt hervorragend: Helsingborg, zu dessen großen Söhnen der Komponist Dietrich Buxtehude (1637-1707) und der Schauspieler Stellan Skarsgård zählen, ist eine kunstsinnige Stadt, die neben einem Stadt-, einem Schul- und einem Freilicht- auch ein Medizinhistorisches Museum beherbergt. Es sind – wertfrei gesprochen – konventionelle Ausstellungshäuser, denen jetzt ein Musentempel an die Seite gestellt worden ist, der seinesgleichen weltweit sucht: Denn das „Museum des Scheiterns“ stellt, wie der Name bereits souffliert, misslungene Erfindungen aus – von der Datenbrille Google Glass bis zum Kugelschreiber für Frauen.

Ladenhüter und Schwindeleien

Kurator Samuel West zeigt mithin nur Gegenstände, von denen sich die Hersteller einen großen Nutzwert oder zumindest einen beachtlichen Prestigegewinn versprochen hatte, die dann aber auf dem Markt grandios floppten. Einige der Dinge, von denen sich die Produzenten Erfolg versprochen hatten, wurden zu Ladenhütern; andere stellten sich gar als Schwindeleien heraus. Die Misserfolgsgeschichten, die das „Museum des Scheiterns“ versammelt, betreffen keinesfalls nur randständige Erzeugnisse professioneller Spinner, sondern ein ums andere Mal auch Weltkonzerne, die sich in ihrem Innovationswahn verzockt haben. So zeigt West nicht ohne verhohlenen Sarkasmus Produkte von Weltkonzernen wie Apple, Ikea, Sony und Lego. „Ich hatte genug von all den Erfolgsgeschichten“, gibt der Kurator zu Protokoll. Seiner Ansicht nach werde unter den Teppich gekehrt, dass 80 bis 90 Prozent aller Erfindungen scheitern.

Zu seinem ungewöhnlichen Vorstoß, missglückte Projekte zu musealisieren kam West nach eigenem Bekunden im Sommer vergangenen Jahres, als er in der kroatischen Hauptstadt Zagreb das „Museum der zerbrochenen Beziehungen“ besuchte. Dort werden Zeugnisse schmerzhafter Trennungen ausgestellt, Relikte einer unglücklichen Liebe ebenso wie Symbole gescheiterter staatlicher Allianzen, etwa des Vielvölkerkonstrukts Jugoslawien. West bewundert an dieser Stätte die Übersetzung eines abstrakten Konzeptes in reale Objekte.

Zu den in Helsingborg versammelten Flops zählen das Brettspiel „Trump: I’m Back And You’re Fired“, die Heinz-Tomatenketchup-Linie „Green Sauce“. Der New Yorker Konzern Colgate, vor allem für Zahnpasta bekannt, ist mit einer Tiefkühl-Lasagne vertreten. Doch der Nudel-Hackfleisch-Auflauf, auf dessen Verpackung das weltbekannte Logo eines Mundpflege-Spezialisten prangte, überforderte die Verbraucher offenbar – oder törnte sie schlicht ab.

Ähnlich krachend bei den Kunden durchgefallen ist „Bic For Her“, ein eigens für Frauen entworfener Kugelschreiber. Auch eine skurril anmutende Maske, für die „Denver Clan“-Aktrice Linda Evans anno 1999 posierte, ist unter den 60 Exponaten: Es handelte sich um einen Apparat, dessen Trägerin dank Elektroschocks ein schöneres Gesicht bekommen sollte. Zudem zeigt das Museum Flaschen der Marke „Coca-Cola Blāk“. Die Cola mit Kaffeegeschmack konnte 2006 immerhin zwei Jahre auf dem Markt bestehen. Weniger Erfolg hatte der Rivale Pepsi, der es mit „Crystal“ probierte, durchsichtiger Cola. Derlei wäre ganz nach dem Geschmack des deutschen Theaterclowns Christoph Schlingensief gewesen, der Scheitern einst als Chance deklarierte.