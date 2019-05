Eine starke Frau: Suzi Quatro steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. (Christian Charisius/dpa)

Frau Quatro, als Sie 1977 „All Shook Up“ gesungen haben, hat Elvis Presley den Song gehört und Sie nach Graceland eingeladen. Sie sind aber nicht hingefahren. Was ist passiert?

Suzi Quatro: Ich bin Elvis-Fan, seit ich sechs Jahre alt war. Damals habe ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen und beschlossen: Das, was der da macht, will ich auch machen. Danach hat er mich irgendwie mein ganzes Leben begleitet. Als ich gerade im Rahmen meiner Tour in Memphis war, rief er plötzlich an und lud mich ein. Und ich habe Nein gesagt, weil ich mich nicht bereit gefühlt habe ihn zu treffen. Ich stand ja ganz am Anfang meiner Karriere und wollte lieber noch ein bisschen damit warten. Dann ist er gestorben.

Bereuen Sie Ihre Entscheidung heute?

Nein, weil ich davon überzeugt bin, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Mein Song „Singing With Angels“ ist mein Tribut an ihn.

Gerade haben Sie Ihr neues Studioalbum „No Control“ veröffentlicht. Wofür steht der Titel? Was ist es, worüber Sie keine Kontrolle haben?

Lustigerweise verstehen das in Deutschland immer alle falsch! Es geht darum, dass ich die volle Kontrolle habe. Dass niemand über mich die Kontrolle hat. Der Titel steht dafür, dass ich das erste Mal während meiner gesamten Karriere im Studio war und auch selbst produziert habe.

Ist es Ihnen wichtig, die Dinge selbst zu kontrollieren?

Ja. Ich bin eine Person, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Natürlich höre ich hin und wieder auch auf Ratschläge von anderen Menschen, aber ich muss dabei immer mir selbst treu bleiben. Ich befolge Anweisungen nur, wenn ich die Person respektiere, die sie mir gibt. Auch auf meinem neuen Album geht es vor allem darum, man selbst zu sein.

Acht Jahre sind seit Ihrem vorherigen Album vergangen. Hat sich Ihr Sound verändert? Ist auf „No Control“ Suzi Quatro zu hören, wie Fans Sie kennen?

Es ist definitiv eintausend Prozent Suzi Quatro. Aber es ist eine zeitgemäße Suzi Quatro. Die meisten Songs habe ich gemeinsam mit meinem Sohn geschrieben. Er hatte eine Vision eines Albums im Kopf, das ich machen sollte. Als wir zusammen gearbeitet haben, hat er meinen Suzi-Quatro-Knopf gedrückt, und ich habe angefangen, mich so zu sehen, wie er mich sieht. Ich glaube, es ist das beste Album, das ich bisher gemacht habe, und bisher sind die Kritiken so gut, dass ich mich schon fast schäme. Etwas Befriedigenderes gibt es für die Seele eines Künstlers nicht. Und ich freue mich, dass mein Sohn mir den Anstoß für diese CD gegeben hat.

Macht es Sie stolz, dass Ihr Sohn auch Musik macht und mit Ihnen zusammen das Album aufgenommen hat? Oder war es auch mal merkwürdig, zusammen im Studio zu stehen?

Ich kann mir vorstellen, dass so etwas normalerweise schon eine seltsame Situation ist, aber ich stamme aus einer Musikerfamilie. Ich bin es gewohnt, mit meinen Familienmitgliedern zusammenzuarbeiten. Ich habe mit meinen Schwestern gespielt, habe mit meinem Vater gearbeitet, und mein Ex-Mann war mein Gitarrist. Wenn ich arbeite, habe ich keine persönliche Beziehung zu den Menschen um mich herum. In dem Moment bin ich voll und ganz Künstlerin. Ich glaube, es war eher für meinen Sohn ein wenig merkwürdig.

Hat er das so gesagt?

Ja. Da gibt es eine sehr süße Geschichte. Er mag es zwar nicht, wenn ich sie erzähle, aber sie ist einfach zu süß. Als wir im Studio die erste Aufnahme zusammen machten und noch gar nicht klar war, was daraus wird, saß er mir gegenüber. Ich hatte meinen Bass in der Hand und sang, er saß mit seiner Gitarre da. Auf einmal hörte er abrupt auf zu spielen. Ich fragte ihn, was los sei, und er sagte „Oh mein Gott, ich bin hier im Studio mit Suzi Quatro!“

Ihr Ehemann stammt aus Hamburg. Verbringen Sie viel Zeit in Deutschland?

Ja, aber wir haben ein Zuhause in Hamburg und eines in England. Mein Zuhause ist in England, seines ist in Hamburg. Wir pendeln hin und her. Als wir uns kennenlernten, waren meine Kinder noch sehr jung, die Scheidung von meinem ersten Mann lag noch nicht lange zurück, und das war alles nicht ganz einfach. Mein Mann hatte eine kranke Mutter und konnte nicht einfach umziehen, und ich wollte meine Kinder auch nicht einfach entwurzeln und in ein fremdes Land bringen. Also hatten wir einfach zwei Zuhause. Und so ist es bis heute geblieben.

Haben Sie im Laufe der Jahre ein wenig Deutsch gelernt?

Ich habe es versucht. Ich war 43, als ich meinen Mann kennenlernte. In dem Alter ist das nicht so einfach, noch eine neue Sprache zu lernen. Es ist auch unmöglich, die deutsche Grammatik zu verstehen. Aber wenn ich zuhöre, verstehe ich halbwegs, worüber die Leute reden.

Als Sie Ihre Karriere starteten, waren Sie im Bereich der Rockmusik als Frau alleine unter zahlreichen Männern. Warum haben Sie damals geschafft, woran so viele andere Frauen gescheitert sind?

Zuallererst hatte ich keinerlei weibliche Vorbilder, weil es in dem Bereich einfach keine gab. Also musste ich stark sein und auch so wissen, wer ich bin. Ich hätte mich damals anpassen können, hätte ein bisschen mehr wie die anderen Frauen werden können, die als Sängerinnen im Rampenlicht standen. Doch ich wollte als die erfolgreich sein, die ich bin. Ich glaube, der Grund, dass ich es geschafft habe, war, dass ich eigentlich nie Unterschiede zwischen männlich und weiblich gemacht habe. Ich war immer eher ein „Tomboy“, ein burschikoses Mädchen, ein kleiner Wildfang. Ich habe nicht gegendert, mich selbst niemals als weiblicher Künstler gesehen, sondern einfach nur als Künstler. Vielleicht war das der Schlüssel zum Erfolg.

Was sagen Sie zu aktuellen Bewegungen von Frauen, die für mehr Gleichberechtigung kämpfen, oder auch zur MeToo-Debatte?

Da habe ich meine ganz eigene Ansicht: Im Grunde ist all das nicht viel anders als das „Women’s liberation movement“ zu meiner Zeit. Es hat nur einen anderen Namen. Ich glaube, dass Gleichberechtigung von innen kommt. Als mich früher mal jemand fragte, ob ich Feministin sei, sagte ich: Nein, ich bin eine „Me-istin“, ich kämpfe für meine Rechte. Wer sich selbst respektiert und selbst ernst nimmt, der bekommt auch genau das zurück. Wer Schwäche zeigt, kriegt einen rein.

Sie haben einmal gesagt, dass Ihre Generation die letzte Musikergeneration war, die wirklich noch musikalisch was drauf haben musste, um das Publikum zu überzeugen, und dass heute andere Sachen wichtig sind. Welche?

In meinem neuen Song „Easy Pickings“ geht es um Reality-Shows. Diese Shows sind unterhaltsam, aber sie sorgen dafür, dass immer mehr Menschen versuchen, ins Rampenlicht zu kommen – nur, um berühmt zu sein. Das ist kein positiver Trend. Ich habe damals darum gekämpft, weil ich das Gefühl hatte, ich muss auf die Bühne, es war wie ein Ruf. Ich bin durch alle Strapazen gegangen, habe fünf Shows am Tag gespielt, meine Stimme heiser gesungen, Texte im Van geschrieben. Ich glaube, heute gibt es nur noch wenige Künstler, denen es wirklich um das geht, was sie tun, die sich wirklich berufen fühlen. Wem es nur um Ruhm und Geld geht, der ist aus den falschen Gründen Musiker.

Sie stehen seit 55 Jahren auf der Bühne. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, mit der Musik aufzuhören?

Ich liebe, was ich tue. Ich wurde geboren, um zu unterhalten. Gucken Sie sich Mick Jagger an, der ist mindestens sieben Jahre älter als ich! Ich glaube, ich weiß, wann Schluss ist. Aber das ist definitiv noch nicht jetzt.

Die Fragen stellte Alexandra Knief.

Zur Person

Suzi Quatro (68) gehörte in den 70er-Jahren vor allem im europäischen Raum zu den erfolgreichsten Rockmusikerinnen. Mit „No Control“ veröffentlichte sie vor Kurzem ihr zwölftes Studioalbum, am 11. Mai tritt sie in Bremen auf.

