Die Gäste gehen, der Müll bleibt: Abfallberge nach Musikfestivals sind eines der Probleme, die auf einer Konferenz im März diskutiert werden sollen. (Bernd Kramer)

Markus Blanke: Für uns heißt das, Maßnahmen auf die Veranstaltungsbranche zu übertragen, die privat bei vielen Menschen schon eine Rolle spielen. Zu Hause finden diese Diskussionen längst statt: Wie können wir weniger Auto fahren, wie weniger Flugzeug fliegen? Unser Ziel ist, dieses Bewusstsein auch auf die Planung von Konzerten, Festivals und anderen Events auszuweiten.

Vereinzelt sicherlich. Beim Bremer Summersounds-Festival, das ich mit veranstalte, wird ein Teil des Stroms über Solarpanels gewonnen. Auf Einwegbecher und -geschirr verzichten wir ganz. Müll ist ein großes Thema: Es gibt Menschen, die denken, auf Festivals oder Konzerten können sie tun und lassen, was sie wollen. Niemand würde seinen Mist zu Hause einfach auf den Boden schmeißen und darauf warten, dass jemand anderes es wegräumt. Auf Festivals ist das anders, da scheinen manche jeden Anstand zu verlieren. Um dem entgegenzuwirken, haben wir ein Müllkonzept ausgearbeitet, das das Mülltrennen leicht machen. Das ist in meinen Augen elementar: Man muss es den Menschen leicht machen.

Definitiv – und auch das gehört für mich zur Aufgabe des Veranstalters: Besucher aufzuklären und in die Pflicht zu nehmen. Auf dem Summersounds etwa rufen Schilder dazu auf, Abfall korrekt zu entsorgen; zusätzlich gibt es Müllscouts, die beispielsweise Menschen ansprechen, die achtlos Zigarettenstummel auf den Boden schmeißen. Unserer Erfahrung nach klappt das gut. Wer ertappt wird, läuft rot an, entschuldigt sich, macht's beim nächsten Mal anders.

Ich glaube, wer Veränderung fordert, eckt immer erst mal an. Ich finde aber, dass wir Veranstalter da durchmüssen. Als Menschen, die öffentliche Events ausrichten, haben wir eine Vorbildfunktion. Wir haben die Möglichkeit, durch unser Handeln andere zum Mitmachen zu animieren. Das ist eine Chance, vor allem aber ein Auftrag, dem wir nachkommen müssen.

Unbedingt. Als wir auf dem Summersounds Pfand auf Teller eingeführt haben, hat das erst mal für Irritation gesorgt. Der Preis ist dadurch höher, außerdem muss das Geschirr später zurückgebracht werden. Als vor fast 20 Jahren das Pfand auf Plastikflaschen eingeführt wurde, gab es auch diejenigen, die das für überflüssig oder mühsam gehalten haben. Nach kürzester Zeit war es dann Alltag. Alles eine Frage der Gewöhnung.

Der Tag ist in vier Abschnitte untergliedert: Im ersten Teil möchten wir die Teilnehmer auf den gleichen Stand bringen und erprobte Maßnahmen vom Summersounds vorstellen. In Teil zwei wird es um derzeitige Probleme gehen, außerdem darum, für ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Im dritten Teil nehmen wir alle Akteure in die Pflicht. Die Welle soll ins Rollen kommen. Wir alle wirken gemeinsam daran mit, dass wir künftig verantwortungsbewusster veranstalten. Im letzten Teil lassen wir den Tag Revue passieren und nutzen die persönlichen Gespräche, um uns auf gemeinsame Ziele zu verständigen.

Das wäre der nächste Schritt. Schon jetzt beziehen wir Dienstleister und Behörden mit ein, um zusammen verbindliche Regeln aufzustellen. Zunächst muss es aber darum gehen, mögliche Verbesserungen zu erarbeiten, die dann vielleicht Ausgangspunkt gesetzlicher Änderungen sein können.

Aus Veranstaltersicht heißt das, Intoleranz nicht zu akzeptieren – egal, ob es um Sexismus, Rassismus oder andere Formen der Ungleichbehandlung und Menschenfeindlichkeit geht. Auf dem Summersounds etwa gibt es ein sogenanntes Awareness-Team, das ein Auge darauf hat, dass die Gäste sich angemessen verhalten. Und das bei Übergriffen aller Art angesprochen werden kann. Soziale Nachhaltigkeit meint aber auch, sich um Inklusion und Integration zu bemühen. Im Wesentlichen heißt das, Hürden abzubauen, unsere Veranstaltungen für alle Menschen zu öffnen: seien es Menschen mit Migrationshintergrund, ärmere Menschen, Menschen mit Behinderung.

Ja! Wir sind eine multikulturelle, diverse Gesellschaft, das ist so und das ist gut so. Wer will, dass wir als Gesellschaft zusammenwachsen, muss auch dafür sorgen, dass Events von allen Menschen gleich gern besucht werden.

Das Gespräch führte Katharina Frohne.

Zur Person

Markus Blanke (40) ist Geschäftsführer der Vis-a-Vis gGmbH, eines Bremer Netzwerks für Kultur und Nachhaltigkeit. Außerdem organisiert er die Festivals Summersounds und Rocken am Brocken.

Weitere Informationen

Die Konferenz „Nachhaltig veranstalten“ findet am 5. März zwischen 9 und ca. 19 Uhr in der Bremer Shakespeare Company statt. Sie richtet sich sowohl an Veranstalter als auch an interessierte Privatpersonen. Programm und Anmeldung unter www.neustadtbremen.de/visavis.