Gestrandet in Köln: Diane Kruger als Rachel und Cas Anwar als Farhad in "Die Agentin". (Kolja Brandt)

Bremen. Die berührendste Szene des Films spielt in einem grauen Hinterhof. Dort sticht Rachel einem Wachmann eine Spritze mit Gift in den Hals. Der Mann taumelt, kollabiert, stirbt. Kurz zuvor hatte sie noch bei einer Rauchpause mit ihm über die Zeit, das Leben, den Tod philosophiert. Doch danach musste Rachel ihrem Job nachgehen: Im Serverraum der Elektronikfirma hat sie eine Schadsoftware installiert, dabei läuft etwas schief – auf einmal steht ihr der Wachmann gegenüber. Plötzlich muss die Rachel, für die bisher alles glatt lief, sich entscheiden und einen Zeugen töten. Sie legt dem Sterbenden die Hände aufs Gesicht. Rachel, die von einer überragenden Diane Kruger gespielt wird, zerreißt es schier innerlich.

Dabei hat sie eigentlich nur ihren Job erledigt. Als Agentin arbeitet Rachel Currin für den israelischen Geheimdienst Mossad, Einsatzort: Teheran. Der Film des israelischen Regisseurs Yuval Adler mit dem schlichten Titel "Die Agentin" erzählt von ihr und ihrem Alltag. Er fußt auf dem Roman von Yiftach Reicher, „The English Teacher" – Reicher war einer der höchstrangigen Militär- und Geheimdienstgeneräle Israels, und auch wenn er bei Erscheinen des Buchs beteuerte, es gebe keine realen Vorbilder für die Figuren, haben ihm viele das nicht so recht abgenommen.

Der Film konzentriert sich ganz auf die Situation und die Befindlichkeit der rätselhaften Rachel. Sie ist eine Ruhelose, die eher zufällig in den Diensten des Mossad landet, obwohl sie weder Jüdin noch israelische Patriotin ist. Auch ihr deutscher Führungsoffizier Thomas (Martin Freeman) ist ein Außenseiter in der Organisation; über sein mangelhaftes Hebräisch wird gewitzelt. Spektakuläre Inszenierungen mit Verfolgungsjagden und Explosionen à la James Bond gibt es in „Die Agentin“ nicht, dafür viel Alltag. Und Rachel scheint nicht immer genau zu wissen, welche Identität sie nun gerade benutzt oder benutzen soll. Yuval Adler erzählt das in einer mitunter komplizierten Rückblenden-Struktur: Ein Jahr, nachdem Rachel verschwunden ist und Thomas den Mossad verlassen hat, erhält er einen mysteriösen Anruf von ihr. Seinen ehemaligen Geheimdienstkollegen erzählt er nun noch einmal von der Mission im Iran, in der er Rachel geleitet hat.

Ziel war es, ein Elektronikunternehmen mit Schadsoftware zu infiltrieren, die es dann unwissentlich im Iran weiterverbreiten sollte. Rachel, die als Lehrerin für Englisch und Französisch einreist, muss monatelang ihre Tarnung aufbauen. Sie lebt sich dabei ein in dem fremden Land, und sie verliebt sich in ihre Zielperson Farhad (Cas Anwar), den Geschäftsführer des Unternehmens. Außerdem zweifelt sie nicht nur wegen des Vorfalls mit dem Wachmann daran, ob sie auf der Seite der Guten steht. Völlig entzaubert werden die vorgeblich hehren Absichten des Mossad, als Rachel Bomben in den Iran schmuggelt. Später erfährt sie, dass damit auch Kinder getötet wurden. Doch wer zweifelt, ist entbehrlich für den Geheimdienst.

Yuval Adlers zwischen Thriller und Drama pendelnder Film verlässt sich voll und ganz auf seine Darsteller, allen voran Diane Kruger in einer weiteren völlig unglamourösen Rolle nach ihrem Part in Fatih Akins „Aus dem Nichts“. Auf ihrem Gesicht spiegeln sich zunehmend Anstrengung und Desillusionierung. Auch Martin Freeman („Sherlock“, „Der Hobbit“) als mit ähnlichen Skrupeln behafteter Führungsoffizier ist in Hochform.

Weitere Informationen

Der Film ist ab Donnerstag, 29. August, in den Bremer Filmkunsttheatern zu sehen.