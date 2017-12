"Freiheit", "Sexy" oder "Willenlos", spätestens jetzt hat jeder eine Melodie im Kopf. Marius Müller-Westernhagen hat viele Hits geschrieben und zählt zu den größten Künstlern des Landes. Nachdem er bereits auf seiner vergangenen Unplugged-Tour mehr als 100.000 Menschen mit Akustikversionen seiner Lieder begeisterte, geht er 2018 wieder auf große MTV Unplugged Tour. Bremen steht dieses Mal ebenfalls auf dem Plan.

Vor Jahren bereits war Westernhagen der erste deutsche Künstler, dem der Musiksender MTV anbot im Unplugged-Format des Senders aufzutreten. Westernhagen lehnte ab, zuviele andere Dinge standen ihm damals im Weg. Stattdessen besetzte Herbert Grönemeyer das Format. Ihm folgten Die Fantastischen Vier, die ihr Konzert in der größten eiszeitlichen Kulturhöhle Europas, der Balver Höhle, aufnahmen und für die Umsetzung viel Lob ernteten.

2016 bekam Westernhagen eine erneute Chance und willigte ein, im selben Jahr wurde sein Unplugged-Konzert aufgezeichnet und das dazugehörige Album veröffentlicht. Gäste an seiner Seite waren Udo Lindenberg, Jan Plewka, Elen, Mimi und Lindiwe Suttle. Für Bremen ist derzeit kein weiterer Gast angekündigt. Anders als für Peter Maffay, der am 15. Februar 2018 ebenfalls ein MTV-Unplugged-Konzert in Bremen spielt und Johannes Oerding an seiner Seite haben wird.

Der Vorverkauf für das Westernhagen-Konzert startet am 9. Dezember um 10 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.